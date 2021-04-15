547 Energy 宣佈與 Andy Kinsella 的夥伴關係

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休斯敦, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantum Energy Partners（「Quantum」）的清潔能源投資平台 547 Energy LLC（「547 Energy」）的附屬公司今天宣佈，已與歐洲清潔能源行業資深人士 Andy Kinsella（「Kinsella」）合作成立一家新公司，其任務是在整個歐洲開發、建造、擁有及營運一個兆瓦級的陸上風力發電、太陽能與能源儲存項目。新平台 Aer Soléir 的總部將設在愛爾蘭都柏林。



Kinsella 在國際能源領域擁有超過 35 年經驗，曾在愛爾蘭的 Electricity Supply Board (ESB)、ESB International、GE (通用電氣)、Siemens (西門子) 和最近上任為行政總裁的 Mainstream Renewable Power。此外，Kinsella 還是 International Energy Agency（巴黎）可再生能源行業諮詢委員會的成員及曾是 Smartwind（一家 Mainstream-Siemens-Ørsted 合資離岸風力發電開發公司）的主席，也是英國愛爾蘭商會與氣候變化獨立委員會（倫敦）諮詢委員會的成員。

547 Energy 行政總裁兼總經理 Gabriel Alonso 表示：「《歐洲綠色協議》提供了將歐洲轉變為清潔能源經濟的政策路線，並激發歐洲在 2050 年前成為世界第一個「氣候中和大陸」的政治抱負。」 Alonso 補充說：「我們相信，現在是投資於加速清潔能源轉型的最佳時機，並且很高興與 Andy 夥拍合作，由他來領導這項新業務。我們對 Andy 將 Aer Soléir 栽培為歐洲領先的單一經營可再生能源開發商的能力充滿信心，並期待在其旅途中緊密合作。」

Quantum 董事總經理兼 547 Energy 董事 Sean O’Donnell 表示：「我們已認識 Andy 多年，很高興與他合作以進一步擴大 Quantum 在清潔能源領域的業務。他是一位公認注重執行的行政人員，可以為他的投資者帶來豐碩的成果。歐洲電網脫碳的任務是一項有意義的工作，將需要像 Andy 和 Aer Soléir 團隊的企業家遠見及奉獻精神。」

Aer Soléir 創辦合夥人兼行政總裁 Andy Kinsella 表示：「我個人非常高興能以 547 Energy 和 Quantum 所提供的支援、遠見與專業知識來領導這項令人振奮的工作。Aer Soléir 的使命是開發和建設一流的大型能源轉型項目，以為整個歐洲社區提供實質、持久的經濟利益。我們期待為客戶提供安全、可靠及有價值的清潔能源，並為投資者帶來豐厚的回報。我們的願景是有一天人人的生活都將獲得可持續的電力，我們很高興在為所有人創造更清潔能源未來中擔任積極參與的角色。」

關於 547 ENERGY

547 Energy 的目標是與正在推動清潔能源經濟增長的領先企業家夥拍合作，為投資者帶來最大價值。迄今為止，547 Energy 已投資於 ConnectGen LLC 、 BlueFloat Energy LLC 及 ENORA S.A. 547 Energy 由資深行業人士 Gabriel Alonso 創立及領導，並獲得全球能源行業領先的資本供應商 Quantum Energy Partners 的支持。如欲了解更多有關 547 Energy 的資訊，請發送電郵至 info@547energy.com 或聯絡 Joe Sy｜電話：+1-713-452-2189。

為什麼稱為 547 Energy?

肉眼可以看到大約 400 納米（紫色）至 700 納米（紅色）的波長範圍內的顏色，綠色的波長大約為 490 至 575 納米。可見 547 納米的波長為「電光綠」，該顏色代表 547 Energy 的整體目標，朝著可持續的能源未來邁進。

關於 QUANTUM ENERGY PARTNERS

Quantum Energy Partners 於 1998 年成立，是全球能源行業領先的私募股權資本供應商，自成立以來已與其附屬公司共同管理超過 170 億美元的股權承諾。如欲了解更多有關 Quantum 的資訊，請瀏覽 www.quantumep.com 或聯絡 Michael Dalton｜電話：+1-713-452-2110。