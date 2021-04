Statkraft bygger tre vindparker i Chile – verdens sørligste land

English Norwegian

(Santiago/Oslo, 12. april 2021) Statkraft skal for første gang bygge vindkraftverk i Chile, og øker dermed sin produksjonskapasitet for fornybar energi i det søramerikanske landet, hvor etterspørselen etter vann-, vind- og solkraft er stigende.



Sammen med selskapets eksisterende vannkraftportefølje i Chile, vil Statkraft nå en produksjonskapasitet på 366 megawatt (MW) innen utgangen av 2023. Det 102 MW store vindprosjektet Torsa består av tre vindparker, med til sammen 19 turbiner fra den tyske produsenten Nordex. Samlet forventes vindparkene å produsere mer enn 300 GWh med fornybar energi i året – nok til å forsyne 100.000 gjennomsnittlige chilenske hjem. Prosjektet ligger i O’Higgins-regionen, 124 kilometer sør for hovedstaden Santiago.

- Disse tre vindparkene øker ikke bare vår produksjonskapasitet i Chile; de utvider vår fornybarportefølje til å for første gang omfatte vindkraft. Framover planlegger vi også å inkludere solkraft i produksjonsmiksen vår, sier Statkrafts konserndirektør for internasjonal kraftproduksjon, Jürgen Tzschoppe.



- Chile er et attraktivt marked for Statkraft, og vi ønsker å utnytte vår ekspertise både innen kraftproduksjon og markedsoperasjoner til å dekke markedets ulike behov og levere fornybar energi til store industrielle kunder, legger han til.

Byggestart blir i løpet av andre halvdel av 2021, og de første vindturbinene forventes å være i drift fra oktober 2022. Prosjektet vil benytte vindturbinen Nordex N163/5.X, den samme typen som benyttes i Statkrafts pågående Ventos de Santa Eugenia-prosjekt (519 MW) i Brasil. Med en diameter på 163 meter vil hver turbin utnytte vinden fra et areal på størrelse med nesten tre fotballbaner.

Statkraft har vært til stede i Chile siden 2014, hvor selskapet i dag har en produksjonskapasitet på 209 MW og en årlig kraftproduksjon på 747 GWh (2020).

Fakta om vindkraftprosjektet Torsa

Antall turbiner: 19

Installert effekt: 102 MW

Turbinleverandør: Nordex

Turbintype: N163/5.X

Årlig produksjon: Mer enn 300 GWh (nok til å forsyne 100.000 chilenske hjem)

Lokasjon: Nord i O’Higgins-regionen, 124 km sør for Santiago

Forventet byggestart: Andre halvdel av 2021

Forventet ferdigstillelse: Desember 2022

Tre vindparker:

Cardonal – ferdigstilles oktober 2022

Manantiales – ferdigstilles november 2022

Los Cerillos – ferdigstilles desember 2022

