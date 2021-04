GROUPE RENAULT : INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un chiffre d’affaires du 1er trimestre soutenu par la discipline de prix dans un contexte toujours perturbé par la pandémie

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 10 milliards d’euros (-1,1 % ) au 1 er trimestre 2021 . A taux de change comparable s 1 , il aurait été en hausse de 4 , 4 %.

Le chiffre d’affaires de l’ A utomobile hors A VTOVAZ est stable à 8 , 6 milliards d’euros. Le fait marquant du trimestre est l’ effet prix , positif de plus de 6 points grâce à la nouvelle politique commerciale du plan stratégique « Renaulution » .

Les ventes mondiales du Groupe sont en hausse de 1,1 % à 665 0 38 véhicules au 1 er trimestre .

La marque Renault a vendu 42 951 véhicules électriques et hybrides au 1 er trimestre 2021 . Renault proposera , dès le deuxième trimestre , trois nouve lles offres E-TECH hybride et hybride rechargeable.

Dacia enregistre une bonne performance de ses nouveaux modèles. Le lancement de Nouvelle Sandero avec plus de 3 mois de ventes en portefeuille est un succès. Nouvelle Dacia Spring, premier véhicule électrique de la marque, a déjà enregistré près de 10 000 pré-commandes.





Boulogne-Billancourt, 22/04/2021

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Le Groupe Renault, dans un contexte toujours perturbé par la pandémie, a vendu 665 038 véhicules au 1er trimestre 2021, soit une hausse de 1,1 % par rapport au 1er trimestre 2020. Ce début d’année confirme l’impact positif de la politique commerciale du Groupe orientée vers la profitabilité, avec un effet prix de plus de 6 points. En outre, le Groupe progresse sur les canaux de vente les plus rentables.

Marque Renault

La marque Renault a vendu 433 662 véhicules au 1er trimestre 2021 soit une hausse de 1,3 % par rapport au 1er trimestre 2020.

En Europe, le marché progresse de 3,9 % soutenu par la dynamique du marché des véhicules utilitaires. Dans ce contexte, la marque Renault a vendu 250 163 véhicules (+2,7 %).

Sur le marché des véhicules particuliers en Europe, les versions électriques et électrifiées de la marque Renault représentent 23 % de ses immatriculations. Après l’arrivée de Twingo E-TECH Electric, la marque Renault continue d’étoffer son offre avec l’arrivée au deuxième trimestre de Nouveau Arkana E-TECH hybride, Nouveau Captur E-TECH hybride et Nouvelle Mégane berline E-TECH hybride rechargeable.

A l’international, Renault se concentre sur les segments les plus profitables : en Inde, la marque a lancé avec succès Nouveau Kiger sur le segment en forte croissance des SUV compacts ; et en Russie, Nouveau Duster, commercialisé depuis le mois de mars, connaît un fort démarrage avec un mix version élevé.

Marques Dacia et Lada

La marque Dacia a vendu 121 231 véhicules (+10,2 %) grâce au succès du lancement de Nouvelle Sandero et à la bonne tenue des ventes de Duster. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique s’annonce comme un succès compte tenu des pré-commandes déjà enregistrées.

La marque Lada a vendu 90 472 véhicules avec une bonne performance sur le marché domestique russe (+5,4 %), portée par Granta, Vesta, et le lancement réussi de NIVA Travel.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10 015 millions d’euros (-1,1 %). A taux de change et périmètre constants2, il aurait été en hausse de 4,4 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 8 566 millions d’euros, en repli de 0,3 %. Outre la variation des stocks, qui explique l’essentiel de l’impact négatif du volume (-6,5 points), le chiffre d’affaires a été pénalisé par un effet de change négatif de 4,3 points.

L’effet prix est fortement positif (+6,3 points), illustrant la nouvelle politique commerciale mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique Renaulution.

Les ventes de Zoe, Twingo E-TECH Electric et le dynamisme de la demande de véhicules utilitaires contribuent à l’effet mix produit positif de 2,4 points.

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 685 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de 2,3 %. A taux de change et périmètre constants31, elle aurait été en hausse de 20,9 %.

Les Services de mobilité ont contribué à hauteur de 5 millions d’euros contre 6 millions d’euros au 1er trimestre 2020.

Le Financement des ventes (RCI Bank & Services) réalise un chiffre d’affaires de 759 millions d’euros ce trimestre, en repli de 8,2 % par rapport à 2020 en raison de la baisse de l’activité réseau et d’un effet de change négatif de 24 millions d’euros. Le nombre de nouveaux contrats de financement baisse de 10,9 %. Les actifs productifs moyens s’élèvent à 45,9 milliards d’euros à fin mars 2021 en baisse de 6,9 % par rapport au 1er trimestre 2020.

Au 31 mars 2021, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 487 000 véhicules contre 661 000 à fin mars 2020, soit une baisse de 26 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU GROUPE RENAULT

(en millions d’euros) 2020 2021 Variation

2021/2020 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 591 8 566 -0,3 % AVTOVAZ 701 685 -2,3 % Services de mobilité 6 5 -16,7 % Financement des ventes 827 759 -8,2 % Total 10 125 10 015 -1,1 %

TOTAL DES VENTES DU GROUPE VP+VU PAR MARQUE

Cumul à fin mars 2020 2021 % variation RENAULT VP 353 821 337 391 -4,6 VU 74 341 96 271 +29,5 VP+VU 428 162 433 662 +1,3 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 19 535 12 227 -37,4 DACIA VP 101 793 110 220 +8,3 VU 8 248 11 011 +33,5 VP+VU 110 041 121 231 +10,2 LADA VP 87 908 88 068 +0,2 VU 2 634 2 404 -8,7 VP+VU 90 542 90 472 -0,1 AVTOVAZ VP 4 280 115 -97,3 ALPINE VP 367 423 +15,3 JINBEI&HUASONG* VP 852 22 -97,4 VU 3 890 6 407 +64,7 VP+VU 4 742 6 429 +35,6 EVEASY VP - 479 +++ TOTAL GROUPE RENAULT VP 568 556 548 945 -3,4 VU 89 113 116 093 +30,3 VP+VU 657 669 665 038 +1,1

*Hors Shineray

LES 15 PRINCIPAUX MARCHES DU GROUPE RENAULT A FIN MARS 2021

Cumul à fin mars 2021 Volumes (1)

(en unités) Pénétration

VP+VU

(en % ) 1 FRANCE 135 957 24,21 2 RUSSIE 114 272 29,68 3 ITALIE 41 969 8,54 4 ALLEMAGNE 40 230 5,55 5 BRESIL 33 186 6,69 6 INDE 31 608 2,97 7 TURQUIE 28 857 14,53 8 ESPAGNE + CANARIES 26 674 11,77 9 MAROC 17 657 39,98 10 ROYAUME-UNI 16 638 3,17 11 BELGIQUE LUXEMBOURG 14 616 9,32 12 COREE DU SUD 13 129 3,11 13 COLOMBIE 11 774 22,31 14 POLOGNE 11 256 8,30 15 ARGENTINE 11 240 10,14

(1) Chiffres de ventes hors Twizy

A propos du Groupe Renault

Le Groupe Renault est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente.

Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, le Groupe Renault s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA- Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs et a vendu 2,95 millions de véhicules en 2020.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, le Groupe Renault a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050.

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.

Pièce jointe