Résultats annuels 2020

Des résultats impactés par la crise pandémique de la Covid-19 et les cours des prix du pétrole

Excédent brut d’exploitation positif de 5,8 M€ sur l’exercice malgré le contexte de baisse d’activité

Bonne maîtrise de la situation de trésorerie avec une diminution de l’endettement financier net de 3,3 M€ sur l’exercice

Proposition de dividende : 0,10 € par action

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31/12/2020, arrêtés lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 20 avril 2021, et audités par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros 2020 2019 VAR Chiffre d’affaires consolidé 144,5 184,8 -22% Excédent Brut d’Exploitation 5,8 9,5 -39% Résultat opérationnel courant (3,1) 0,9 N/A Résultat opérationnel (4,7) (0,4) N/A Résultat net part du Groupe (4,6) (1,4) N/A

Une activité contrastée selon les pôles et les périodes de l’exercice

En 2020, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 144,5 M€ en retrait de 22% par rapport à l’exercice précédent.

Après un premier semestre en fort repli (-34%) lié à la fermeture de plusieurs usines dans un contexte de crise pandémique de la Covid-19, le Pôle Métaux & Alliages a bénéficié d’un rebond soutenu de la demande sur les 4 derniers mois de l’exercice. Cette reprise progressive tirée, notamment, par la relance d’activité du secteur automobile a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires à 23% par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, ce rebond a tout particulièrement bénéficié aux activités alliages d’aluminium ainsi que celles dans le cuivre.

Le Pôle Produits dérivés du Pétrole (-24%) a été doublement impacté par la crise sanitaire avec d’une part, l’arrêt des activités de collecte et de régénération des huiles moteur usagées et une activité stoppée ou atone dans les plastiques, et d’autre part, des cours du pétrole défavorables pendant l’exercice.

Malgré le contexte économique très difficile de l’exercice 2020, le Pôle Caoutchouc & Développements (-1%) affiche une très bonne résistance portée par une activité de recyclage des pneus robuste et par la montée en puissance de l’activité de dépollution des déchets mercuriels.

Résultats annuels en perte dans un contexte de marché dégradé par la crise sanitaire

Malgré un contexte de baisse d’activité et de crise mondiale sans précédent, l’excédent brut d’exploitation ressort largement positif à hauteur de 5,8 M€ sur l’exercice 2020. Cette performance s’appuie sur une bonne gestion des coûts incluant les différentes aides de l’État (dont l’activité partielle).

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à -3,1 M€, principalement affecté par la baisse d’activité et l’évolution défavorable des cours du pétrole enregistrées sur le Pôle Produits dérivés du Pétrole.

Après comptabilisation d’une dépréciation de survaleur (1,6 M€) du site d’Izernore (BROPLAST) cédé en février 2021, le résultat opérationnel de l’exercice 2020 ressort à -4,7 M€.

À 0,8 M€, le coût de l’endettement financier a diminué de 0,2 M€ en 2020 par rapport à l’exercice précédent.

En tenant compte d’un produit net d’impôt consolidé de 0,9 M€, le résultat net part du Groupe est déficitaire de 4,6 M€ pour l’exercice 2020, à comparer avec une perte nette part du Groupe de

1,4 M€ en 2019.

Situation financière au 31 décembre 2020

Dans un contexte de crise sanitaire et une situation économique dégradée en 2020, le Groupe s’est attaché à préserver ses équilibres financiers. Ainsi, AUREA a dégagé une capacité d’autofinancement positive à 5,3 M€ et un flux net de trésorerie lié à l’activité de 8,5 M€ notamment grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement ce qui a permis de couvrir très largement les investissements.

Au 31 décembre 2020, AUREA présente une situation financière solide caractérisée par :

des capitaux propres de 55,3 M€ en diminution de 4,7 M€ par rapport au 31 décembre 2019, principalement liée à la perte de l’exercice ;

un endettement financier net de 16,3 M€ en baisse de 3,3 M€ incluant : une dette financière brute de 60,6 1 M€, dont 28,1 M€ à moins d’un an (à comparer avec des montants respectifs de 39,6 M€ et 9,2 M€ au 31 décembre 2019). L’augmentation de l’endettement financier brut s’explique essentiellement par la souscription de Prêts Garantis par l’État (P.G.E.) à hauteur de 20,5 M€ auprès des partenaires bancaires du Groupe, pour lesquels la Société envisage un amortissement sur une durée additionnelle de 5 ans ; une trésorerie disponible de 44,3 M€ (dont factor).



Au 31 décembre 2020, la situation de trésorerie d’AUREA lui permet de respecter ses engagements financiers, d’assurer le financement des investissements industriels envisagés pour ses filiales ainsi que leur soutien financier, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.



Proposition de dividende : 0,10 € par action

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 29 juin 2021, la distribution d’un dividende de 0,10 € par action au titre de l’exercice 2020. Les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions.

Perspectives 2021

Après le difficile exercice 2020, le Groupe AUREA bénéficie depuis le début de l’année 2021 d’une bonne orientation de ses différentes activités. Dans la continuité du 4ème trimestre 2020, le Pôle Métaux & Alliages enregistre une demande industrielle soutenue, notamment du secteur automobile. Les cours du pétrole ont par ailleurs retrouvé des niveaux qui devraient permettre un redressement de la rentabilité du Pôle Produits dérivés du Pétrole. Le Pôle Caoutchouc & Développements a également entamé de façon favorable le nouvel exercice, et la filiale SARGON du Pôle Chimie Pharmaceutique nouvellement constitué après l’acquisition d’une usine de régénération de solvants à Beautor dans l’Aisne, a entamé son processus d’intégration. Le Groupe se montre ainsi prudemment optimiste quant aux performances du 1er semestre 2021.

Eligibilité d’AUREA au dispositif PEA-PME

AUREA confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions d’appréciation des critères d’éligibilité, à savoir :

moins de 5 000 salariés,

un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Les actions AUREA peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

1 Incluant les dettes locatives résultant de l’application de la norme IFRS 16 au 31/12/2020

