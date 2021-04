Verkkokauppa.com Oyj - Managers' Transactions – Samuli Seppälä

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj MANAGERS’ TRANSACTIONS April 30, 2021 at 15:00 EEST

Transaction notification under Article 19 of EU Market Abuse Regulation.

Person subject to the notification requirement

Name: Samuli Seppälä

Position: Member of the Board

____________________________________________

Issuer: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700QZE6B52SHHTV75_20210430090604_26

____________________________________________

Transaction date: 2021-04-26

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1) Volume: 135 Unit price: 9.15 EUR

(2) Volume: 59 Unit price: 9.15 EUR

(3) Volume: 126 Unit price: 9.15 EUR

(4) Volume: 4 Unit price: 9.15 EUR

(5) Volume: 17 Unit price: 9.15 EUR

(6) Volume: 85 Unit price: 9.15 EUR

(7) Volume: 131 Unit price: 9.15 EUR

(8) Volume: 1 256 Unit price: 9.15 EUR

(9) Volume: 1 330 Unit price: 9.15 EUR

(10) Volume: 1 293 Unit price: 9.15 EUR

(11) Volume: 508 Unit price: 9.15 EUR

(12) Volume: 70 Unit price: 9.15 EUR

(13) Volume: 50 Unit price: 9.15 EUR

(14) Volume: 20 Unit price: 9.15 EUR

(15) Volume: 270 Unit price: 9.15 EUR

(16) Volume: 718 Unit price: 9.15 EUR

(17) Volume: 30 000 Unit price: 9.145 EUR

(18) Volume: 291 Unit price: 9.15 EUR

(19) Volume: 1 127 Unit price: 9.15 EUR

(20) Volume: 1 002 Unit price: 9.15 EUR

(21) Volume: 228 Unit price: 9.15 EUR

(22) Volume: 135 Unit price: 9.15 EUR

(23) Volume: 248 Unit price: 9.15 EUR

(24) Volume: 65 Unit price: 9.145 EUR

(25) Volume: 452 Unit price: 9.14 EUR

(26) Volume: 90 Unit price: 9.14 EUR

(27) Volume: 204 Unit price: 9.14 EUR

(28) Volume: 150 Unit price: 9.14 EUR

(29) Volume: 277 Unit price: 9.14 EUR

(30) Volume: 33 Unit price: 9.14 EUR

(31) Volume: 310 Unit price: 9.14 EUR

(32) Volume: 55 Unit price: 9.14 EUR

(33) Volume: 67 Unit price: 9.14 EUR

(34) Volume: 35 Unit price: 9.14 EUR

(35) Volume: 65 Unit price: 9.14 EUR

(36) Volume: 50 Unit price: 9.14 EUR

(37) Volume: 17 Unit price: 9.14 EUR

(38) Volume: 21 Unit price: 9.14 EUR

(39) Volume: 964 Unit price: 9.13 EUR

(40) Volume: 69 Unit price: 9.14 EUR

(41) Volume: 1 581 Unit price: 9.14 EUR

(42) Volume: 79 Unit price: 9.14 EUR

(43) Volume: 200 Unit price: 9.14 EUR

(44) Volume: 9 Unit price: 9.15 EUR

(45) Volume: 10 Unit price: 9.15 EUR

(46) Volume: 60 Unit price: 9.15 EUR

(47) Volume: 100 Unit price: 9.15 EUR

(48) Volume: 60 Unit price: 9.15 EUR

(49) Volume: 52 Unit price: 9.15 EUR

(50) Volume: 25 Unit price: 9.15 EUR

(51) Volume: 40 Unit price: 9.14 EUR

(52) Volume: 200 Unit price: 9.14 EUR

(53) Volume: 1 300 Unit price: 9.14 EUR

(54) Volume: 86 Unit price: 9.14 EUR

(55) Volume: 200 Unit price: 9.14 EUR

(56) Volume: 60 Unit price: 9.14 EUR

(57) Volume: 224 Unit price: 9.17 EUR

(58) Volume: 24 Unit price: 9.17 EUR

(59) Volume: 432 Unit price: 9.17 EUR

(60) Volume: 134 Unit price: 9.17 EUR

(61) Volume: 17 Unit price: 9.16 EUR

(62) Volume: 150 Unit price: 9.16 EUR

(63) Volume: 437 Unit price: 9.16 EUR

(64) Volume: 137 Unit price: 9.16 EUR

(65) Volume: 3 Unit price: 9.16 EUR

(66) Volume: 128 Unit price: 9.16 EUR

(67) Volume: 132 Unit price: 9.15 EUR

(68) Volume: 704 Unit price: 9.15 EUR

(69) Volume: 84 Unit price: 9.15 EUR

(70) Volume: 225 Unit price: 9.15 EUR

(71) Volume: 1 100 Unit price: 9.15 EUR

(72) Volume: 500 Unit price: 9.16 EUR

