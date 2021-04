dLab noteras på Nasdaq First North Growth Market

Dlaboratory Sweden AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdagen den 21 april 2021, vilken inleds med en virtuell noteringsceremoni.



dLabs aktie kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB" med ISIN-kod SE0015658380. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB TO1" med ISIN-kod SE0015658596. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.



Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har dLab tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt som upprättades i samband med den nyss genomförda spridningsemissionen. Båda finns nu tillgängliga på dLabs hemsida, www.dlaboratory.com .



Intresserade är välkomna att delta på den virtuella noteringsceremonin, med traditionsenlig klockringning, onsdagen den 21 april klockan 08:40-09:00 CET via följande länk: https://nasdaq.zoom.us/j/96126890424?pwd=K29Vcm1ITVMxMTFubEFxNG5FYXAvUT09 .

Lösenord: DLAB210421









Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market, e-post: ca@gwkapital.se , Tel.: 08-503 000 50



För ytterligare information om dLab, vänligen kontakta:

Erik Severin

VD, Dlaboratory Sweden AB

E-post: erik.severin@dlaboratory.com

Mobil: +46 73 412 65 24



Om dLab



Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett svenskt cleantech-bolag som erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre strömavbrott. Verksamheten har bedrivits kommersiellt sedan 2015.

Läs mer på www.dlaboratory.com .