Blue Vision A/S – offentliggørelse af opdateret årsrapport for 2020

Dato: 27. april 2021

Årets meddelelse nr.: 14

Opdatering af årsrapporten skal ses i sammenhæng med, at revisor i den oprindelige årsrapport for 2020, offentliggjort den 31. marts 2021, indikerede at Blue Vision A/S’ gælds- og likviditetssituation medførte en væsentlig usikkerhed, hvilket skabte betydeligt tvivl om Selskabets evne til at fortsætte driften. Med henvisning hertil tildelte Nasdaq Copenhagen A/S den 6. april 2021 Blue Vision A/S observationsstatus.

Blue Vision A/S gav i resumeet til årsrapporten 2020 blandt andet oplysning om, at situationen ville blive forsøgt imødekommet i medfør af yderligere kreditorforhandlinger og kapitalfremskaffelse, herunder overvejelser og sonderinger om optagelse af konvertible lån.

Blue Vision A/S gav i selskabsmeddelelse af i går den 26. april 2021 information om en række gennemførte tiltag.

Da de foretagne tiltag er gennemført forud for den ordinære generalforsamling 29. april 2021, har selskabet vurderet, at det er i selskabets og aktionærernes interesse, at der på generalforsamlingen fremlægges en opdateret årsrapport i forhold til den årsrapport for 2020, som blev offentliggjort den 31. marts 2021.

Ledelsen i Blue Vision A/S har derfor dags dato behandlet og godkendt en opdateret årsrapport for 2020, hvori der er indarbejdet opdateret omtale i ledelsesberetning og noter af selskabets kapitalforhold og omtale af begivenheder indtruffet i perioden 1. april – 26. april 2021.

Med de foretagne tiltag har selskabets revisor kunnet ændre den revisionsmæssige konklusion til, at der ikke længere vurderes at være væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at kunne fortsætte driften minimum frem til 31. december 2021, og den afgivne revisionspåtegning er således opdateret på dette punkt i forhold til revisionspåtegningen afgivet 31. marts 2021.

Aktionærerne vil på generalforsamlingen den 29. april 2021 blive anmodet om at godkende, at der som følge af den særlige baggrund for at offentliggøre en opdateret årsrapport, bortses fra at den årsrapport, der fremlægges til aktionærernes godkendelse ikke har været udsendt med mindst 3 ugers varsel som foreskrevet i selskabets vedtægter.

