Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2021

English French

DELSON, Québec, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2021. La Société a déclaré un bénéfice net de 3,8 millions $ ou 0,44 $ par action comparativement à une perte nette de (2,1) million $ ou (0,24) $ par action l’an dernier.



Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 28 février 2021 s'élevait à 119,4 millions $, comparativement à 88,9 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 38 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 6 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 24 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 0,1 million $.

L'évolution du COVID-19 reste imprévisible et en raison d'une croissance mondiale de cas d'infection aux variants, il est impossible d’estimer la fin de la pandémie à cette date. Les résultats du premier trimestre 2021 se caractérisent par les réalités dictées par la pandémie et ses effets importants sur l’offre et la demande. La Société a très bien performé et a été en mesure de tirer parti de la demande croissante pour les commodités et les produits saisonniers. La Société s’est aussi positionnée pour la réussite à l’échelle nationale en maintenant un niveau d’inventaire approprié tout en assurant un engagement résolu au service à la clientèle de la meilleure qualité d’un océan à l’autre.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).





GOODFELLOW INC.

États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2021 et 29 février 2020

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités

Trois mois terminés le 28 février

2021 29 février

2020 $ $ Chiffre d’affaires 119 433 88 856 Charges (revenus) Coût des ventes 93 992 71 480 Frais de vente et charges administratives et générales 19 647 19 518 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (8) (15) Charges financières nettes 568 734 114 199 91 717 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 5 234 (2 861) Impôt sur le résultat 1 465 (801) Total aux éléments du résultat global 3 769 (2 060) Bénéfice net (perte nette) par action - de base et dilué 0,44 (0,24)





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités

Au Au Au 28 février 30 novembre 29 février 2021 2020 2020 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 045 3 466 2 089 Clients et autres débiteurs 70 143 76 093 54 082 Impôts à recouvrer 79 - 1 096 Stocks 95 798 84 740 99 300 Charges payées d’avance 4 339 2 584 4 250 Total des actifs courants 174 404 166 883 160 817 Actifs non courants Immobilisations corporelles 30 709 31 148 32 517 Actifs incorporels 3 077 3 238 3 746 Actifs au titre de droits d’utilisation 13 629 14 324 16 304 Actifs au titre des régimes à prestations définies 1 933 1 945 2 210 Autres actifs 785 785 778 Total des actifs non courants 50 133 51 440 55 555 Actifs totaux 224 537 218 323 216 372 Passifs Passifs courants Dette bancaire 34 928 28 570 47 845 Fournisseurs et autres créditeurs 43 494 39 614 35 549 Impôts à payer - 4 859 - Provision 1 484 1 473 1 478 Dividende à payer 2 569 2 141 856 Partie courante des obligations locatives 4 301 4 315 4 254 Total des passifs courants 86 776 80 972 89 982 Passifs non courants Obligations locatives 12 546 13 343 15 547 Impôt sur le résultat différé 1 597 1 597 2 269 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 189 1 182 649 Total des passifs non courants 15 332 16 122 18 465 Passifs totaux 102 108 97 094 108 447 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 113 005 111 805 98 501 122 429 121 229 107 925 Passifs et capitaux propres totaux 224 537 218 323 216 372





GOODFELLOW INC.

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2021 et 29 février 2020

(en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le 28 février

29 février

2021 2020 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice (perte) net 3 769 (2 060) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 627 651 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 013 1 093 Actifs incorporels 161 181 Charge de désactualisation de la provision 11 18 Diminution de la provision - (10) Impôt sur le résultat 1 465 (801) Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (8) (15) Charges d’intérêts 148 323 Charges d’intérêts sur obligations locatives 154 179 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 18 52 Autres (5) - 7 354 (389) Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (2 968) (12 616) Intérêts payés (317) (348) Impôt sur le résultat payé (6 403) (1 029) (9 688) (13 993) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 334) (14 382) Activités de financement Augmentation de l’emprunt bancaire 41 000 14 000 Remboursement de l’emprunt bancaire (39 000) (17 000) Augmentation des acceptations bancaires 19 000 15 000 Remboursement des acceptations bancaires (16 000) (2 000) Paiement d’obligations locatives (1 116) (1 333) Dividende payé (2 141) (856) 1 743 7 811 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (188) (361) Produit de disposition d’immobilisations corporelles - 16 (188) (345) Sorties nettes de trésorerie (779) (6 916) Situation de trésorerie au début de la période (1 104) 1 160 Situation de trésorerie à la fin de la période (1 883) (5 756) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 045 2 089 Découvert bancaire (5 928) (7 845) (1 883) (5 756)





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la variation des capitaux propres

Pour les périodes de trois terminées le 28 février 2021 et 29 février 2020

(en milliers de dollars)

Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, déduction faite de l’impôt de 940 $ - (2 567) (2 567) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Perte nette - (2 060) (2 060) Total aux éléments du résultat global - (2 060) (2 060) Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (856) (856) Solde au 29 février 2020 9 424 98 501 107 925 Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 3 769 3 769 Total aux éléments du résultat global - 3 769 3 769 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 569 ) (2 569 ) Solde au 28 février 2021 9 424 113 005 122 429