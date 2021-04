Dyadic International organise une discussion informelle sur « Le potentiel de la technologie transformatrice des protéines à cellules C1 de Dyadic pour aider à relever les défis mondiaux en matière de santé »

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay

JUPITER, Floride, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc. (« Dyadic », « nous », « notre », « nos » ou la « Société ») (NASDAQ : DYAI), une société mondiale de biotechnologie axée sur le développement et le déploiement de sa plateforme brevetée de production de protéines à cellules C1 visant à optimiser le développement de vaccins, de traitements et d'autres produits à base de protéines, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une discussion informelle le mardi 4 mai 2021 à 10 h 00 heure de l'Est. La discussion informelle se concentrera sur le potentiel de la technologie transformatrice des protéines à cellules C1 de Dyadic pour aider à relever les défis mondiaux en matière de santé.



La discussion modérée comprendra les principaux leaders d'opinion suivants :

Alain Townsend, Ph.D. – Weatherall Institute - Université d'Oxford

Albert Osterhaus, P.V.M, Ph.D. – Centre médical Érasme

Cecil Nick – Parexel (soutien clinique et réglementaire)

Joris Vandeputte – International Alliance for Biological Standardization

Les débats porteront notamment sur :

Les considérations réglementaires et avantages de la plateforme C1

Les études de cas décrivant la production réussie d'antigènes à valeur élevée à la fois pour le virus de Schmallenberg et le virus de la fièvre de la vallée du Rift par rapport aux performances sur d'autres plateformes de production

Les efforts déployés par Dyadic pour traiter les variants émergents du SARS-CoV-2, y compris les efforts de développement de Dyadic pour faire progresser un vaccin candidat ciblant le domaine de liaison au récepteur (RBD) du SARS-CoV-2 – DYAI-100 en plus de l'ingénierie rapide des lignes cellulaires C1 pour exprimer les variants connus et émergents

Le potentiel de la plateforme C1 pour le développement et la fabrication de vaccins multivalents contre la COVID-19 et d'autres vaccins sous-unitaires, y compris un vaccin contre tous les types de coronavirus capable de protéger contre la plupart ou tous les variants

La glyco-ingénierie de cellules C1 en vue de produire des anticorps monoclonaux et d'autres anticorps

La conversation sera animée par le Dr David Bramhill, un vétéran du secteur de la biotechnologie possédant une vaste expérience de l'utilisation d'un large éventail de technologies de production de protéines, y compris E. coli, Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Tetrahymena, des cellules stables d'insecte SF9 (n'appartenant pas au baculovirus), CHO et HEK293.

Vous êtes invité(e) à participer à cette importante discussion. Vous découvrirez pourquoi Dyadic et un nombre croissant de leaders d'opinion et d'experts clés dans le domaine pensent que la plateforme de production de protéines à cellules C1 de Dyadic présente une solution robuste pour la production commerciale à échelle flexible et rentable de traitements et de vaccins.

Vous pouvez vous inscrire pour participer à la discussion informelle ici .

Alain Townsend, Ph.D. est un immunologue à l'Institut de médecine moléculaire Weatherall de l'université d'Oxford, qui a travaillé sur la COVID-19 au cours de l'année écoulée.

La plupart des travaux du Dr Townsend ont porté sur la présentation des antigènes de la grippe avec des molécules de classe I du complexe majeur d'histocompatibilité. Par le passé, il a identifié les principales cibles des lymphocytes T en tant que composantes protéiniques de la matrice et nucléoprotéines conservées du virus et a démontré l'existence d'un système de présentation d'antigènes cytosoliques qui transfère les peptides dérivés de ces protéines dans le récepteur d'œstrogènes où ils se liaient aux molécules MHC de classe I. Avec la pandémie récente, cet intérêt se poursuit avec un approfondissement pratique de la question de savoir si l'immunité hétérotypique (entre les souches de pandémie) peut être induite chez l'homme avec des souches vivantes atténuées de la grippe. Nous avons développé notre propre conception du virus atténué vivant appelé S-FLU, qui repose sur des mutations dans la séquence de signaux de l'hémagglutinine permettant l'infection mais empêchant la réplication du virus. L'avantage de cette approche est que toutes les protéines virales sont exprimées dans leur contexte approprié dans le poumon, et peuvent donc induire un ensemble complet de réponses des lymphocytes T et B locaux. Le Dr Townsend développe des méthodes pour administrer le virus vaccinal par aérosol en collaboration avec Ronan Mac Loughlin d'Aerogen. Les résultats préliminaires obtenus en collaboration avec le Dr Kanta Subbarao (NIH) montrent que nos virus vaccinaux sont capables de prévenir les maladies causées par les formes les plus virulentes de la grippe dans un modèle d'infection de murins et de furets, et nous étudions les réponses du porc en tant que grand animal pertinent (en collaboration avec Elma Tchillian, Pirbright). Le Dr Townsend enquête actuellement sur les mécanismes de cette immunité chez le porc.

