Delårsrapport januari – mars 2021

English Swedish

Första kvartalet 2021

Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK.

Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK.

Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.

Nettokassan uppgick till 180 MSEK (16,16 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.

Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

NAXS utvecklades positivt under första kvartalet och substanvärdet per aktie ökade med 8,5% inklusive lämnad utdelning.

Under första kvartalet gjorde NAXS ytterligare en saminvestering parallellt med JAB Holding, denna gång i Krispy Kreme Doughnuts verksamt i USA.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 4 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under perioden. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Kreate på Nasdaq Helsingfors.

NAXS lämnade under mars en utdelning om 3,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2020 vilket motsvarade en andel om 4,9% av substansvärdet per 31 december 2020.

Lennart Svantesson





Ekonomisk översikt

2021

1/1–31/3 2020

1/1–31/3 Resultat efter skatt, TSEK 44 621 -3 950





2021

31/3 2020

31/12 Andelar i private equity fonder, TSEK 481 449 428 651 Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 69 63 Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 127 083 128 762 Total exponering mot private equity fonder, TSEK 608 532 557 413 Övriga investeringar, TSEK



Total exponering mot private equity fonder, TSEK 42 222 31 695 Nettokassa, TSEK 180 176 219 127 Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 43,17 38,44 Övriga investeringar per aktie, SEK 3,79 2,84 Nettokassa per aktie, SEK 16,16 19,65 Eget kapital per aktie, SEK 63,04 60,87 Börskurs, SEK 50,80 49,90





Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: 073 311 00 11

Gösta Lundgren, CFO

Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 18.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.





Bilaga