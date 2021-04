Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 21.4.2021, klo 15.50



ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta, kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.4.2021. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,10 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2021.



PALKITSEMISRAPORTTI



Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös on neuvoa-antava.



HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT



Vuodelle 2021 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä.



Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2025 päättyvälle kaudelle Petri Latva-Rasku, Mikko Luoma ja Marja Vettenranta. Heikki Järvi-Laturin tilalle valittiin Janne Järvi-Laturi 2025 päättyvälle kaudelle. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon 2025 päättyvälle kaudelle valittiin Tero Etula ja Taavi Horila.



Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.



OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUOVUTTAMINEN



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.



Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 10.6.2020 annettua osakeantivaltuutusta.



LAHJOITUSVALTUUTUS



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.



Yhtiökokouksessa oli edustettuna 47 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 8 886 719 osaketta ja 31 590 617 ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 99,6 prosentilla annetuista äänistä.





Seinäjoella 21.4.2021



ILKKA-YHTYMÄ OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi