Esker reconnu comme « Leader » dans le rapport « ePayables Technology Advisor 2021 » d'Ardent Partners, pour la deuxième année consécutive

Lyon, le 19 avril 2021 – Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, a été nommé en tant que leader dans le rapport ePayables Technology Advisor 2021 d'Ardent Partners, pour la deuxième année consécutive. Le rapport souligne l’une des forces d'Esker qui réside dans sa capacité à fournir aux entreprises une solution innovante et simple d’utilisation pour gérer l'ensemble du processus de gestion des factures fournisseurs.

L'édition 2021 du « ePayables Technology Advisor » est conçue pour aider les directions comptables, financières et des achats des entreprises à mieux appréhender le marché des éditeurs de solutions de gestion et de paiement des factures fournisseurs. Ardent Partners a ainsi évalué 17 fournisseurs de logiciels sur le marché de la comptabilité fournisseurs en se basant sur un large éventail de critères relatifs aux points forts des entreprises et de leurs solutions.

La solution d'Esker s’est différenciée par son expérience utilisateur globale, son interface moderne et ses capacités de reporting et de publication de tableaux de bord. L’entreprise a également été reconnue pour son investissement continu dans l'Intelligence Artificielle, permettant à ses clients d’obtenir des informations en temps réel sur l’ensemble de leur organisation, de réduire les risques et de s'adapter rapidement aux changements internes et externes pour devenir plus résilientes.

« Au vu du classement de l’entreprise et de ses solutions, Esker mérite toute l’attention des grandes et moyennes entreprises qui envisagent de transformer leur système de gestion des factures fournisseurs. Esker convient parfaitement aux entreprises qui utilisent SAP® et/ou plusieurs systèmes ERP, qui opèrent à l'échelle mondiale et qui ont des besoins importants en matière de reporting. » – Bob Cohen, Vice-Président de la Recherche chez Ardent Partners « Nous sommes ravis d'être reconnus comme l'un des principaux fournisseurs de solutions sur le marché de la gestion des factures fournisseurs. Cette reconnaissance est le fruit de plus de 12 années d'expérience dans l'automatisation globale des factures fournisseurs dans le cloud et reflète notre volonté d’accompagner les entreprises dans la transformation numérique de leurs processus, depuis les fonctions du back-office vers des opportunités stratégiques pour leur activité. » – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Esker va au-delà de la gestion des factures fournisseurs dans l’optimisation du cycle Procure-to-Pay (P2P) et offre un portefeuille plus large de solutions qui comprend également la suite Order-to-Cash (O2C). Cette capacité d'automatisation de bout en bout de l'ensemble des cycles clients et fournisseurs fait d'Esker un acteur unique sur le marché pour accélérer les cycles d’exploitation et améliorer les flux de trésorerie des entreprises.

Pour plus de détails sur la désignation d'Esker en tant que leader du marché par Ardent Partners, téléchargez le rapport ePayables Technology Advisor 2021 ici : www.esker.fr/ardent

À propos d’Ardent Partners

Ardent Partners est un cabinet de recherche et de conseil, spécialisé dans les industries des achats, des fintechs et des ressources humaines. Ardent Partners conseille ses clients et publie des recherches qui aident les décideurs d'entreprise à comprendre les meilleures pratiques du secteur et à améliorer leurs performances. Il publie aussi des rapports de recherche qui couvrent le paysage technologique et aident les professionnels à identifier la ou les solutions les mieux adaptées à leur budget et à leurs besoins spécifiques. Ardent Partners organise également le CPO Rising Summit et d'autres événements numériques chaque année. www.ArdentPartners.com

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

