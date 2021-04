547 Energy Mengumumkan Kemitraan dengan Andy Kinsella

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

HOUSTON, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afiliasi dari 547 Energy LLC (“547 Energy”), sebuah platform investasi energi bersih milik Quantum Energy Partners (“Quantum”), hari ini mengumumkan kemitraannya bersama veteran industri energi bersih Eropa, Andy Kinsella (“Kinsella”), guna meluncurkan perusahaan baru dengan misi untuk mengembangkan, membangun, memiliki, serta mengoperasikan berbagai proyek angin lepas pantai, tenaga surya, dan penyimpanan energi multi-gigawatt (GW) di seluruh Eropa. Platform baru yang disebut Aer Soléir ini berkantor pusat di Dublin, Irlandia.



Dengan pengalaman selama lebih dari 35 tahun dalam sektor energi internasional, Kinsella telah menduduki jabatan kepemimpinan di berbagai perusahaan, seperti Electricity Supply Board (ESB) Irlandia, ESB International, GE, dan Siemens. Jabatan terakhir yang didudukinya adalah sebagai CEO di Mainstream Renewable Power. Selain itu, Kinsella juga merupakan anggota dari Renewables Industry Advisory Board di International Energy Agency (Paris), sub-komite British Irish Chamber of Commerce, dan Advisory Committee to the Independent Committee on Climate Change (London), serta pernah menjabat sebagai Ketua di Smartwind (sebuah perusahaan pengembangan angin lepas pantai Siemens-Siemens-Ørsted JV).

Gabriel Alonso, CEO & President Energy 547, mengatakan, “Green Deal Eropa berfungsi sebagai panduan kebijakan bagi transisi Eropa menuju ekonomi energi bersih, dan mendorong ambisi politik Eropa untuk menjadi benua pertama di dunia di yang netral iklim pada tahun 2050.” Alonso menambahkan, “Kami yakin sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berinvestasi dalam percepatan transisi ke energi bersih. Kami sangat bangga karena kemitraan bersama Andy telah mempelopori kemajuan dalam usaha baru ini. Kami sangat yakin Andy mampu memimpin Aer Soléir menjadi pengembang energi terbarukan pure-play Eropa terkemuka dan kami tidak sabar untuk memulai kerja sama ini.”

Sean O’Donnell, Managing Director di Quantum dan Direktur di 547 Energy, mengatakan “Kami telah mengenal Andy selama beberapa tahun dan sangat bersemangat untuk semakin menegaskan kehadiran Quantum di ranah energi bersih melalui kemitraan ini. Andy telah terbukti sebagai eksekutif yang berfokus pada pelaksanaan dengan hasil yang memuaskan bagi para investor. Upaya untuk mengurangi karbonisasi pembangkit listrik Eropa merupakan langkah berarti yang memerlukan visi dan dedikasi wirausahawan seperti Andy dan tim Aer Soléir.”

Andy Kinsella, Founding Partner dan Chief Executive Officer Aer Soléir, menyatakan, “Saya pribadi sangat bangga karena telah dipercaya untuk memimpin upaya ini, dengan dukungan, visi, dan keahlian dari 547 Energi serta Quantum. Misi Aer Soléir adalah untuk mengembangkan dan menciptakan proyek transisi energi berskala besar terbaik di kelasnya guna memberikan manfaat ekonomi yang tahan lama dan nyata bagi seluruh masyarakat Eropa. Kami berharap dapat memasok energi bersih yang aman, andal, dan bermanfaat bagi para pelanggan, serta memberikan hasil terbaik bagi para investor. Kami memiliki visi bahwa kehidupan semua orang di masa depan akan didukung oleh daya listrik yang berkesinambungan, dan kami bangga karena bisa aktif berpartisipasi dalam menciptakan masa depan energi yang lebih bersih bagi semua.”

TENTANG 547 ENERGY

547 Energy bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan investor melalui kemitraan dengan para pengusaha terkemuka yang mendorong pertumbuhan ekonomi energi bersih. Hingga saat ini, 547 Energy telah berinvestasi dalam ConnectGen LLC , BlueFloat Energy LLC , dan ENORA S.A. 547 Energy didirikan sekaligus dipimpin oleh veteran dalam industri ini, Gabriel Alonso, dan didukung oleh Quantum Energy Partners , sebuah penyedia modal terkemuka bagi industri energi global. Untuk informasi lebih lanjut tentang 547 Energy , silakan kirim email ke info@547energy.com atau hubungi Joe Sy di +1-713-452-2189.

Apa asal usul nama 547 Energy?

Mata manusia dapat melihat warna dengan panjang gelombang sekitar 400 nanometer (ungu) hingga 700 nanometer (merah), dan sekitar 490 hingga 575 nanometer (hijau). Panjang gelombang 547 nanometer disebut “hijau elektrik”, warna yang merangkum seluruh tujuan 547 Energy – untuk bergerak menuju masa depan energi yang berkesinambungan.

TENTANG QUANTUM ENERGY PARTNERS

Quantum Energy Partners adalah penyedia modal ekuitas swasta terkemuka bagi industri energi global yang didirikan pada tahun 1998. Bersama afiliasinya, perusahaan telah menghasilkan ekuitas lebih dari $17 miliar sejak awal didirikan. Untuk informasi selengkapnya tentang Quantum, kunjungi www.quantumep.com atau hubungi Michael Dalton di +1-713-452-2110.