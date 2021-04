Atos devient le Supporteur Officiel en services et opérations de Cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Paris, le 16 avril 2021 – Atos et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 annoncent aujourd’hui leur partenariat. Atos devient ainsi, à titre exclusif, Supporteur Officiel en services et opérations de cybersécurité pour l’événement.

Dans le but de sécuriser numériquement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Atos prendra en charge la fourniture de produits et services de cybersécurité, la planification et préparation en matière de cybersécurité, ainsi que les opérations de cybersécurité.

Depuis 1992, Atos est l’intégrateur technologique des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce rôle, Atos intègre l’action des autres partenaires technologiques des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Par ailleurs, en tant que leader du numérique sécurisé et décarboné , Atos s'engage à fournir des solutions bas carbone afin de soutenir Paris 2024 dans son objectif de créer une expérience unique et durable pour les athlètes, les membres de l’organisation, les bénévoles et les fans du monde entier.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024, commente : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Atos, qui possède une grande expérience en matière de cybersécurité. Les équipes d’Atos mettront en œuvre de nombreuses solutions permettant de lutter contre les menaces. Avec Atos, Paris 2024 complète son dispositif pour répondre aux défis du sport à l’heure du numérique, sécuriser la livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques et offrir aux athlètes, aux spectateurs et aux téléspectateurs une expérience unique.»

Elie Girard, Directeur Général d’Atos, ajoute : « Nous tenons à remercier le Comité d'Organisation de Paris 2024 pour sa confiance et sommes fiers d'avoir été choisis comme supporteur officiel en services et opérations de cybersécurité. Capitalisant sur 30 ans d'expérience en tant que partenaire IT officiel du Comité International Olympique ainsi que sur notre position de numéro 1 en matière de cybersécurité en Europe, nous sommes idéalement positionnés pour assurer la sécurité numérique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et orchestrer les interactions entre personnes, entreprises et technologies. Intégrant des analyses de données approfondies et une surveillance en temps réel pour neutraliser les cyber-menaces qui pourraient avoir un impact sur les compétitions, nous soutiendrons pleinement Paris 2024 dans sa mission d'accueillir des Jeux sûrs, sécurisés et durables.»

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Atos fournira, entre autres, les solutions de cybersécurité suivantes :

Centre opérationnel de sécurité (SOC)

Orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité informatique (SOAR)

Gestion de l'information et des événements de sécurité (SIEM)

Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et de détection des menaces (CERT/CSIRT)

Protection avancée contre la fuite de données sensibles (DLP)

Prévention de la fraude en ligne, y compris l'analyse comportementale basée sur l'intelligence artificielle

Gestion des accès privilégiés (PAM)

Atos est un leader en matière de cybersécurité, numéro 1 en Europe et numéro 3 mondial , avec un réseau de 15 centres d'opérations de sécurité (SOC), 6 000 experts dédiés et un large portefeuille de produits et services de cybersécurité. Atos a récemment été reconnu comme leader des services de cyber-résilience par NelsonHall .

Atos possède plus de 30 ans d'expérience et d’expertise dans le domaine du sport, ce qui lui vaut une position de leader dans la transformation numérique des grands événements .

***

A propos de Paris 2024

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

