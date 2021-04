Rovio Entertainment Oyj: Tammi-maaliskuu 2021 osavuosikatsaus: pelien liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein

English Finnish

Pelien liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein

Tammi-maaliskuu 2021 kohokohdat

Rovion liikevaihto oli 67,1 miljoonaa euroa (66,6) ja kasvoi 0,7 prosenttia vuositasolla

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,1 miljoonaan euroa (13,0) ja oikaistu liikevoittomarginaali 15,0 prosenttia (19,6)

Konsernin oikaistu käyttökate oli 12,3 miljoonaa euroa (16,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 18,3 prosenttia (24,3)

Games-segmentin liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 64,9 miljoonaan euroon (62,7). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 64,2 miljoonaa euroa (62,1) ja kasvoi 3,4 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi noin 10 prosenttia.

Small Town Murders -pelin asteittaista kasvattamista jatkettin ja pelin bruttomyynti saavutti vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa

Angry Birds Friends –peli jatkoi hyvää suoritustaan ja bruttomyynti kasvoi 44 prosenttia vuodessa 8,1 miljoonaan euroon (5,6) mikä oli pelin paras vuosineljännes sitten vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 17,3 miljoonaa euroa (13,5) tai 26,7 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (21,5)

Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa (3,9), ja laski 41,8 prosenttia vuositasolla. Koronapandemia heikensi Consumer products myyntiä läpi tuotekategorioiden.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (11,5)

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,11)

Avainluvut

1-3/ 1-3/ Change, 1-12/ Miljoonaa euroa 2021 2020 % 2020 Liikevaihto 67,1 66,6 0,7 % 272,3 Käyttökate (EBITDA) 11,8 15,9 -25,9 % 60,0 Käyttökate-% 17,5 % 23,8 % 22,0 % Oikaistu käyttökate 12,3 16,2 -24,1 % 60,1 Oikaistu käyttökate-% 18,3 % 24,3 % 22,1 % Liikevoitto 9,5 12,7 -25,1 % 42,5 Liikevoittomarginaali, % 14,2 % 19,1 % 15,6 % Oikaistu liikevoitto 10,1 13,0 -22,7 % 47,2 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 15,0 % 19,6 % 17,3 % Tulos ennen veroja 10,4 11,5 -9,7 % 40,7 Investoinnit 0,9 0,8 19,2 % 3,9 Käyttäjähankinta 17,3 13,5 28,5 % 58,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,3 % 13,3 % 24,4 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -75,1 % -69,5 % -77,6 % Omavaraisuusaste, % 83,4 % 80,8 % 82,3 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,11 -11,3 % 0,43 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,10 0,11 -11,7 % 0,43 Liiketoiminnan rahavirta, netto 2,5 11,5 -78,3 % 63,6 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 487 466 4,4 % 470

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Voin varmuudella sanoa, että ensimmäinen vuosineljännes toimitusjohtajana on ollut innostava. Rovion linnunpesässä on kuhissut aktiivisesti vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana. Viime vuoden vahva vauhti on jatkunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtaen avainpeliemme liikevaihdon kasvuun. Pelit-liiketoimintamme kasvoi 3,4 prosenttia raportoiduilla valuutoilla vuodentakaiseen verrattuna ja 10 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Kannattavuutemme oli hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja oikaistu liikevoittomarginaali saavutti 15 prosenttia.

Liikevoittomarginaali laski vuositasolla, mikä johtui asteittaisesta käyttäjähankintakustannusten noususta tukemaan Darkfire Heroes -pelin lanseerausta sekä mahdollisuuksista kasvattaa muita pelejä, kuten Small Town Murders. Olemme lisänneet kaksi uutta pelistudiota kasvattaaksemme markkina-asemaamme, mikä johti operatiivisten kustannusten nousuun viime vuodesta.

