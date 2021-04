English Estonian

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, ESIMENE KVARTAL 2021

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 1 655 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 2 603 tuhat eurot. See on paranemine 958 tuhande euro võrra vaatamata sellele, et 2020 esimene kvartal oli COVID-19 pandeemia poolt mõjutatud ainult vähem kui ühes kuus võrrelduna selle aastaga.

Grupi esimese kvartali müügitulu oli 2 132 tuhat eurot, vähenedes 65% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes esimeses kvartalis 78%. Peamine põhjus müükide languses oli COVID-19 teine laine ja Läti ning Leedu piirangud kogu perioodil ja Eestis täielik poodide sulgemine alates 11. märtsist. Samal ajal e-pood näitas väga head tulemust ja müük kasvas 89%.

Kvartali brutokasum oli 873 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1 874 tuhande euro võrra (1 kv 2020: 2 747 tuhat eurot) proportsioonis müügi vähenemisega. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli esimeses kvartalis 40,9%, mis on 3,9 protsendipunkti võrra madalam eelmise aasta esimese kvartali marginaalist (1 kv 2020: 44,8%). Brutokasumi marginaali vähenemine on tingitud peamiselt sellest, et Eesti turg oli avatud ja müügid kõrgemad jaanuaris ja veebruaris, mis on kõikide jaekaupmeeste jaoks allahindluste periood ja eesmärgiks oli seatud vähendada eelnevate aastate kollektsioonidega seotud varu ja suurendada Grupi rahavoogu suuremate allahindlustega.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid esimeses kvartalis 2 636 tuhat eurot, vähenedes 47% ehk 2 356 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 70% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Peakontori turustus- ja üldhalduskulud on vähenenud veelgi 396 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna enamus muutuseid peakontoris leidsid aset peale 2020. aasta esimest kvartalit.

Eelmise aasta pandeemia, millega kaasnes poodide sulgemine vaid mõneks kuuks esimeses kvartalis, ei ole midagi võrreldes sellega, mis toimus turgudel sellel aastal, kui pool turust (Läti ja Leedu) olid suletud alates detsembri 2020 keskpaigast. Lisaks, kõik Eesti tavapoed olid täielikult kinni alates 11. märtsist samas kui mõningad piirangud olid paigas juba oluliselt varem. Sellegi poolest, vaatamata sellele ootamatule ja raskele ärisituatsioonile, jõudis Baltika finantsstabiilsesse seisu täpselt õigeks ajaks ja tegeles ennetavalt varude juhtimisega püsimaks heas finantspositsioonis (vaid 66 tuhat eurot on kasutatud 3 000 tuhat eurot arvelduskrediidi limiidist) vaatamaks tulevikku, kui tavapoed avatakse ja saab näidata Ivo Nikkolo rõivakollektsiooni ja aksessuaare.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.03.2021 31.12.2020 VARA Käibevara Immateriaalne põhivara 609 597 Põhivara kokku 10 034 11 255 VARA KOKKU 14 246 16 477 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 347 252 Rendikohustis 3 139 3 127 Võlad hankijatele ja muud kohustused 3 479 3 019 Lühiajalised kohustused kokku 6 959 6 398 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 883 874 Rendikohustis 5 341 6 493 Pikaajalised kohustused kokku 6 224 7 367 KOHUSTUSED KOKKU 13 189 13 765 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 3 931 3 931 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 627 -6 250 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 655 - 377 OMAKAPITAL KOKKU 1 057 2 712 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 14 246 16 477

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

1 kv 2021 1 kv 2020 Müügitulu 2 132 6 137 Müüdud kaupade kulu -1 259 -3 390 Brutokasum 873 2 747 Turustuskulud -2 141 -4 200 Üldhalduskulud -495 -792 Muud äritulud (-kulud) 234 37 Ärikasum (-kahjum) -1 529 -2 474 Finantskulud -126 -266 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -1 655 -2 603 Tulumaks 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 655 -2 603 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,03 -0,05 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,03 -0,05

Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus