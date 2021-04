PHARMAGEST INTERACTIVE : Partenariat stratégique avec Elsan

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Partenariat stratégique entre ELSAN et le Groupe Pharmagest pour développer les relations avec les professionnels de santé en ville grâce à la messagerie instantanée de santé développée par PandaLab

ELSAN, groupe leader de l’hospitalisation privée en France qui accueille 2 millions de patients par an au sein de ses 120 établissements de santé, et le Groupe Pharmagest, actionnaire majoritaire de PandaLab, finalisent un partenariat stratégique afin de fluidifier les relations et la communication de ses professionnels de santé avec ceux situés en ville.

PandaLab met son outil de messagerie instantanée PandaLab Pro à dispositi on des 120 établissements ELSAN.

ELSAN entre au capital de PandaLab en tant qu’actionnaire minoritaire.





Paris et Villers-lès-Nancy, le 19 avril 2021 – 07:30 (CET) - Après avoir signé un partenariat en janvier 2020 avec PandaLab pour son outil de messagerie sécurisée destiné aux professionnels de santé en ville et en établissement de santé, ELSAN, groupe leader de l’hospitalisation privée en France, signe un partenariat stratégique avec la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (ESMS) du Groupe Pharmagest (Euronext Paris™ - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389), portée par sa filiale MALTA INFORMATIQUE, afin de développer les relations et la communication avec les professionnels de santé en ville grâce à l’outil de messagerie instantanée sécurisée de santé pour les professionnels de santé développé par PandaLab, société du Groupe Pharmagest.

Afin de sceller ce partenariat, ELSAN rentre au capital de la start-up en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés des fondateurs et du Groupe Pharmagest, actionnaire de référence dont la position d’actionnaire majoritaire demeure inchangée (le Groupe Pharmagest détient 56,27 % du capital de PandaLab depuis avril 2020).

Ce partenariat stratégique permet à PandaLab d’accélérer son déploiement en France en équipant les établissements d’ELSAN avec sa solution PandaLab Pro et conforte l’ambition de la Division Solutions ESMS, portée par MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe Pharmagest, de faire de PandaLab Pro l’outil incontournable au service de la communication entre tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissement médico-social ou à l’hôpital dans l’Hexagone et en Europe.

L’utilisation de PandaLab Pro, un outil intuitif, simple, polyvalent et sécurisé pour les données de santé, favorisée par la crise sanitaire pour communiquer avec la médecine de ville

Dans le contexte de la crise sanitaire, où les professionnels ont besoin d’être informés et de communiquer rapidement, l’utilisation de PandaLab Pro s’est développée dans la moitié des établissements ELSAN en moins d’un an avec près de 750 000 messages échangés.

La mise en place de cette messagerie instantanée intuitive et facile d’utilisation depuis un ordinateur ou un smartphone, permet de sécuriser et de fluidifier non seulement la communication interne dans les établissements entre professionnels de santé et autres collaborateurs mais aussi avec les professionnels de ville grâce à un module spécifique développé par PandaLab en co-construction avec ELSAN. Ainsi, l’établissement utilisateur de PandaLab Pro facilite la vie des professionnels de ville correspondants en leur offrant un canal de communication fluide et sécurisé. Près de 800 professionnels de ville invités ont déjà rejoint des groupes constitués au sein d’hôpitaux privés ELSAN en lien avec leur activité. Ils ont alors la possibilité de prendre directement contact avec le service et l’équipe médicale souhaités, de demander en toute sécurité un avis aux praticiens de l’établissement, transférer une radio, recevoir une réponse rapidement ou être dirigé vers le bon interlocuteur.

PandaLab Pro est ainsi par exemple employé entre les services de médecine des établissements ELSAN et les EHPAD, entre les pharmaciens d’établissement et les officines en ville ou encore par les services de plaies chroniques pour communiquer avec les infirmières libérales. L’outil s’adapte à chaque besoin de communication avec des objectifs ambitieux : une meilleure efficience dans les services, un gain en qualité d’interaction, une réduction du temps consacré à la recherche d’informations.

Simon LEVY, Directeur Général Délégué à la stratégie et au développement d’ELSAN déclare : « Notre investissement dans PandaLab va permettre d’accélérer son déploiement pour développer la communication entre les professionnels de la ville et de l’hôpital au service d’une meilleure coordination pour nos deux millions de patients chaque année. »

Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest et Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, ajoute : « L’intégration de PandaLab dans tous nos logiciels (Pharmacie, EHPAD, HAD, SSIAD, Hôpitaux, Maisons de santé et médecine libérale) et le maillage géographique de proximité d’ELSAN sur tout le territoire sont des atouts majeurs complémentaires pour faire de PandaLab un outil incontournable au service de la communication entre les professionnels de ville et ceux de l’hôpital. »

Christelle MASSON, Directrice Générale PandaLab conclut : « Nous sommes très fiers de renforcer notre actionnariat avec l’entrée d’ELSAN aux côtés du Groupe Pharmagest. Nous allons ainsi pouvoir accélérer le déploiement de PandaLab Pro en France et continuer à démontrer l’intérêt de cette application dans la coordination des parcours patients. »



A propos d’ ELSAN

ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, est présent sur l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone. ELSAN compte 25 000 collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux exercent dans les 120 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an. Notre mission : offrir à chacun et partout des soins de qualité, innovants et humains. www.elsan.care

A propos de Panda L ab - www.pandalab.fr

PandaLab, éditeur de la solution de e-santé PandaLab Pro, est une start-up fondée en 2016 par le Dr Aurélien LAMBERT, oncologue médical. L’application, dédiée aux professionnels de santé et secrétaires médicales, compte plus de 7.500 utilisateurs payants répartis sur l’ensemble des régions françaises. PandaLab est l’acteur e-santé incontournable pour une coordination des soins sécurisée et simplifiée sur tous les parcours de soins. PandaLab est filiale du Groupe Pharmagest depuis 2020.

A propos de MALTA INFORMATIQUE et de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest

MALTA INFORMATIQUE, filiale à 100% du Groupe Pharmagest, est spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux EHPAD (Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d’accueil de jour pour personnes âgées, marché porteur dont elle détient 28 % de parts de marché. Son application TITAN constitue la seule solution du marché capable de proposer un circuit du médicament complet pour EHPAD. Au 31 décembre 2020, MALTA INFORMATIQUE équipe 2.220 EHPAD.

MALTA INFORMATIQUE porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (189 salariés, 26,19 M€ en 2020, plus de 3.500 établissements équipés) du Groupe Pharmagest. Avec ses filiales DICSIT INFORMATIQUE, AXIGATE, ICT, PANDALAB et MALTA BELGIUM, la Division est également présente sur le marché de la e-Santé, de l'hospitalisation à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des hôpitaux, des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires.

A propos du Groupe Pharmagest : www.pharmagest.com - Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, LinkedIn et Facebook

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la Santé et du Bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

CONTACTS

ELSAN

Contact presse : Pénélope de FOUQUIERES

Tel. : +33 (0)6 31 34 81 24 - fouquieres@elsan.care

MALTA INFORMATIQUE

Président et Directeur de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest

Grégoire DE ROTALIER

Tel.: +33 (0)5 57 35 19 25 - gregoire.derotalier@malta-informatique.fr

PANDALAB

Directrice Générale : Christelle MASSON

Tél. : +33 (0)1 84 25 79 21 - christelle.masson@pandalab.fr

GROUPE PHARMAGEST

Contact Presse : Isabelle APRILE

Tél. : +33 (0)6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