Suurin pelimme Angry Birds 2 kasvoi vuodentakaisesta, ja pelin liikevaihto parani vuosineljänneksen loppua kohden. Itse asiassa peli saavutti huhtikuussa puolen miljardin euron kumulatiivisen liikevaihdon vuoden 2015 lanseerauksesta lähtien. Angry Birds Dream Blast -peliin tehtiin iso päivitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivityksellä oli positiivinen vaikutus pelin monetisaatioon. Peli kasvoikin tällä vuosineljänneksellä kausiluonteisesti vahvaan neljänteen vuosineljännekseen 2020 verrattuna. Jatkamme pelin kehittämistä edelleen. Vanhin live-pelimme, Angry Birds Friends jatkoi vaikuttavaa vauhtiaan ja kasvoi 44 prosenttia vuodessa. Tämä vuosineljännes olikin pelin vahvin sitten vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen. Small Town Murders -peli kasvoi vuosineljänneksen loppuun asti mitattuna seitsemän peräkkäistä viikkoa. Tämä osoittaa pelit palveluna-mallin sekä kehittyneen live-operaatiomme pitkäikäisyyden ja sinnikkyyden.

Uusien pelien kehitystyö edistyi hyvin ensimmäisen neljänneksen aikana. Tammikuussa julkaisimme koemarkkinointiin kasuaalin ritsapelin, Angry Birds Journey, jolla tavoitellaan laajaa yleisöä. Hiljattain huhtikuun alussa myös Supernatural City -peli liittyi koemarkkinoinnissa olevien pelien listaan. Peli on toinen tarinankerronnallinen pulmapelimme, ja sitä on kehitetty Small Town Murders -pelin kokemusten pohjalta. Tämä on hieno esimerkki genre mastery -strategiastamme. Lopuksi, olimme iloisia voidessamme virtuaalisesti juhlia Kööpenhaminan studiomme kanssa strategisen ja tiimipohjaisen roolipelin, Darkfire Heroes lanseerausta huhtikuun 15. päivä. Keskitymme nyt kasvattamaan ja parantamaan peliä live-operaatiomme kautta. Olen todella tyytyväinen, että vastikään hankittu uusi studio menestyi osana Roviota ja miten yhdessä saavutimme pelille tämän tärkeän virstanpylvään.

Kuten alussa todettu, vuoden ensimmäinen neljännes oli kiireinen ja jännittävä! Olen ylpeä tiimiemme edistymisestä ja näkemästäni suuresta potentiaalista. Otimme isoja askeleita eteenpäin pelinkehityksessä ja live-peliemme parantamisessa. Huomioitavaa onkin, että julkaisimme toisen pelimme etätyöskentelyn aikana. Roviolaiset ovat mukautuneet etätyöskentelyyn hyvin ja jatkavat luotettavasti tuloksen tekoa. Me rakennamme jatkossa tämän hyvän edistyksen pohjalta ja haetaan uusia orgaanisen kasvun lähteitä. Jatkamme potentiaalisten yritysostokohteiden etsimistä, joiden avulla saamme uusia kasvun suuntia ja monipuolistettua portfoliotamme. Meillä on positiivinen vire ja olemme sitoutuneet tämän ylläpitämiseen läpi vuoden.

2021 näkymät (muuttumattomat)

Mobiilipelimarkkinat jatkavat kasvuaan kasuaalipelien ollessa merkittävä kasvun ajuri. Koronapandemia kiihdyttää muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä ja markkinatrendeissä. Näillä on tärkeä vaikutus sekä nykypelien operaatioon että uusien pelien kehitykseen. Nämä asiat yhdistettynä muihin alan muutoksiin, kuten Applen tietosuojakäytäntöön, lisäävät lyhyen ajan epävarmuutta markkinaympäristössä

Fokusoimme avain live-peliemme suorituksen parantamiseen sekä uusien innovatiivisten tuotteiden lanseeraukseen. Jatkamme huolellista käyttäjähankintaa. Markkinatilanteesta, investointiemme suorituskyvystä ja uusien pelien lanseerauksista riippuen tavoittelemme käyttäjähankintainvestointien lisäämistä tulevien vuosien kasvun rakentamiseksi. Tällä voi olla vaikutuksia lyhyen tähtäimen kannattavuuteen.

Jatkamme investointejamme tulevaisuuden pelaamisen hankkeisiin hyödyntämällä trendejä, joita näemme kuluttajien käyttäytymisessä sekä rakentamalla positiotamme nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Tämän lisäksi haemme kasvua synergioita ja pitkän tähtäimen arvon kasvua mahdollistavilla yrityskaupoilla.

