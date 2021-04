CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2021

Depuis un an, l’épidémie Covid-19 et le confinement ont des effets économiques significatifs sur nos clients, notre territoire. Premier Banquier-Assureur, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).







Dans ce contexte inédit, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients (PGE, pauses crédits) avec la forte mobilisation des équipes en agences et à distance, ainsi que son réseau d’élus dans les 81 Caisses Locales au plus près du terrain.



Malgré la crise, nous continuons d’investir pour préparer l’avenir et inscrire la satisfaction des clients dans la durée, avec notamment la rénovation de nos agences, le développement des outils digitaux, l’augmentation sensible du plan de formation.











Au-delà, le Groupe Crédit Agricole intensifie ses actions en faveur des jeunes avec la création de la plateforme YOUZFUL qui propose des offres d’emplois et des conseils de professionnels. La Caisse régionale s’associe pleinement à cette démarche avec 82 propositions d’alternance, 50 stages et plus de 100 CDI embauchés cette année. Les jeunes sont la grande cause mutualiste 2021 du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et plusieurs actions vont être déclinées localement pour les aider.



En termes d’emplois, le Groupe Crédit Agricole est devenu le premier employeur privé de France en 2020 avec 104 500 collaborateurs dans l’hexagone et 2 278 au sein de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes.







Nos producteurs ont été aussi durement touchés par les épisodes de gel d’avril, notamment les viticulteurs et arboriculteurs. Nous sommes à leurs côtés pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, adapter la trésorerie à cette situation exceptionnelle.







Dans une année 2021 qui restera impactée par les effets sanitaires et climatiques sur l’économie, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et forte de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.