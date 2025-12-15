FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 11 2025

 SIREN : 572058329        
 Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
            
 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
            
 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
 Opérations du mois de :novembre       
            
 I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
 Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :250 752/5,71%  
            
 Solde au [date], date de la dernière déclaration :    233 304  
            
 Nombre de titres achetés dans le mois :    18 471  
 Nombre de titres vendus dans le mois :     1 023  
 Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
 Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
 Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
 03/11/2025CICA6 880128 25,00172 008,70 
 03/11/2025CICV4141 25,261 035,50 
 04/11/2025CICA179179 25,644 590,10 
 04/11/2025CICV494494 25,9612 824,00 
 05/11/2025CICA123123 25,743 166,40 
 05/11/2025CICV33 26,00 78,00 
 06/11/2025CICA2727 25,40 685,80 
 06/11/2025CICV55 25,56 127,80 
 07/11/2025CICA8 83578 25,00220 897,00 
 07/11/2025CICV22 25,60 51,20 
 10/11/2025CICA4848 25,181 208,60 
 10/11/2025CICV3636 25,20 907,20 
 11/11/2025CICA11 25,20 25,20 
 11/11/2025CICV11 25,20 25,20 
 12/11/2025CICA3838 25,20 957,70 
 12/11/2025CICV11 25,30 25,30 
 13/11/2025CICA77 25,21 176,50 
 13/11/2025CICV1010 25,30 253,00 
 14/11/2025CICA2424 25,22 605,20 
 14/11/2025CICV3636 25,38 913,50 
 17/11/2025CICA17924 25,044 482,00 
 17/11/2025CICV55 25,40 127,00 
 18/11/2025CICA531 25,001 325,10 
 18/11/2025CICV11 25,10 25,10 
 19/11/2025CICA11 25,20 25,20 
 19/11/2025CICV102102 25,202 570,40 
 20/11/2025CICA5151 25,101 280,20 
 20/11/2025CICV11 25,20 25,20 
 21/11/2025CICA536170 24,9613 380,30 
 21/11/2025CICV11 25,10 25,10 
 24/11/2025CICA2341 24,835 809,20 
 24/11/2025CICV1212 24,90 298,80 
 25/11/2025CICA2151 24,905 353,50 
 25/11/2025CICV170170 24,904 233,00 
 26/11/2025CICA2981 25,007 449,70 
 26/11/2025CICV11 24,90 24,90 
 27/11/2025CICA35911 24,998 973,00 
 27/11/2025CICV4040 25,001 000,00 
 28/11/2025CICA38338 24,999 572,00 
 28/11/2025CICV6161 25,031 527,00 

