Bourses pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies poursuivant des études postsecondaires

OAKVILLE, Ontario, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Programme de bourses de MADD Canada offre maintenant des bourses d’études plus généreuses aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires.



Le Fonds de bourses pour les jeunes de MADD Canada prévoit l’octroi d’une bourse du leadership de 10 000 $ (comparativement à 8 000 $ l’an dernier) et de plusieurs bourses de 5 000 $ (comparativement à 4 000 $ l’an dernier) à des citoyens canadiens qui ont été grièvement blessés ou dont un membre de la famille immédiate (mère, père, tuteur légal, frère ou sœur) a été tué ou grièvement blessé dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies.

Les demandes de bourse pour l’année scolaire débutant en septembre seront acceptées jusqu’au 31 mai 2021. Pour être admissibles à ce programme, les demandeurs doivent poursuivre un programme d’études postsecondaires à temps plein reconnu par le ministère de l’Éducation de leur province. Pour obtenir de plus amples renseignements et un formulaire de demande, consultez la page « Bourses d’études » sur le site de MADD Canada.

La bourse la plus importante, soit la Bourse du leadership Louise Joanne Twerdy de 10 000 $, est offerte à la mémoire d’une ancienne présidente nationale et employée de MADD Canada. Cette bourse est remise chaque année à un étudiant ou une étudiante qui aspire à devenir un jour un leader avec le même degré de dévouement et de compassion que ceux dont a fait preuve Louise durant toute sa vie.

Jaymie-Lyne Hancock, la présidente nationale actuelle de MADD Canada, est une ancienne récipiendaire de cette Bourse du leadership. Son frère, D.J. Hancock, a été tué tragiquement en août 2014 lorsque sa voiture a été heurtée de plein fouet par un chauffard aux capacités affaiblies.



« Cette bourse m’a été d’une valeur inestimable durant mes études universitaires », a affirmé Mme Hancock qui poursuivait à l’époque une maîtrise en sciences infirmières du programme de formation du personnel infirmier praticien à l’Université Laurentienne. « L’allégement des pressions financières auxquelles j’étais soumise m’a permis de me concentrer sur mes études. Ce programme offre une occasion formidable aux victimes et aux survivants qui ont besoin d’un coup de pouce financier pour réaliser leurs objectifs d’études universitaires ou collégiales. »



MADD Canada remercie tous les donateurs et commanditaires qui consacrent leurs dons à ce programme, dont, entre autres, la Fondation Azrieli et Garth William Hazlitt de Winnipeg au Manitoba dont la fantastique contribution de 25 000 $ au programme en 2018 permettra de financer une bourse par année jusqu’en 2023.