Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

30 april 2021

Under april månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3. Per den 30 april 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 62,385,677.



För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 8.00 CEST.