Albert Osterhaus, P.V.M, Ph.D. a occupé le poste de chef du département de viroscience au Centre médical Érasme à Rotterdam jusqu'en 2014. Il est actuellement directeur du Centre de recherche en zoonose et médecine infectieuse et professeur invité à l'université de médecine vétérinaire de Hanovre. Il possède une longue expérience en tant que chercheur scientifique et chercheur principal sur de nombreux grands projets scientifiques. Au Centre médical Érasme, le Prof. Osterhaus a dirigé un laboratoire de virologie diagnostique comptant plus de 40 employés et un laboratoire de recherche en virologie avec plus de 150 employés. Son programme de recherche suit un nouveau concept intégré de « viroscience », réunissant des scientifiques de premier plan dans les domaines de la virologie moléculaire, de l'immunologie, de l'épidémiologie, de la pathogenèse et des études d'intervention sur les infections par les virus humains et animaux. Parmi ses principales réalisations figurent la découverte de plus de 70 nouveaux virus d'êtres humains et d'animaux (par exemple le métapneumovirus humain, le coronavirus, les virus de la grippe), l'explication des pathogènes des principales infections par les virus humains et animaux et le développement de nouvelles stratégies d'intervention.

La reconnaissance internationale du Prof. Osterhaus est également mise en évidence par des prix majeurs, des invitations à donner des conférences, des (co)organisations de réunions internationales et des directions éditoriales de revues scientifiques. Le Prof. Osterhaus a agi en tant que mentor pour plus de 80 doctorants et détient plusieurs brevets clés. Il est également l'auteur de plus de 1 300 articles dans des revues à comité de lecture, cités ensemble plus de 70 000 fois, et son indice H est supérieur à 116. Il est actuellement président de l'European Working Group on Influenza (ESWI). Il a organisé de nombreuses conférences scientifiques internationales sur la grippe et d'autres infections émergentes, est responsable de plusieurs directions éditoriales de premier plan et a reçu de nombreux prix prestigieux. Il est membre des Académies nationales des sciences néerlandaise et allemande, membre de l'Académie de médecine de Belgique et Commandant de l'Ordre du Lion des Pays-Bas.

Cecil Nick, vice-président (technique) chez PAREXEL Consulting, travaille dans les affaires réglementaires et le développement clinique depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 25 ans, il se concentre sur les médicaments biologiques. M. Nick possède une expertise particulière dans les anticorps monoclonaux et les biosimilaires, ayant travaillé sur plus de 20 programmes de ce type, engagé plus de 50 interactions et réunions avec des agences de réglementation de l'UE, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Mexique, du Brésil et soutenu 6 soumissions dans l'UE et aux États-Unis. Il a également participé très activement à des réunions industrielles et internationales sur ce sujet. En outre, M. Nick possède une vaste expérience dans les médicaments orphelins et dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris, sans s'y limiter, l'oncologie, les maladies inflammatoires, le diabète, la croissance et l'hématologie.

M. Nick est membre de TOPRA et a été invité à une conférence au Master de recherche clinique de l'université de Cardiff et aux cours de Master en sciences pharmaceutiques de l'université de Greenwich, ainsi que leader du module de biotechnologie pour le cours de Master TOPRA. Il a fait partie du groupe de rédaction de SCRIP Clinical Research et a rédigé de nombreux articles sur des questions de réglementation et de développement clinique.

Le Dr Joris Vandeputte, président de l'IABS (International Alliance for Biological Standardization), est un membre fondateur de l'IABS-UE, la filiale européenne de l'IABS. Depuis 1955, l'IABS est la plateforme mondiale indépendante par laquelle les parties prenantes se réunissent pour échanger sur la science et les questions liées aux vaccins, à la thérapie cellulaire et génique et à la biothérapie humaine. L'IABS stimule la formation d'un consensus qui aboutit en fin de compte à des cadres réglementaires et des recommandations à l'intention des décideurs. En décembre 2019, l'IABS et VAC2VAC ont organisé la conférence intitulée « Animal testing for vaccines - Implementing Replacement, Reduction and Refinement: Challenges and Priorities » (Test des vaccins sur les animaux - Mise en œuvre du remplacement, de la réduction et du perfectionnement : défis et priorités) à Bangkok, en Thaïlande, les 3 et 4 décembre 2019.

Le Dr Vandeputte a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 1976 à la Faculté de médecine vétérinaire de l'université de Gand en Belgique. En tant que virologue dans cette université (1976-1980), il a découvert la grippe H1N1 en tant que pathogène chez le porc, conduisant à une meilleure compréhension du H1N1 en tant que zoonose. Par la suite, au ministère belge de l'Agriculture, il a travaillé sur le contrôle des maladies animales en Belgique et dans l'Union européenne avant de rejoindre l'Institut Mérieux, Rhône Mérieux, qui est devenu Merial. Le Dr Vandeputte possède plus de 35 ans d'expérience dans les sciences, l'industrie et les organisations internationales. Il a participé à la chaîne de valeur complète des vaccins : recherche, développement, production, réglementation et commercialisation.

À propos de la plateforme de production de protéines à cellules C1

La plateforme de production de protéines à cellules C1 offre une opportunité significative de tirer parti d'une technologie de production de protéines industrielles pour dépasser les limites des technologies de production de protéines existantes permettant une production à grande échelle de traitements et de vaccins. Dans la nouvelle norme de la vaccination mondiale, le monde a besoin d'une technologie de production de protéines polyvalente et fiable qui offre une réponse rapide et une production robuste et rentable. Depuis 2016, Dyadic œuvre à reconcevoir la plateforme de production de protéines à cellules C1 pour produire des vaccins et des traitements à base de glycoprotéines recombinantes pour des applications de santé humaine et animale.

À propos de Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. est une société mondiale de biotechnologie qui développe ce qui, selon elle, sera une plateforme d'expression génique biopharmaceutique potentiellement significative basée sur le champignon Thermothelomyces heterothallica (anciennement Myceliophthora thermophila), nommé C1. Le micro-organisme C1, qui permet le développement et la fabrication à grande échelle de protéines à faible coût, a le potentiel de devenir un système d'expression sûr et efficace qui pourrait contribuer à accélérer le développement, à réduire les coûts de production et à améliorer les performances des vaccins et des médicaments biologiques à des échelles commerciales flexibles. Dyadic utilise la technologie C1 et d'autres technologies afin de mener des activités de recherche et de développement ainsi que des activités commerciales pour le développement et la fabrication de vaccins et de médicaments pour l'homme et les animaux, tels que les particules de type viral (PTV) et les antigènes, les anticorps monoclonaux, les fragments d'anticorps Fab, les protéines de Fusion Fc, les bio-similaires et/ou les bio-supérieurs ainsi que d'autres protéines thérapeutiques. Certaines autres activités de recherche sont en cours, notamment l'exploration de l'utilisation de la C1 pour développer et produire certains métabolites et autres produits biologiques. Dyadic poursuit des collaborations de recherche et de développement, des accords de licence et d'autres opportunités commerciales avec ses partenaires et ses collaborateurs afin de tirer parti de la valeur et des avantages de ces technologies dans le développement et la fabrication de produits bio-pharmaceutiques. Alors que la population vieillissante augmente dans les pays développés et non développés, Dyadic pense que la technologie C1 peut aider à mettre sur le marché plus rapidement des vaccins biologiques, des médicaments et d'autres produits biologiques, en plus grands volumes, à moindre coût et avec de nouvelles propriétés pour les développeurs et les fabricants de médicaments, et à améliorer l'accès et le coût pour les patients et le système de santé, mais surtout à sauver des vies.

Veuillez consulter le site Internet de Dyadic à l'adresse http://www.dyadic.com pour de plus amples informations, y compris des détails concernant les projets de Dyadic pour son activité biopharmaceutique.

