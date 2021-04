French English

BVC (Benoit & Valérie Calvet) s’adosse à AdVini pour accélérer le développement international de son activité et de ses marques.

Créateurs bordelais de marques sourcées dans les principaux vignobles européens, Benoit et Valérie Calvet décident d’accélérer le développement international de BVC en s’adossant à AdVini.

« AdVini dispose d’un maillage viticole remarquable, tant en France qu’en Afrique du Sud, d’un réseau de distribution international et d’une capacité industrielle qui vont nous permettre de renforcer notre sourcing et développer nos marques sur les marchés mondiaux en accompagnant avec encore plus d’efficacité la demande nos clients » déclarent Valérie et Benoit Calvet, fondateurs de BVC.

« Nos clients du retail réclament des marques à fort impact et au rapport qualité-prix séduisant pour le consommateur. Benoit et Valérie ont su créer des leaders qui vont renforcer notre offre européenne. Je pense en particulier au remarquable travail de filière Bio mis en place sur la Domination d’Origine Utiel-Requena avec la marque Toro Loco dont nous allons pouvoir accélérer et globaliser le développement » se félicite Antoine Leccia, Président du Directoire d’AdVini.

Benoit et Valérie Calvet conservent la présidence et la direction opérationnelle de BVC accompagnés par tous leurs proches collaborateurs. BVC conservera son autonomie complète en particulier pour le sourcing, le marketing de ses vins ainsi que la gestion de ses clients historiques.

Benoit et Valérie Calvet entrent par ailleurs au capital d’AdVini aux côtés des actionnaires familiaux, notamment de la famille Jeanjean.

A propos de BV C

La Maison BVC fondée en 1984 à Bordeaux par Benoit et Valérie Calvet est spécialisée dans la création et l’exportation de vins de marques pour ses clients internationaux. Ses marques sont sourcées dans les différents grands vignobles français ainsi qu’en Italie et en Espagne. Sa filiale BVC Bodegas est propriétaire de la marque Toro Loco qu’elle produit et embouteille dans la DO espagnole d’Utiel Requena. En 2020 la Maison BVC a réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€.

A propos d’AdVin i

Avec 2.075 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Maison du Cap et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

