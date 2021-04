Meddelelse nr. 07/2021: Delårsrapport 1. kvartal 2021

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resumé:

Strategic Investments A/S’ resultat for 1. kvartal 2021 blev på DKK 22,1m før og efter skat. Indre værdi steg med DKK 0,06 pr. aktie, svarende til et afkast på 7%.

Resultatet er primært drevet af gevinster på selskabets bankeksponering.

Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. marts 2021 DKK 338,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 1,00 pr. aktie.

På dagens ordinære generalforsamling i selskabet forventes vedtaget et forslag om udlodning af udbytte på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til et direkte afkast på ca. 2% opgjort ifht. indre værdi pr. 31. marts 2021.

Den 31. marts 2021 havde selskabet været aktiv som investeringsselskab i samlet 91 måneder. Siden den investeringsmæssige start d. 1. september 2013 havde selskabet opnået et afkast på 8,3% p.a.

Selskabets målsætning er uændret at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.

