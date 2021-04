DFDS’ RESULTATFORVENTNING TIL 2021 ØGET EFTER STÆRKERE START PÅ ÅRET

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2021





Forventning til EBITDA øget fra DKK 3,0-3,5 mia. til DKK 3,2-3,6 mia. for 2021





DFDS’ resultatforventning til 2021 er forbedret efter stærkere fragtresultater end forventet i de fleste forretningsenheder. Der var som forudset en betydelig afmatning i fragtmængderne knyttet til Storbritannien i januar efter den britiske lageropbygning i 4. kvartal 2020. Siden da er mængderne kommet hurtigere tilbage end forventet.

Forventningen til EBITDA før særlige poster øges fra DKK 3,0-3,5 mia. til DKK 3,2-3,6 mia. for 2021. Usikkerheden er fortsat høj, og der kan stadig ske betydelige ændringer i forudsætningerne for forventningen i resten af året.

DFDS’ delårsrapport for 1. kvartal 2021 forventes fortsat offentliggjort 11. maj 2021.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