(73) Volume: 1 000 Unit price: 9.16 EUR

(74) Volume: 248 Unit price: 9.16 EUR

(75) Volume: 900 Unit price: 9.15 EUR

(76) Volume: 140 Unit price: 9.15 EUR

(77) Volume: 225 Unit price: 9.15 EUR

(78) Volume: 30 Unit price: 9.18 EUR

(79) Volume: 150 Unit price: 9.18 EUR

(80) Volume: 54 Unit price: 9.18 EUR

(81) Volume: 242 Unit price: 9.18 EUR

(82) Volume: 197 Unit price: 9.18 EUR

(83) Volume: 438 Unit price: 9.18 EUR

(84) Volume: 30 Unit price: 9.2 EUR

(85) Volume: 1 300 Unit price: 9.2 EUR

(86) Volume: 250 Unit price: 9.2 EUR

(87) Volume: 300 Unit price: 9.2 EUR

(88) Volume: 250 Unit price: 9.2 EUR

(89) Volume: 200 Unit price: 9.2 EUR

(90) Volume: 11 Unit price: 9.2 EUR

(91) Volume: 200 Unit price: 9.2 EUR

(92) Volume: 500 Unit price: 9.2 EUR

(93) Volume: 21 Unit price: 9.2 EUR

(94) Volume: 10 Unit price: 9.2 EUR

(95) Volume: 25 Unit price: 9.2 EUR

(96) Volume: 110 Unit price: 9.2 EUR

(97) Volume: 32 Unit price: 9.2 EUR

(98) Volume: 50 Unit price: 9.2 EUR

(99) Volume: 400 Unit price: 9.2 EUR

(100) Volume: 1 000 Unit price: 9.2 EUR

(101) Volume: 15 Unit price: 9.2 EUR

(102) Volume: 1 000 Unit price: 9.2 EUR

(103) Volume: 300 Unit price: 9.2 EUR

(104) Volume: 100 Unit price: 9.24 EUR

(105) Volume: 16 Unit price: 9.24 EUR

(106) Volume: 1 Unit price: 9.24 EUR

(107) Volume: 50 Unit price: 9.24 EUR

(108) Volume: 156 Unit price: 9.265 EUR

(109) Volume: 21 Unit price: 9.265 EUR

(110) Volume: 638 Unit price: 9.27 EUR

(111) Volume: 600 Unit price: 9.27 EUR

(112) Volume: 471 Unit price: 9.28 EUR

(113) Volume: 50 Unit price: 9.28 EUR

(114) Volume: 35 Unit price: 9.3 EUR

(115) Volume: 850 Unit price: 9.3 EUR

(116) Volume: 2 000 Unit price: 9.3 EUR

(117) Volume: 215 Unit price: 9.3 EUR

(118) Volume: 107 Unit price: 9.3 EUR

(119) Volume: 311 Unit price: 9.3 EUR

(120) Volume: 100 Unit price: 9.3 EUR

(121) Volume: 53 Unit price: 9.32 EUR

(122) Volume: 52 Unit price: 9.32 EUR

(123) Volume: 52 Unit price: 9.31 EUR

(124) Volume: 34 Unit price: 9.315 EUR

(125) Volume: 68 Unit price: 9.315 EUR

(126) Volume: 65 Unit price: 9.315 EUR

(127) Volume: 499 Unit price: 9.32 EUR

(128) Volume: 250 Unit price: 9.33 EUR

(129) Volume: 5 Unit price: 9.32 EUR

(130) Volume: 23 Unit price: 9.32 EUR

(131) Volume: 49 Unit price: 9.325 EUR

(132) Volume: 65 Unit price: 9.325 EUR

(133) Volume: 49 Unit price: 9.325 EUR

(134) Volume: 81 Unit price: 9.32 EUR

(135) Volume: 25 Unit price: 9.32 EUR

(136) Volume: 500 Unit price: 9.32 EUR

(137) Volume: 49 Unit price: 9.325 EUR

(138) Volume: 65 Unit price: 9.325 EUR

(139) Volume: 456 Unit price: 9.32 EUR

(140) Volume: 49 Unit price: 9.345 EUR

(141) Volume: 140 Unit price: 9.35 EUR

(142) Volume: 94 Unit price: 9.35 EUR

(143) Volume: 400 Unit price: 9.35 EUR

(144) Volume: 39 Unit price: 9.35 EUR

(145) Volume: 600 Unit price: 9.35 EUR

(146) Volume: 49 Unit price: 9.355 EUR

(147) Volume: 117 Unit price: 9.34 EUR

(148) Volume: 45 Unit price: 9.34 EUR

(149) Volume: 65 Unit price: 9.345 EUR

(150) Volume: 150 Unit price: 9.345 EUR

(151) Volume: 49 Unit price: 9.345 EUR

(152) Volume: 372 Unit price: 9.35 EUR

(153) Volume: 49 Unit price: 9.355 EUR

(154) Volume: 80 Unit price: 9.34 EUR

(155) Volume: 548 Unit price: 9.34 EUR

Aggregated transactions

(155): Volume: 71,155 Volume weighted average price: 9.17701 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2021-04-27

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1) Volume: 403 Unit price: 8.94 EUR

