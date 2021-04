AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2021

English Finnish

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 29 huhtikuuta 2021 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2021

Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 50,6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q1/2021 Q1/2020 Muutos 2020 Konsernin tuotanto mt 37,728 76,405 -50,6 % 214,775 Kaivostoiminta mt 31,384 59,950 -47,7 % 184,779 Jalostustoiminta mt 6,344 16,456 -61,4 % 29,997 Erikoismetalliseostuotanto mt 25,838 27,168 -4,9% 89,715 Kaivostoiminta mt 19,494 19,105 2,0% 73,306 Jalostustoiminta mt 6,344 8,063 -21,3% 16,409 Rautametalliseostuotanto mt 11,890 49,237 -75,9% 125,060 Kaivostoiminta mt 11,890 40,844 -70,9% 111,472 Jalostustoiminta mt 0 8,393 -100,0% 13,588

Kaivostoiminta

Afarakin kaivostoiminta väheni 47,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan tuotantomääriin alhaisista markkinahinnoista ja heikosta kysynnästä johtuen.

Kaivostoiminta Turkin kaivoksilla oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvaen hivenen 2%.

Jalostustoiminta

Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät 75,9% ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä vuoden 2020 aikana alkoi parantua vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuitenkin tuotanto oli edelleen alhaisempaa verrattuna edelliseen vuoteen EWW:n laitoksella Saksassa.

Rautametalliseossegmentin raportoitu tuotanto jalostustoiminnan osalta 2020 Mogalen laitoksella uudelleen luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi vuoden 2020 aikana.

Helsinki, huhtikuu 29, 2021

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite