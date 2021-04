Leasinvest Real Estate SCA : Assemblee generale ordinaire du 17 mai 2021

À propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA



Leasinvest Real Estate SCA est une Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP), qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : des immeubles retail et de bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.



Au 31 décembre 2020, la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct par Leasinvest s’élevait à € 1,14 milliard et est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (56%), la Belgique (28%) et l’Autriche (16%).



Leasinvest est en outre l’un des plus grands investisseurs immobiliers au Grand-duché de Luxembourg.



La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d’environ € 438 millions (valeur 12/04/2021).