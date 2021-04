547 Energy annonce un partenariat avec Andy Kinsella

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

HOUSTON, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une filiale de 547 Energy LLC (« 547 Energy »), la plateforme d'investissement dans l'énergie propre de Quantum Energy Partners (« Quantum »), a annoncé aujourd'hui son partenariat avec le vétéran de l'industrie européenne de l'énergie verte, Andy Kinsella (« Kinsella »), en vue de lancer une nouvelle société ayant pour mission de développer, construire, posséder et exploiter un portefeuille de plusieurs gigawatts (GW) de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie dans toute l'Europe. La nouvelle plateforme, Aer Soléir, aura son siège social à Dublin, en Irlande.



M. Kinsella apporte plus de 35 ans d'expérience dans le secteur international de l'énergie et a occupé des postes de direction dans des sociétés telles qu'Electricity Supply Board (ESB), ESB International, GE, Siemens et, plus récemment, Mainstream Renewable Power, où il a occupé le poste de PDG. En outre, M. Kinsella a été membre du conseil consultatif de l'industrie des énergies renouvelables de l'Agence internationale de l'énergie (Paris), a été président de Smartwind (une société de développement éolien offshore, coentreprise entre Mainstream, Siemens et Ørsted), membre du sous-comité de l'énergie de la British Irish Chamber of Commerce et membre du comité consultatif de l'Independent Committee on Climate Change (Londres).

Gabriel Alonso, PDG et président de 547 Energy, a déclaré : « Le Pacte vert pour l'Europe fournit la feuille de route politique pour la transition de l'Europe vers une économie basée sur l'énergie propre et concrétise l'ambition politique de l'Europe d'être le premier continent au monde climatiquement neutre d'ici 2050. » « Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour investir dans l'accélération de la transition vers l'énergie propre et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Andy alors qu'il dirige cette nouvelle entreprise », a ajouté M. Alonso. « Nous avons pleinement confiance dans la capacité d'Andy à faire d'Aer Soléir un développeur européen d'énergie renouvelable pure-play de premier plan et sommes impatients de travailler en étroite collaboration au cours de ce parcours. »

Sean O’Donnell, directeur général de Quantum et directeur de 547 Energy, a affirmé : « Nous connaissons Andy depuis des années et sommes ravis d'étendre davantage la présence de Quantum dans le secteur de l'énergie propre grâce à ce partenariat avec lui. Il est un cadre chevronné, axé sur l'exécution, capable de fournir des résultats solides à ses investisseurs. La mission consistant à décarboniser le réseau électrique européen est une tâche importante qui nécessitera la vision et le dévouement d'entrepreneurs tels qu'Andy et l'équipe d'Aer Soléir. »

Andy Kinsella, partenaire fondateur et président-directeur général d'Aer Soléir, a déclaré : « Je suis personnellement très heureux de diriger cet effort passionnant avec le soutien, la vision et l'expertise fournis à la fois par 547 Energy et Quantum. La mission d'Aer Soléir consiste à développer et construire des projets de transition énergétique de premier ordre et de grande ampleur qui fourniront des avantages économiques matériels et durables aux communautés de toute l'Europe. Nous sommes impatients de fournir une énergie propre, sûre, fiable et précieuse à nos clients et de fournir des rendements supérieurs à nos investisseurs. Notre vision est qu'un jour, la vie de chacun sera électrifiée de manière durable, et nous sommes heureux de jouer un rôle actif dans la création d'un avenir énergétique plus propre pour tous. »

À PROPOS DE 547 ENERGY

547 Energy vise à maximiser la valeur pour ses investisseurs en s'associant à des entrepreneurs de premier plan qui stimulent la croissance de l'économie de l'énergie propre. À ce jour, 547 Energy a investi dans ConnectGen LLC , BlueFloat Energy LLC et ENORA S.A. 547 Energy a été fondée et est dirigée par le vétéran de l'industrie Gabriel Alonso et soutenue par Quantum Energy Partners , l'un des principaux fournisseurs de capitaux pour l'industrie mondiale de l'énergie. Pour tout complément d'information sur 547 Energy , veuillez envoyer un e-mail à l'adresse info@547energy.com ou contacter Joe Sy au + 1 -713-452-2189.

D'où vient le nom 547 Energy ?

L'œil humain voit des couleurs sur des longueurs d'onde allant d'environ 400 nanomètres (violet) à 700 nanomètres (rouge), le vert se situant entre environ 490 et 575 nanomètres. Une longueur d'onde de 547 nanomètres est visible sous la teinte « vert électrique », une couleur qui représente l'objectif global de 547 Energy : progresser vers un avenir énergétique durable.

À PROPOS DE QUANTUM ENERGY PARTNERS

Fondée en 1998, Quantum Energy Partners est un fournisseur de capital-investissement de premier plan dans le secteur mondial de l'énergie, ayant géré avec ses filiales plus de 17 milliards de dollars d'engagements en capitaux propres depuis sa création. Pour tout complément d'information sur Quantum, veuillez consulter www.quantumep.com ou contacter Michael Dalton au +1-713-452-2110.