(2) Volume: 145 Unit price: 8.94 EUR

(3) Volume: 113 Unit price: 8.94 EUR

(4) Volume: 159 Unit price: 8.95 EUR

(5) Volume: 76 Unit price: 8.95 EUR

(6) Volume: 188 Unit price: 8.95 EUR

(7) Volume: 2 Unit price: 8.95 EUR

(8) Volume: 100 Unit price: 8.95 EUR

(9) Volume: 793 Unit price: 8.96 EUR

(10) Volume: 397 Unit price: 8.96 EUR

(11) Volume: 111 Unit price: 8.96 EUR

(12) Volume: 126 Unit price: 8.97 EUR

(13) Volume: 42 Unit price: 8.97 EUR

(14) Volume: 6 Unit price: 8.97 EUR

(15) Volume: 1 000 Unit price: 8.97 EUR

(16) Volume: 1 Unit price: 8.97 EUR

(17) Volume: 110 Unit price: 8.97 EUR

(18) Volume: 200 Unit price: 8.97 EUR

(19) Volume: 6 Unit price: 8.99 EUR

(20) Volume: 1 Unit price: 8.99 EUR

(21) Volume: 22 Unit price: 8.99 EUR

(22) Volume: 69 Unit price: 8.99 EUR

(23) Volume: 5 Unit price: 8.99 EUR

(24) Volume: 3 Unit price: 8.99 EUR

(25) Volume: 177 Unit price: 8.99 EUR

(26) Volume: 170 Unit price: 8.97 EUR

(27) Volume: 162 Unit price: 8.97 EUR

(28) Volume: 37 Unit price: 8.98 EUR

(29) Volume: 988 Unit price: 8.98 EUR

(30) Volume: 134 Unit price: 8.99 EUR

(31) Volume: 3 Unit price: 8.97 EUR

(32) Volume: 76 Unit price: 8.97 EUR

(33) Volume: 92 Unit price: 8.97 EUR

(34) Volume: 22 Unit price: 8.97 EUR

(35) Volume: 339 Unit price: 8.945 EUR

(36) Volume: 160 Unit price: 8.95 EUR

(37) Volume: 1 Unit price: 8.95 EUR

(38) Volume: 199 Unit price: 8.96 EUR

(39) Volume: 16 Unit price: 8.96 EUR

(40) Volume: 231 Unit price: 8.955 EUR

(41) Volume: 5 Unit price: 8.96 EUR

(42) Volume: 351 Unit price: 8.95 EUR

(43) Volume: 29 Unit price: 8.95 EUR

(44) Volume: 239 Unit price: 8.95 EUR

(45) Volume: 300 Unit price: 8.95 EUR

(46) Volume: 90 Unit price: 8.98 EUR

(47) Volume: 113 Unit price: 8.98 EUR

(48) Volume: 64 Unit price: 8.96 EUR

(49) Volume: 55 Unit price: 8.97 EUR

(50) Volume: 79 Unit price: 8.97 EUR

(51) Volume: 81 Unit price: 8.96 EUR

(52) Volume: 97 Unit price: 9.00 EUR

(53) Volume: 444 Unit price: 9.00 EUR

(54) Volume: 366 Unit price: 9.00 EUR

(55) Volume: 10 000 Unit price: 9.00 EUR

(56) Volume: 25 Unit price: 9.00 EUR

(57) Volume: 20 Unit price: 9.00 EUR

(58) Volume: 120 Unit price: 9.00 EUR

(59) Volume: 85 Unit price: 9.00 EUR

(60) Volume: 200 Unit price: 9.00 EUR

(61) Volume: 670 Unit price: 9.00 EUR

(62) Volume: 10 Unit price: 9.00 EUR

(63) Volume: 4 Unit price: 9.00 EUR

(64) Volume: 33 Unit price: 9.00 EUR

(65) Volume: 125 Unit price: 9.00 EUR

(66) Volume: 582 Unit price: 9.00 EUR

(67) Volume: 333 Unit price: 9.00 EUR

(68) Volume: 555 Unit price: 9.00 EUR

(69) Volume: 111 Unit price: 9.00 EUR

(70) Volume: 110 Unit price: 9.00 EUR

(71) Volume: 370 Unit price: 9.00 EUR

(72) Volume: 73 Unit price: 9.00 EUR

(73) Volume: 600 Unit price: 9.00 EUR

(74) Volume: 1 Unit price: 9.00 EUR

(75) Volume: 45 Unit price: 9.00 EUR

(76) Volume: 191 Unit price: 9.00 EUR

(77) Volume: 87 Unit price: 9.00 EUR

(78) Volume: 5 Unit price: 9.01 EUR

(79) Volume: 169 Unit price: 9.01 EUR

(80) Volume: 31 Unit price: 9.01 EUR

(81) Volume: 403 Unit price: 9.01 EUR

(82) Volume: 1 Unit price: 9.02 EUR

(83) Volume: 111 Unit price: 9.02 EUR

(84) Volume: 162 Unit price: 9.02 EUR

(85) Volume: 159 Unit price: 9.01 EUR

(86) Volume: 63 Unit price: 9.01 EUR

(87) Volume: 297 Unit price: 9.01 EUR

(88) Volume: 120 Unit price: 9.01 EUR

(89) Volume: 100 Unit price: 9.02 EUR

(90) Volume: 247 Unit price: 9.02 EUR

(91) Volume: 29 Unit price: 9.02 EUR

(92) Volume: 15 Unit price: 9.02 EUR

(93) Volume: 386 Unit price: 9.01 EUR

(94) Volume: 210 Unit price: 9.05 EUR

(95) Volume: 242 Unit price: 9.03 EUR

(96) Volume: 217 Unit price: 9.04 EUR

(97) Volume: 165 Unit price: 9.03 EUR

(98) Volume: 132 Unit price: 9.03 EUR

(99) Volume: 251 Unit price: 9.01 EUR

(100) Volume: 39 Unit price: 9.02 EUR

(101) Volume: 132 Unit price: 9.01 EUR

(102) Volume: 40 Unit price: 9.01 EUR

(103) Volume: 76 Unit price: 9.02 EUR

(104) Volume: 45 Unit price: 9.02 EUR

(105) Volume: 4325 Unit price: 9.07 EUR

(106) Volume: 20 Unit price: 9.07 EUR

(107) Volume: 1655 Unit price: 9.07 EUR

(108) Volume: 526 Unit price: 9.12 EUR

(109) Volume: 464 Unit price: 9.15 EUR

Aggregated transactions

(109): Volume: 34,385 Volume weighted average price: 9.00920 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2021-04-28

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1) Volume: 264 Unit price: 8.81 EUR

