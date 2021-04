La Semaine de la Terre marque le début de la reprise du recyclage des contenants agricoles

English French

SAINT-BRUNO DE MONTARVILLE, Québec., 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, du 18 au 25 avril, c’est la Semaine de la Terre. AgriRÉCUP profite de l’occasion pour rappeler aux agriculteurs canadiens que le programme annuel de recyclage des contenants en plastique recommence bientôt. En tant qu’organisme national de gérance, AgriRÉCUP récupère les déchets comme les bidons en plastique pour les recycler.



Le programme AgriRÉCUP de collecte des contenants vides se déroule de mai à octobre d’un océan à l’autre. Pendant cette période, plus de 1 100 points de collecte acceptent les contenants en plastique vides de 23 litres et moins destinés au recyclage. Le programme garde ces matériaux hors de l’environnement et les réinsère dans l’économie circulaire.

L’an dernier seulement, les agriculteurs canadiens ont rapporté plus de 5,5 millions de contenants vides. Au total, depuis le début du programme de collecte voilà 30 ans, 137,4 millions de contenants ont été rapportés afin d’être recyclés.

En 2019, AgriRÉCUP évaluait que le taux moyen de contenants rapportés atteignait plus de 70 % contre 65 % trois ans auparavant. Le taux de recyclage pour 2020 sera publié en juin.

« En cette Semaine de la Terre, nous mettons au défi les agriculteurs canadiens de s’engager à rapporter tous les bidons en plastique agricole qu’ils utilisent sur leurs fermes. Nous voulons atteindre 100 % cette année », de déclarer Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP.

Il ajoute : « Nos recherches démontrent que les agriculteurs veulent des programmes de gestion des déchets agricoles qui contribuent à l’atteinte de leurs objectifs concernant la responsabilité environnementale. Ils veulent exploiter leurs entreprises de manière plus durable pour eux-mêmes ainsi que pour les générations futures. Ils tiennent fortement à participer à des programmes qui les aident à garder leurs fermes et leurs communautés agricoles propres. »

En plus des petits bidons mentionnés, AgriRÉCUP collecte aussi les contenants utilisés pour les pesticides et les fertilisants. AgriRÉCUP gère également :

un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés servant pour les pesticides et les fertilisants.

un programme national de collecte et d’élimination appropriée des pesticides et médicaments (non désirés ou périmés) pour bétail et pour chevaux.

des programmes de recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle (provinces des Prairies).

un programme d’élimination des sacs de semences et de pesticides dans l’est du Canada et des sacs de fertilisants au Québec.

Friesen déclare : « AgriRÉCUP travaille avec les agriculteurs et les organisations agricoles pour mettre en place des programmes de recyclage et d’élimination responsable. Des programmes qui donnent aux agriculteurs la tranquillité d’esprit sachant que, une fois gérés de manière responsable à la fin de leur vie utile, ces déchets deviennent des ressources. »

Les plastiques agricoles récupérés deviennent de nouveaux produits comme du drain agricole, des tuyaux flexibles pour l’irrigation et des sacs de plastique.

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages en plastique de l’industrie. Il est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des engrais, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno de Montarville (Québec).

AgriRÉCUP.ca



Personne-ressource : Christine Lajeunesse, directrice régionale, est du Canada, 450-804-4460, lajeunessec@agrirecup.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/007374a2-bbd4-41c9-aa5f-3794f0a7dd4f/fr