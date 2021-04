COIL : RESULTATS ANNUELS 2020

English French Dutch

RESULTATS ANNUELS 2020

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2020.

Dans une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 avec des conséquences sans précédent sur la conjoncture économique mondiale, les profondes perturbations de la demande sur les marchés ont impacté l’activité de la Société, qui enregistre un chiffre d’affaires de 23 M€, en retrait de 23 % par rapport à l’année précédente.

Les services de sous-traitance ont subi tout au long de l’exercice la dégradation du marché européen de la distribution avec des mouvements prolongés de déstockage de la part des distributeurs pour faire face aux incertitudes économiques. Le marché des projets architecturaux est resté dynamique et les ventes packagées, incluant la vente du métal au client final, se sont consolidées à un niveau historiquement élevé en comparaison d’une année 2019 record, et ce malgré le report au premier trimestre 2021 d’une livraison en Chine pour un montant de 0,9 M€ compte tenu de la saturation de la chaîne logistique entre l'Europe et l'Asie.

Sur le plan opérationnel, la Société a engagé, dès le début de la crise, un plan d’actions vigoureux mettant en œuvre des mesures sanitaires renforcées et réorganisant rapidement sa capacité de production de manière à variabiliser ses coûts au maximum. En Allemagne, la Société a ainsi optimisé ses ressources industrielles avec la fermeture, à partir du mois de mars, de la ligne 5 pour diminuer ses coûts variables et focaliser ses opérations sur la ligne 6 à haut rendement. En Belgique, la Société a continué d’opérer avec les lignes 1 et 2, la ligne 3 étant en sommeil depuis l’an passé.

Dans ce contexte, le retrait de la demande, en particulier sur le marché européen de la distribution, et les baisses de productivité subséquentes ont eu une incidence sur les résultats de l’exercice. Afin de se protéger face à une situation incertaine, la Société a eu recours à divers programmes d'aides gouvernementaux, incluant le report de remboursement de prêts et le recours au chômage économique en Allemagne et en Belgique1.

Les charges opérationnelles ont été globalement maitrisées grâce à la rapide réorganisation des capacités industrielles en Belgique et en Allemagne. Néanmoins, compte tenu de la structure importante de coûts fixes de la Société, la contraction de l’activité et l'évolution du mix-produit en faveur des offres packagées ont conduit inévitablement au retrait des indicateurs de rentabilité.

L’EBITDA diminue ainsi de 5,2 M€ pour ressortir à 1,0 M€, soit 4,4% du chiffre d’affaires contre 21,0% en 2019. Cette évolution s’explique principalement par une baisse de la marge brute et par l’augmentation des autres charges opérationnelles incluant des éléments non récurrents liés aux rémunérations et bonus au management.

Après des dotations aux provisions et amortissements en diminution de 0,3 M€, le résultat opérationnel s’établit à (2,9) M€.

Le résultat net atteint (3,3) M€, en repli de 4,2 M€ par rapport à 2019. Il comprend notamment un résultat financier en amélioration de 0,7 M€ par rapport à 2019.

(en millions d'euros) 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 23,0 29,8 - 6,8 M€ EBITDA 1,0 6,3 - 5,3 M€ en % CA 4,4% 21,0% Résultat d’exploitation (2,9) 2,1 - 4,9 M€ en % CA (12,5)% 7,1% Résultat avant impôts (3,2) 1,1 - 4,3 M€ Résultat net (3,3) 1,0 - 4,2 M€ en % CA (14,1)% 3,3%

Compte tenu des résultats de l’exercice, les capitaux propres s’établissent à 27,1 M€, en diminution de 3,3 M€ par rapport au 31 décembre 2019. L’endettement financier net au 31 décembre 2020 s’élève à 8,6 M€, soit un niveau comparable à l’année précédente, et représente 32 % des fonds propres, contre 28 % au 31 décembre 2019 et 44 % au 31 décembre 2018.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 s’établit à 5,9 M€, en progression de 4,6 % par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires des offres packagées (1,7 M€) est en croissance de 45 %, tandis que le chiffre d’affaires des services de sous-traitance demeure à un bas niveau (4,2 M€ ; - 6 %).

Après une période de déstockage prolongée, la reprise de la demande dans le secteur de la construction s’accompagne d’un important restockage sur le marché de la distribution en Europe. Il en résulte un manque temporaire de capacité pour la production d’aluminium laminé en Europe avec des délais de livraison allongés. Étant donné que les marchés de l'automobile et du boîtage - les deux plus grands marchés pour l’aluminium en Europe - sont en flux tendu, la production d'aluminium de qualité anodique a été temporairement ralentie. Par conséquent, la Société n’est actuellement pas en mesure de tirer parti de la tendance positive de la demande sous-jacente. Le marché des projets architecturaux reste solide en Europe, mais plus incertain en Asie compte tenu de l’allongement des délais de livraison.

Malgré un contexte économique complexe en 2021, la Société continue d'investir dans le développement à long terme de son activité. La Société a lancé une initiative majeure en partenariat avec une entreprise locale afin de développer une importante installation de panneaux photovoltaïques sur son site de Bernburg en Allemagne. Associée à l'achat à long terme de nouvelles sources d'énergie verte, la Société prévoit de faire de son site de production allemand un site neutre en carbone d’ici 2022 et de réaliser d'importantes économies en matière d’énergie.

Avec une organisation industrielle flexible et efficace, une empreinte géographique croissante et une situation financière solide, la Société demeure confiante dans ses perspectives de développement et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour conforter son leadership mondial.

Les états financiers ont été arrêtés le 29 avril 2021 par le conseil d’administration. Ils sont repris dans les comptes annuels consolidés 2020 disponibles sur le site financier de la Société (http://investors.coil.be).

2 juin 2021 : Assemblée générale annuelle



28 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2021

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 120 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 23 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 Il convient de rappeler que le chômage économique en Belgique relève d'un programme de soutien gouvernemental existant depuis de nombreuses années, contrairement au dispositif allemand, qui a été mis en place dans le cadre de la pandémie et arrivera à échéance en décembre 2021.