(2) Volume: 500 Unit price: 8.81 EUR

(3) Volume: 307 Unit price: 8.81 EUR

(4) Volume: 806 Unit price: 8.81 EUR

(5) Volume: 1 156 Unit price: 8.81 EUR

(6) Volume: 157 Unit price: 8.805 EUR

(7) Volume: 62 Unit price: 8.805 EUR

(8) Volume: 416 Unit price: 8.8 EUR

(9) Volume: 150 Unit price: 8.8 EUR

(10) Volume: 110 Unit price: 8.8 EUR

(11) Volume: 55 Unit price: 8.8 EUR

(12) Volume: 396 Unit price: 8.8 EUR

(13) Volume: 25 Unit price: 8.8 EUR

(14) Volume: 10 Unit price: 8.8 EUR

(15) Volume: 1 Unit price: 8.8 EUR

(16) Volume: 3 Unit price: 8.8 EUR

(17) Volume: 1 146 Unit price: 8.8 EUR

(18) Volume: 892 Unit price: 8.8 EUR

(19) Volume: 100 Unit price: 8.8 EUR

(20) Volume: 280 Unit price: 8.8 EUR

(21) Volume: 209 Unit price: 8.81 EUR

(22) Volume: 493 Unit price: 8.81 EUR

(23) Volume: 130 Unit price: 8.82 EUR

(24) Volume: 247 Unit price: 8.82 EUR

(25) Volume: 20 Unit price: 8.85 EUR

(26) Volume: 94 Unit price: 8.84 EUR

(27) Volume: 100 Unit price: 8.85 EUR

(28) Volume: 23 Unit price: 8.87 EUR

(29) Volume: 30 Unit price: 8.89 EUR

(30) Volume: 100 Unit price: 8.9 EUR

(31) Volume: 528 Unit price: 8.92 EUR

(32) Volume: 495 Unit price: 8.92 EUR

(33) Volume: 33 Unit price: 8.92 EUR

(34) Volume: 334 Unit price: 8.92 EUR

(35) Volume: 194 Unit price: 8.92 EUR

(36) Volume: 143 Unit price: 8.91 EUR

(37) Volume: 44 Unit price: 8.91 EUR

(38) Volume: 251 Unit price: 8.91 EUR

(39) Volume: 12 Unit price: 8.92 EUR

(40) Volume: 22 Unit price: 8.92 EUR

(41) Volume: 68 Unit price: 8.92 EUR

(42) Volume: 512 Unit price: 8.91 EUR

(43) Volume: 163 Unit price: 8.91 EUR

(44) Volume: 86 Unit price: 8.91 EUR

(45) Volume: 708 Unit price: 8.9 EUR

(46) Volume: 3 595 Unit price: 8.9 EUR

(47) Volume: 224 Unit price: 8.9 EUR

(48) Volume: 92 Unit price: 8.9 EUR

(49) Volume: 325 Unit price: 8.9 EUR

(50) Volume: 4 Unit price: 8.91 EUR

(51) Volume: 46 Unit price: 8.91 EUR

(52) Volume: 600 Unit price: 8.91 EUR

(53) Volume: 12 Unit price: 8.915 EUR

(54) Volume: 186 Unit price: 8.91 EUR

(55) Volume: 6 Unit price: 8.91 EUR

(56) Volume: 60 Unit price: 8.91 EUR

(57) Volume: 481 Unit price: 8.9 EUR

(58) Volume: 438 Unit price: 8.9 EUR

(59) Volume: 500 Unit price: 8.905 EUR

(60) Volume: 63 Unit price: 8.905 EUR

(61) Volume: 511 Unit price: 8.9 EUR

(62) Volume: 129 Unit price: 8.89 EUR

(63) Volume: 390 Unit price: 8.88 EUR

(64) Volume: 1 Unit price: 8.88 EUR

(65) Volume: 34 Unit price: 8.88 EUR

(66) Volume: 191 Unit price: 8.88 EUR

(67) Volume: 222 Unit price: 8.88 EUR

(68) Volume: 15 Unit price: 8.88 EUR

Aggregated transactions

(68): Volume: 20,000 Volume weighted average price: 8.86406 EUR

More information:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

marja.makinen@verkkokauppa.com

Tel. +358 40 671 2999

Distribution:

Nasdaq Helsinki

Key media

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com is Finland’s most popular and most visited Finnish online retailer, with the aim to sell to products to its customer at probably always cheaper prices. Depending on the season, the Company markets, sells, and distributes some 60,000–70,000 products in 26 different main product categories through its webstore, retail stores, and network of pick-up points. The Company has four megastores: in Oulu, Pirkkala, Raisio, and Helsinki, in addition to which products can be collected at more than 3,000 pick-up points. Verkkokauppa.com was founded in 1992 and it is headquartered in Jätkäsaari, Helsinki. The Company’s shares are listed on the official list of Nasdaq Helsinki under the ticker symbol VERK.