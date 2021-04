English French

Dassault Aviation procède à la cooptation

de deux administrateurs

Saint-Cloud, le 12 avril 2021 – Le Conseil d’administration de Dassault Aviation s’est réuni ce jour. Il a rendu hommage à Monsieur Olivier Dassault suite à sa disparition quelques jours après le Conseil d’administration du 4 mars 2021.

Il a constaté par ailleurs la démission de Madame Catherine Dassault, qu’il a remerciée pour son action en son sein depuis 2017.

Ont été cooptés Madame Besma Boumaza, comme administrateur indépendant, et Monsieur Thierry Dassault, comme administrateur sur proposition de GIMD, pour la durée restant à courir des mandats de Madame Catherine Dassault et Monsieur Olivier Dassault, dont ils prennent la suite, soit respectivement jusqu’aux Assemblées générales appelées à statuer sur les comptes des exercices 2023 et 2022.

Ces nominations seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai prochain.

* * *

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Relations investisseurs

Armelle Gary – Tél +33 (0)1 47 11 84 24 - armelle.gary@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe