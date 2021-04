Dyadic International 舉行爐邊談話，探討「變革性 Dyadic C1 蛋白質技術在協助應對全球健康挑戰方面的潛力」

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay

佛羅里達州朱庇特, April 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc.(下稱「Dyadic」、「我們」或「公司」)(NASDAQ:DYAI) 是一家全球生物技術公司,專注於開發及部署其專有 C1 細胞蛋白質生產平台,以優化疫苗、治療藥物及其他蛋白質產品的開發。公司今天宣佈將於 2021 年 5 月 4 日(星期二)上午 10 時(美國東部時間)舉行爐邊談話。此爐邊談話將重點探討變革性 Dyadic C1 蛋白質技術在協助應對全球健康挑戰方面的潛力。



以下關鍵意見領袖 (KOL) 將參與由主持人展開的討論:

Alain Townsend 博士 – Weatherall Institute - 牛津大學

Albert Osterhaus P.V.M 兼博士 – Erasmus Medical Centre

Cecil Nick – Parexel(臨床及監管支援)

Joris Vandeputte – International Alliance for Biological Standardization

討論內容將包括:

C1 平台的監管考慮因素及優勢

描述施馬倫貝格病毒及裂谷熱病毒高價值抗原的成功生產與其他生產平台性能相關的案例研究

Dyadic 為解決新出現的 SARS-CoV-2 變種而進行的工作,包括 Dyadic 努力開發以盡快推出 SARS-CoV-2 受體結合域 (RBD) 候選疫苗 DYAI-100,以及快速工程改造 C1 細胞系,以表達已知及新出現的變種

C1 平台具有開發及生產多價 2019 冠狀病毒病及其他亞基疫苗的潛力,包括可預防大多數或所有變種的泛冠狀病毒疫苗

糖工程改造 C1 細胞,以產生 mAb 及其他抗體



此談話將由生物技術行業資深人士 David Bramhill 博士主持,他在使用多種蛋白質生產技術方面擁有豐富經驗,包括大腸桿菌、釀酒酵母、畢赤酵母、四膜蟲、昆蟲 SF9 穩定細胞(非棒狀病毒科)、CHO 及 HEK293。

我們誠邀您參與這項重要討論。您將了解為什麼 Dyadic,以及越來越多關鍵意見領袖及主題專家認為,Dyadic 的 C1 蛋白質生產平台提供強大的生產解決方案,可用於治療藥物及疫苗具有成本效益及靈活規模的商業化生產。

您可於 此處 註冊參與爐邊談話。

Alain Townsend 博士是牛津大學 Weatherall Institute of Molecular Medicine 的免疫學家,去年一直在研究 2019 冠狀病毒病。

Townsend 博士的大部分研究都與第一類主要組織相容性複合體分子的流感抗原呈遞有關。過去,他確定 T 細胞的主要標靶是病毒的保守核蛋白及基質蛋白成分,並證明存在一種胞質抗原呈遞系統,可將這些蛋白衍生肽傳遞到 ER,並與第一類主要組織相容性複合體分子結合。隨著最近的疫情出現,這種興趣延伸至實際應用上,探討在患有流感減毒活毒株的人中,是否可以誘導(大流行株之間的)異型免疫。我們自行開發減毒活病毒 S-FLU 的設計,該病毒依賴血凝素訊號序列中允許感染但阻止病毒複製的突變。這種方法的優勢在於所有病毒蛋白均在肺部以適當的形式表達,因此可以誘導出完整的局部 T 細胞及 B 細胞反應。Townsend 博士正在與 Aerogen 的 Ronan Mac Loughlin 合作開發透過氣霧劑遞送疫苗病毒的方法。與 Kanta Subbarao 博士 (NIH) 合作的初步結果顯示,我們的疫苗病毒能預防小鼠及雪貂感染模型中由最強毒形式的流感引起的疾病,並且我們正在研究豬作為相關大型動物的反應(與 Pirbright 的 Elma Tchillian 合作)。Townsend 博士目前正在研究豬體內的這種免疫機制。

Albert Osterhaus 博士 (P.V.M)一直擔任鹿特丹 Erasmus MC 病毒科學系主任,直到 2014 年,現任 University of Veterinary Medicine Hannover 感染醫學及人畜共通傳染病研究中心主任兼客座教授。他作為一名科學研究員及眾多重大科學項目的首席研究員擁有悠久的往績。Osterhaus 教授在 Erasmus MC 管理一間擁有 40 多名工作人員的診斷病毒學實驗室,以及一間擁有 150 多名工作人員的研究病毒學實驗室。他的研究計劃遵循新穎的綜合「病毒科學」理念,匯集分子病毒學、免疫學、流行病學、發病機制以及人畜共通傳染病干預研究領域的全球領先科學家。其中一項重大成就是發現 70 多種新的人類及動物病毒(例如,人類間質肺病毒、冠狀病毒、流感病毒),闡明主要的人類及動物病毒感染的發病機制,以及開發新型干預策略。

國際上對 Osterhaus 教授的認可包括授予重要獎項、邀請他作為嘉賓演講、(聯合)組織國際會議及出任科學期刊的編輯。Osterhaus 教授曾擔任超過 80 名博士生的導師,並擁有多項關鍵專利。他也是逾 1,300 篇同行評審期刊論文的作者,被引用超過 70,000 次,並且他的 H 指數 > 116。他目前也是歐洲流感工作組 (ESWI) 的主席。他組織了許多有關流感及其他新興感染的國際科學會議,擔任過多個高級編輯職位,並獲得許多著名獎項。他是荷蘭及德國國家科學院院士、比利時醫學科學院院士及獲授予荷蘭獅司令勳章。

PAREXEL Consulting (技術)副總裁 Cecil Nick 從事監管事務及臨床開發已有 30 多年,專注於生物製劑超過 25 年。Nick 先生在單克隆抗體及生物仿製藥領域擁有特別的專業知識,曾參與 20 多個此類計劃,與歐盟、美國、加拿大、澳洲、墨西哥、巴西的監管機構進行 50 多次互動及會議,並協助在歐盟及美國完成 6 項提交。他還廣泛參與有關該主題的行業及國際會議。此外,Nick 先生在孤兒藥及許多治療領域擁有豐富經驗,包括但不限於腫瘤學、炎症疾病、糖尿病、生長及血液學。

Nick 先生是 TOPRA 的成員,並曾擔任卡迪夫大學臨床研究理學碩士課程及格林威治大學藥物科學理學碩士課程的客座講師,並且是 TOPRA 碩士課程生物技術課程的負責人。他曾是 SCRIP 臨床研究的編輯小組成員,並撰寫許多有關監管及臨床開發問題的文章。

IABS (International Alliance for Biological Standardization) 主席 Joris Vandeputte 博士是 IABS 歐洲聯盟 IABS-EU 的創始成員。IABS 從 1955 年開始作為一個全球獨立平台,利益相關者在此會面,就與疫苗、細胞及基因治療,以及人類生物治療藥物有關的科學及問題進行交流。IABS 促進建立共識,最終形成監管框架及向決策者提出建議。2019 年 12 月 3 至 4 日,IABS 與 VAC2VAC 在泰國曼谷舉辦「Animal testing for vaccines - Implementing Replacement, Reduction and Refinement: Challenges and Priorities」(疫苗的動物試驗 - 實施替代、減少及完善:挑戰和優先事項)會議

Vandeputte 博士於 1976 年在比利時根特大學獸醫學院獲得獸醫學博士學位。作為這所大學的病毒學家 (1976-1980),Joris 發現 H1N1 流感是豬的病原體,因此進一步了解到 H1N1 是一種人畜共通傳染病。他隨後在比利時農業部從事比利時及歐盟動物疾病控制工作,之後加入 Rhône Mérieux(後更名為 Merial)的 Institut Mérieux。Vandeputte 博士擁有超過 35 年的科學、行業及國際組織經驗。他參與疫苗價值鏈的所有環節:研究、開發、生產、監管及營銷。

關於 C1 蛋白質生產平台

C1 蛋白質生產平台提供一個重要機會,可利用工業蛋白質生產技術突破傳統蛋白質生產技術的極限,從而實現大規模生產治療藥物及疫苗。在全球接種疫苗的新常態下,世界需要一種多功能且可靠的蛋白質生產技術,可提供快速反應以及具有成本效益及可靠的生產。自 2016 年以來,Dyadic 一直致力重新改造 C1 蛋白質生產平台,以生產用於人類及動物健康的重組糖蛋白疫苗及治療藥物。

關於 Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. 是一家全球生物技術公司,目前正在開發其認為將成為潛在重要的基於真菌的生物製藥基因表達平台的公司 Thermothelomyces heterothallica (前稱 Myceliophthora thermophila),名為 C1。能夠開發及大規模生產低成本蛋白質的 C1 微生物有潛力進一步發展成為安全有效的表達系統,這可能有助加快開發速度、降低生產成本並以靈活的商業規模改善生物製劑的疫苗及藥物性能。Dyadic 正使用 C1 技術及其他技術來進行研究、開發及商業活動,以開發及生產人類及動物疫苗及藥物,例如病毒樣顆粒 (VLP) 及抗原、單克隆抗體、抗原結合區段抗體片段、Fc 融合蛋白、生物相似藥及/或生物改良藥以及其他治療性蛋白質。公司正進行其他研究活動,包括探索使用 C1 開發及生產某些代謝物與其他生物製品。Dyadic 與其合作夥伴及協作者尋求研發合作、許可安排及其他商業機會,以利用這些技術的價值與利益來開發及製造生物製藥。隨著已發展及未發展國家人口老化的增長,Dyadic 相信 C1 技術可能有助為藥物開發商及製造商將生物疫苗、藥物及其他生物產品以更快、更大量、更低成本的方法推出市場,並改善患者及醫療系統的使用率及成本,而最重要是挽救生命。

請瀏覽 Dyadic 網站: http://www.dyadic.com 了解更多資訊,包括有關 Dyadic 生物製藥業務計劃的詳情。

避風港的前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條所定義的前瞻性陳述,其中包括與 Dyadic International 有關未來事件或未來財務表現的期望、意圖、策略及信念的陳述。由於各種重要因素,包括公司最近提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的因素、實際事件或結果可能與前瞻性陳述中的內容有重大出入。Dyadic 不承擔由於任何新資訊、未來事件或其他原因而公開更新任何此類前瞻性陳述的義務。有關可能導致我們的實際結果與我們目前的預期有所不同的風險的更完整描述,請參閱 Dyadic 提交給 SEC 的 10-K 表格年度報告及 10-Q 表格季度報告中標題為「風險因素」部分。這些因素可能會在 Dyadic 向 SEC 定期提交的文件中不時更新,而這些文件載於 SEC 網站及 http://www.dyadic.com 。

