FLEURY MICHON : RESULTATS 2020

En 2020, Fleury Michon enregistre un chiffre d’affaires relativement stable, un Résultat Opérationnel Courant et un niveau de trésorerie en nette amélioration.

Fleury Michon affiche une stabilité de son chiffre d’affaires et un Résultat Opérationnel Courant positif grâce à la croissance de l’activité GMS. Cependant, le Résultat Net est impacté négativement par des éléments non récurrents, dont principalement des éléments sans impact de trésorerie. Il s’agit en particulier des conséquences de la cession du groupe PFI (Italie) et de la prise en compte de l’impact de la crise de la Covid-19 sur la valorisation des actifs liés au catering aérien. La génération de trésorerie assure une situation financière saine à fin 2020.

Le chiffre d’affaires enregistre une diminution de -1,6% (-3,5% à périmètre constant), différemment impacté selon les activités de Fleury Michon et les conséquences de la crise de la Covid-19.

Le résultat opérationnel courant profite des volumes en hausse de l’activité GMS et d’une relative stabilité des coûts des matières premières, malgré d’importantes diminutions des volumes des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas.

Le résultat opérationnel est principalement impacté par la dépréciation des actifs liés à l’activité de catering aérien, pour laquelle la crise de la Covid-19 représente de fortes incertitudes (rythme de la reprise, taille du marché, etc.).

Le résultat net intègre l’impact négatif des entités cédées courant 2020, dont leur quote-part de résultat net et l’impact de leur cession, le résultat financier et la charge d’impôt sur les bénéfices.

La génération de trésorerie, pour un montant de 34,9 M€, principalement liée aux opérations, assure une situation financière saine à fin 2020.





RESULTATS 2020

735,4 M€ : Chiffre d’affaires consolidé 2020

2,6 % : Marge opérationnelle courante 2020

-30,5 M€ : Résultat net 2020

ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT IFRS (M€)

IFRS (M€) 2019 2020 Chiffre d’affaires 747,6 735,4 Résultat Opérationnel Courant -5,7 19,4 Marge opérationnelle courante -0,8% 2,6% Résultat Opérationnel -34,4 -8,6 Marge opérationnelle -4,6% -1,2% Résultat financier -0,9 -3,4 Impôts 5,3 -4,9 Quote-part mise en équivalence -12,9 2,3 Résultat Net des activités cédées 0,0 -15,9 Résultat net consolidé -42,8 -30,5 Marge nette -5,7% -4,1%

Les comptes consolidés 2020 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 21 avril 2021. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 (735,4 M€ ; -1,6% PAR RAPPORT A 2019)

En 2020, l’activité de Fleury Michon présente une diminution de -1,6%, comparée à l‘exercice précédent, équivalent à -3,5% à périmètre constant.

Comme présenté dans les précédents communiqués, le confinement lié à la crise de la Covid-19, a eu des effets positifs sur l’activité GMS (charcuterie et surimi) principalement sur la période de mars à mai 2020, et des impacts négatifs et très significatifs sur les activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas.

Evolution Périmètre en M€*



EXERCICE 2019 2020 Variations en % Périmètre constant 747,6 721,8 -3,5% Variations de Périmètre [1] 0,0 13,6 NA Total 747,6 735,4 -1,6% [1] Acquisition de Marfo (juillet 2019) * à taux de change courant NA : Non Applicable

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (19,4 M€ ; 2,6% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 19,4 M€. Cette amélioration reste essentiellement liée à la hausse des volumes sur les activités de charcuterie et surimi, à une stabilisation des cours des matières premières et à une meilleure maîtrise des coûts logistiques et de production. Cette rentabilité est toutefois impactée par les fortes diminutions de volumes des activités de catering aérien et livraison de plateaux repas en entreprises.

