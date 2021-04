English Norwegian

Aksjene i Kitron ASA noteres ex utbytte NOK 0,35 fra og med i dag, 22.04.2021

Generalforsamlingen har vedtatt et ordinært utbytte for 2020 på 0,70 kroner per aksje, utbetalt i to trancher. Den andre transjen for ordinært utbytte er på 0,35 kroner per aksje. Eks. utbyttedato for den andre transjen er 5. oktober 2021, med eierregisterdato 6. oktober 2021 og forventet utbetaling på eller rundt 22. oktober 2021.





