Stingray Affaires produira un contenu publicitaire gratuit faisant la promotion des produits locaux diffusée dans les bannières METRO

English French

MONTRÉAL, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la conclusion par sa division des services commerciaux Stingray Affaires d’une entente avec METRO visant la promotion gratuite des produits locaux dans ses établissements. À compter d’aujourd’hui, plusieurs bannières, y compris Metro, Super C, Adonis, Jean Coutu et Brunet, diffuseront quatre fois l’heure des publicités de 20 secondes développées gratuitement par Stingray Affaires en collaboration avec Aliments du Québec et Le Panier Bleu. L’initiative vise à aider les consommateurs à identifier les produits québécois et à encourager l’achat local pour stimuler notre économie en temps de pandémie.



« La pandémie a contribué à sensibiliser le public à l’importance de l’achat local et à créer un engouement pour les produits québécois », croit Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires. « Nous sommes enchantés de lancer cette initiative unique avec METRO et nous croyons que notre solution clé en main générera des revenus supplémentaires immédiats pour l’entreprise. »

« METRO déploie beaucoup d’efforts dans toutes ses bannières pour mettre en valeur les produits locaux auprès de ses clients et soutenir les entreprises d’ici », a commenté Alain Tadros, vice-président marketing, METRO. « C’est donc avec plaisir que nous avons accueilli l’initiative de Stingray, qui vient s’ajouter aux nôtres, de promouvoir les produits du Québec via nos réseaux de radio en magasin. »

La campagne, qui devrait avoir un impact substantiel sur l’économie locale, sera déployée pendant les trois prochains mois.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362