RESULTAT OPERATIONNEL (-8,6 M€ ; -1,2% DU CA)

Le Résultat Opérationnel intègre les éléments non récurrents, principalement liés aux dépréciations des éléments de survaleur (goodwill) comptabilisés pour les entités Marfo et Fleury Michon Amérique, dont les activités sont étroitement liées au trafic aérien et à son rythme de reprise. Il est également négativement impacté par diverses provisions, ainsi que par le versement aux salariés d’une prime de reconnaissance en juillet 2020, pour 1,1 M€, dans le cadre des efforts réalisés en période de pandémie.

QUOTE-PART DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE (2,3 M€)

La quote-part des sociétés mises en équivalence correspond principalement à la quote-part de la rentabilité nette de la société Platos Tradicionales (Espagne, détenue à 50%). Les autres entités mises en équivalence ont des impacts moins significatifs en 2020.

Même si la crise de la Covid-19 a ralenti le développement commercial de Platos Tradicionales, sa rentabilité est positive, portée par la hausse des volumes permise par les récents investissements industriels, sa capacité d’innovation et sa maitrise des charges opérationnelles.

RESULTAT NET DES ACTIVITES CEDEES (-15,9 M€)

L’exercice 2020 a enregistré la cession d’entités détenues partiellement par Fleury Michon au 31 décembre 2019. La quote-part de leurs résultats nets et l’impact des transactions sont comptabilisés en résultat net des activités cédées en 2020. Il est principalement composé de l’impact de Piatti Freschi Italia, dont la quote-part de résultat net jusqu'à la date de la cession (23 septembre 2020) se chiffre à -6,9 M€ et l'abandon de créances accordé dans le cadre de la transaction s‘évalue à -9,0 M€. Les autres activités cédées ou abandonnées tiennent compte de la cession de De Gentse Kluis N.V (DGK – Belgique, détenue à 37,5%), le 23 juillet 2020, et de la liquidation de Jargus (France, détenue à 50%).

RESULTAT NET (-30,5 M€ ; -4,1% du CA)

Le Résultat Net s’élève à -30,5 M€, également diminué par le résultat financier pour -3,4 M€, principalement composé du coût de la dette financière, et par la charge d’impôt pour -4,9 M€, à rapprocher des bénéfices réalisés en France par l’activité GMS.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 9 juin 2021 le versement d’un dividende de 1 euro par action.

STRUCTURE BILANTIELLE

Les opérations ont permis de générer une trésorerie après investissements de 45,6 M€. Cette génération de trésorerie par l’activité assure une diminution de l’endettement net, évoluant de -123,5 M€ en début d’exercice à -103,9 M€ au 31 décembre 2020.

Le solde de trésorerie brute progresse de 34,9 M€ en 2020.

IMPACTS COVID-19

Comme présenté précédemment, les activités commerciales de Fleury Michon ont été différemment impactées par les effets de la Covid-19. Les volumes en GMS ont enregistré une hausse tandis que les volumes des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas ont enregistré de fortes baisses.

Face à une importante et soudaine hausse de la demande courant mars 2020, les opérations en charge des activités GMS France ont su faire preuve d’un fort engagement permettant de maintenir un taux de service maximal envers nos clients.

Les activités de catering aérien ont dû réduire leurs coûts fixes afin de préserver au maximum leur trésorerie et ont investi dans une démarche de diversification auprès de clients de la grande distribution, des établissements de santé et d’autres établissements administratifs.

Les activités de livraison de plateaux repas ont également dû diminuer leur structure de fonctionnement.

PERSPECTIVES 2021

L’environnement reste bien entendu extrêmement volatil, ce qui nous amène à ne pas donner d’indication chiffrée de résultats pour 2021.

Dans ce contexte, nous continuerons à nous concentrer à exploiter le potentiel de notre cœur de métier en déployant nos nouvelles gammes sur l’ensemble de nos catégories de produits, tout en étant très attentifs à la maîtrise des coûts et à l’évolution de la trésorerie. Après un redimensionnement de leurs coûts de structure, les équipes de catering aérien et de livraison de plateaux repas préparent activement la reprise de leurs activités.

