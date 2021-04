Hiab toimittaa Ison-Britannian Marshallsille 108 uutta HIAB-kuormausnosturia

English Finnish

CARGOTEC CORPORATION, LEHDISTÖTIEDOTE KUUKAUSI 28 KLO 13.45 EEST

Cargoteciin kuuluva Hiab toimittaa Iso-Britannian johtavalle viherrakentamis- ja maisemointiyritykselle Marshallsille 108 uutta HIAB-kuormausnosturia, jotka on varustettu verkkoyhteydellä ja HiConnect™-palvelulla sekä kahdeksan vuoden ProCare™ Total Repair and Maintenance -sopimuksilla. Arvoltaan 4,9 miljoonan euron tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Marshalls on kokonaisvaltainen viherrakentamisen- sekä maisemoinnin yritys, joka tarjoaa palveluja suunnittelusta toimitukseen ja neuvontaan. 200 ajoneuvosta koostuvan kalustonsa kera Marshalls tarjoaa kolmen päivän toimituslupauksen Skotlannin ylängöiltä Englannin eteläkärkeen, myös arvokkaille ja särkyville tuotteille.

Tilatut nosturit ovat keskisarjan HIAB X-HiDuo 138 B-2 -kuormausnostureita, jotka on varustettu HIAB Brick Grabs -tiililavanostimilla ja toimitetaan Massey Truck Engineeringille perävaunuyhdistelmiin asennusta varten, sekä tiililavanostimilla varustettuja HIAB X-HiPro 099R -kuormaajia, jotka on asennettu maarakennuskäyttöön sovitettuihin SDC-lavaperävaunuihin. Molemmat ovat kauko-ohjattavia, mikä takaa käyttäjille parhaan näkyvyyden tarkkuuden ja heidän oman sekä ympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Zenith toimittaa valmiit kokonaisuudet Marshallsille.

”Laadimme kalustomme vaihtostrategian seuraaville viidelle vuodelle. Sen myötä oli tärkeää, että arvioimme perusteellisesti kaikki laitteemme. Tämä koski myös käyttämiämme nostureita, mitkä ovat on erittäin tärkeässä roolissa, kun varmistamme asiakkaillemme tarjoamamme toimitusten palvelutason. Ensin arvioimme tarjolla olevat laitteet ja testasimme tämän hetken nosturimallit sekä tärkeänä vaiheena keräsimme palautetta kuljettajiltamme. Tämän perusteella Hiab valittiin Marshallsin nosturitoimittajaksi. Olimme erityisen vaikuttuneita HiConnect-järjestelmän tuomista lisäeduista sekä nykyiselle Hiab-kalustolle jo saadusta korkeasta palvelutasosta", sanoo Marshalls plc:n logistiikkajohtaja Nigel Basey.

”Meille on kunnia, että Marshalls valitsi Hiabin uuden kuormausnosturikalustonsa toimittajaksi. Nosturimme ovat täydellinen valinta korkean hintaluokan tuotteiden turvalliseen, nopeaan ja tehokkaaseen toimitukseen ja tämän myötä Marshallsin asiakaslupauksen täyttämiseen”, sanoo Hiabin kansainvälisten avainasiakkaiden johtaja John Bailey.

"Valittu ProCare-sopimus tarkoittaa, että huolehdimme kaikesta tarvittavasta huollosta, vaihdamme kaikki varaosat ja teemme kaikki suunnittelemattomat korjaukset ilman lisäkustannuksia. Tämä varmistaa Marshallsille parhaan käyttöajan, kun taas HiConnect™ optimoi heidän kalustonsa suorituskyvyn", jatkaa Bailey.

HiConnect™ parantaa Hiabin asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuutta liitettävien Hiab-laitteiden avulla. Teknologia tarjoaa reaaliaikaista tietoa laitteiden käytöstä, toiminnasta ja kunnosta. Tietojen avulla voidaan aktiivisesti optimoida suorituskykyä ja turvallisuutta sekä välttää tarpeettomia seisokkeja. Verkkopohjaiset käyttöliitymät, joissa on selkeät ja yksinkertaiset yleisnäkymät, mahdollistavat laitteiden tilan seurannan ja huoltojen suunnittelun sekä auttavat parantamaan kunkin yksikön ja käyttäjän toimintaa.

Hiab ™-palvelusopimukset voidaan räätälöidä laitteiden ja liiketoiminnan tarpeisiin kolmella eri kattavuuden tasolla. Kaikki kuluvat osat vaihdetaan alkuperäisiin varaosiin ja Hiab-sertifioidut huoltoammattilaiset tekevät kaikki huoltotoimenpiteet. Määräaikainen ja ennaltaehkäisevä huolto varmistaa käyttöajan kiinteällä kuukausihinnalla. Tämä alentaa kustannuksia ja nostaa jälleenmyyntiarvoa laitteiden käyttöiän aikana.





Lisätietoja:

John Bailey, Hiabin kansainvälisten avainasiakkaiden johtaja, puh: +44 7738 608 165, john.bailey@hiab.com

Nils Gjerstad, viestintäpäällikkö, Hiab, puh: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.



Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liitteet