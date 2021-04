DFDS åbner toldfri butikker i Calais og Dunkirk

English Danish

INVESTOR NEWS NR.17/2021

DFDS vinder udbud om drift af 1.000 m2 toldfri butik i Calais Havn





DFDS har siden 1. januar 2021, i henhold til den nye Brexit-handelsaftale, tilbudt toldfrit salg ombord på fire passagerfærgeruter, der forbinder Storbritannien og EU - Dover-Calais, Dover-Dunkirk, Amsterdam-Newcastle og Newhaven-Dieppe .

Efter en udbudsrunde er DFDS i dag tildelt retten til at drive en ny toldfri landbaseret butik i Calais Havn. Butikken vil være på 1.000 m2 og forventes at åbne i oktober 2021.

I havneterminalen i Dunkirk, der drives af DFDS, forventes en landbaseret toldfri butik på 700 m2 at åbne i juli 2021.

Begge butikker vil give nem adgang for personbiler. Det forventes, at butikkerne vil tilbyde op til 50% lavere priser end almindelige britiske priser, hvilket er på linje med de nuværende priser ombord.

Det forventes, at de nye butikker vil tiltrække nye rejsende til dagsture til Hauts-de-France-regionen, når rejserestriktionerne lettes.

DFDS forventer at erstatte én ældre færge med en nybygning i løbet af sommeren på ruten Dover-Calais. Den nye færge har en toldfri butik på 1.100 m2.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

