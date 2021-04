Rovio Entertainmentin uusi tiimipohjainen roolipeli Darkfire Heroes on tänään julkaistu maailmanlaajuisesti iOS- ja Android-alustoille

English Finnish

Rovion uusi tiimipohjainen roolipeli Darkfire Heroes on tänään julkaistu maailmanlaajuisesti iOS- ja Android-alustoille



Espoo, 15.4.2021 – Rakenna voimakas sankarihahmotiimi ja lähde aikaseikkailulle Rovio Entertainmentin tänään julkaisemassa uudessa roolipelissä Darkfire Heroes. Onnistuneen koemarkkinointikauden jälkeen peli on nyt ladattavissa ilmaiseksi maailmanlaajuisesti App Store- ja Google Play-sovelluskaupoista.

Darkfire Heroes on fantasiamaailmaan sijoittuva strateginen tiimipohjainen roolipeli. Pelaajien pitää rakentaa voimakas sankarihahmotiimi päihittääkseen pahiksien lauman. Lanseerausvaiheessa pelissä on yli 60 sankarihahmoa, joista jokainen omaa uniikin tyylin, taidon ja hyökkäystavan. Oikeanlaisen sankarin ja varustuksen valitseminen taisteluun vapauttaa voimakkaita loitsuja vihollisen voittamiseen. Peli sisältää vahvan kampanjan yksin pelaaville sekä monipelaamisen areenan enemmän kilpailua kaipaaville.





Uusiin hahmoihin perustuva Darkfire Heroes-peli on Rovio Kööpenhaminan ensimmäinen pelilanseeraus. Rovio osti pelistudion kesäkuussa 2020 täydentämään Rovion neljän muun pelistudion perhettä. Darkfire Heroes on myös ensimmäinen pelilanseeraus Rovion uuden toimitusjohtajan Alex Pelletier-Normandin noustua toimitusjohtajaksi vuoden 2021 alussa. Pelletier-Normand toimi aiemmin Rovion peliliiketoiminnan johtajana.

’’Kööpenhaminan studion vahva sitoutuminen syvällisten ja lähestyttävien roolipelien tekemiseen sekä vahva roolipelilajien tuntemus on luonnollinen lisä Rovion pelistudiostrategiaan. Olikin hienoa saada tiimi osaksi Rovion studioperhettä viime vuoden puolella’’, kertoo Pelletier-Normand. ‘’Tiimin intohimo ja monien yhteisten pelikehitysvuosien tuoma osaaminen näkyy Darkfire Heroes-pelissä ja tukee strategiaamme hyvin.’’

’’Pelitiimi on tehnyt valtavasti töitä koemarkkinoinnista lähtien ja parantanut Darkfire Heroes-pelin huippuunsa. Olemme todella iloisia, että peli on saanut näin paljon tukea pelaajilta,’’ kertoo Rune Vendler, 23-henkisen kööpenhaminalaisstudion vetäjä. ’’Darkfire Heroes on uusi aluevaltaus Roviolle, silti nivoutuen hyvin yhteen muiden pelistudioiden synergioiden kanssa. Odotamme innoissamme, miten tämä hauska, mutta lähestyttävä roolipelimme aktivoi pelaajia.’’

Taustatietoa:

Aiemmin koemarkkinoinnissa valikoiduilla markkinoilla ollut Darkfire Heroes on nyt ladattavissa ilmaiseksi App Store- ja Google Play-sovelluskaupoista.

on nyt ladattavissa ilmaiseksi App Store- ja Google Play-sovelluskaupoista. Peli on ensimmäinen lanseeraus Rovio Kööpenhaminan studiolta ja Rovion ensimmäinen pelilanseeraus uuden toimitusjohtajan Alex Pelletier-Normandin aikana.

Darkfire Heroes on helposti lähestyttävä tiimipohjainen roolipeli, jossa on laaja kokoelma ainutlaatuisia pelattavia sankarihahmoja sekä syvästi etenevä roolipelimekanismi, jota roolipelien pelaajat rakastavat.

on helposti lähestyttävä tiimipohjainen roolipeli, jossa on laaja kokoelma ainutlaatuisia pelattavia sankarihahmoja sekä syvästi etenevä roolipelimekanismi, jota roolipelien pelaajat rakastavat. Peliin on suunniteltu monia uusia sankarihahmoja, sisältöjä ja tapahtumia, jotka pitävä pelaajat pelin parissa vuosiksi eteenpäin.



Lisäinfoa pelistä voi lukea sivuiltamme www.rovio.com ja pelin viimeisimmät käänteet näkee helposti pelin Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/darkfireheroes

Lehdistömateriaalit: https://www.rovio.com/press-material/

Lisätietoja:

Minna Eloranta

Vanhempi viestintäpäällikkö, Rovio Entertainment

050 486 2017

rovioIR@rovio.com

Rovio Entertainment Oyj

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)