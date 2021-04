Atos et DreamQuark font progresser la finance responsable grâce à l’intelligence artificielle éthique

English French

Paris, France, le 21 avril 2021 - Atos et DreamQuark, start-up française spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle appliquées aux secteurs de la finance et de l’assurance, et membre du programme d’accélération Atos Scaler , s’engagent à développer l’investissement socialement responsable (ISR) grâce à l’intelligence artificielle. Pour ce faire, les deux sociétés annoncent aujourd’hui le lancement de Sustainable Investment Brain, la première plate-forme digitale destinée aux banques et assureurs qui soit à la fois dédiée à l’ISR et conforme aux principes d’intelligence artificielle éthique tels qu’édictés par la proposition de règlement européen publiée ce jour.

En 2019, les encours de l’investissement responsable ont fait un bond de 32%, pour atteindre 1,8 milliard d’euros1. Depuis, ce succès s’est confirmé, soutenu par la demande croissante pour des placements porteurs de sens durant la crise sanitaire.

Sustainable Investment Brain accélère cette tendance en combinant le savoir-faire de DreamQuark en algorithmie et l’expertise d’Atos dans les domaines de la gestion des données et de la décarbonation. Basée sur l’intelligence artificielle et le deep learning, la solution exploite des données financières et extra-financières, notamment des données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) précises et standardisées fournies par Atos et EcoAct, société du Groupe Atos spécialisée dans la transition climatique. Une fois intégrées et analysées, ces données permettent d’identifier les investisseurs les plus intéressés par la gestion responsable et de leur recommander les actifs et produits d'investissement les plus adaptés, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs individuels.

En parallèle, la plate-forme assure le traitement de bout-en bout de la donnée, depuis la préparation jusqu’à la visualisation. L’attention portée à l’intégrité des données, associée à des outils de pilotage avancés, permettent de concevoir, déployer à grande échelle et gérer des modèles d'apprentissage machine éthiques, respectueux des principes européens d’autonomie, d’interprétabilité, d’explicabilité, de transparence, de responsabilité ou encore de robustesse. D’autre part, les modèles peuvent être modifiés manuellement pour tenir compte des politiques d’entreprise et obligations réglementaires (ex : le règlement européen sur la finance verte SFDR).

L’ISR devient ainsi un véritable relai de croissance pour les clients, à l’heure où les acteurs privés du secteur de la finance sont de plus en plus nombreux à se doter d’une raison d’être.

« Nous nous retrouvons à la croisée des chemins entre les grandes innovations technologiques et la nécessité d’avancer vers la décarbonation. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que ces deux secteurs ne sont pas antinomiques, bien au contraire. La solution Sustainable Investment Brain d’Atos et DreamQuark a été développée avec l’ambition de mettre la technologie au service de l’environnement tout en restant efficace et pertinente financièrement. Nous remercions Atos de leur confiance. DreamQuark a toujours voulu démocratiser l’intelligence artificielle éthique auprès du plus grand nombre, et nous sommes certains que cela est possible avec Atos », ajoute Nicolas Méric, fondateur et CEO de DreamQuark.

« Le numérique, en permettant l’automatisation des meilleures pratiques, est la clé pour faire de la finance responsable la nouvelle norme sur le marché. En combinant gestion des données, IA et éthique, la solution Sustainable Investment Brain d’Atos et DreamQuark permettra à nos clients de maximiser leurs rendements, dans le respect de leurs engagements environnementaux et sociaux, et tout en tenant compte des évolutions réglementaires. Il s’agit à la fois d’un outil de décarbonation et de compétitivité », explique Isabelle Warnier, Directrice d’Atos Scaler, Atos. « Un an après le lancement de notre programme d’accélération Atos Scaler, cette offre est également la preuve de l’efficacité de notre démarche collaborative avec l’écosystème des start-up et nous sommes ravis de travailler avec DreamQuark sur ce projet ».

A propos de DreamQuark

DreamQuark développe Brain, une plate-forme d’intelligence artificielle dédiée aux experts métiers et aux Citizen Data Scientists des banques et des compagnies d’assurances. Brain fournit des prévisions explicables pour de meilleures décisions business chez de grands acteurs comme BNP Paribas, GAN Prévoyance, AG2R LA MONDIALE et Royal Bank of Scotland NATWEST par exemple.

La création et le déploiement d’applications d’intelligence artificielle axées sur les entreprises et à grande échelle exigent des compétences uniques en science des données, une connaissance approfondie de l’entreprise et des compétences informatiques. Afin de dépasser ces obstacles, Brain a été développé pour automatiser les tâches de data science et simplifier l’industrialisation des modèles prédictifs. En quelques clics, les experts métiers et aux Citizen Data Scientists peuvent créer de puissantes applications basées sur l'IA, et les déployer dans leur système informatique existant via des API.

Brain bénéficie de nombreuses années de recherche et de développement internes brevetés sur le Deep Learning et des algorithmes avancés. Cette plate-forme fournit aux utilisateurs des explications sur chacune des prédictions qu'elle génère, ce qui permet aux utilisateurs professionnels de garder un contrôle total sur la technologie, de valider leur sens métier et de se conformer à la réglementation et aux normes éthiques.



À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

