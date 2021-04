COIL: JAARRESULTATEN 2020

English French Dutch

JAARRESULTATEN 2020

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn jaaromzet 2020 bekend.

Hoogtepunten van het boekjaar





In het jaar 2020 dat gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie met ongekende gevolgen voor de wereldwijde economische conjunctuur, hebben de ernstige verstoringen van de marktvraag de activiteit beïnvloed van het bedrijf dat een omzet heeft gerealiseerd van 23 mln. €, een daling van 23% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Gedurende het hele boekjaar werden de anodisatiediensten getroffen door de verslechtering van de Europese distributiemarkt, met aanhoudende voorraadverminderingen door de distributeurs om de economische onzekerheid het hoofd te bieden. De markt voor architecturale projecten bleef dynamisch en de verkoop van het totaalpakket, inclusief de verkoop van metaal aan de eindklant, heeft zich op een historisch hoog niveau geconsolideerd vergeleken met 2019 dat een recordjaar was, en dit ondanks het uitstel in het eerste kwartaal 2021 van een levering in China voor een bedrag van 0,9 mln. € vanwege de verzadiging van de logistieke keten tussen Europa en Azië.

Op operationeel niveau heeft het bedrijf vanaf het begin van de crisis een krachtig actieplan opgestart waarbij vergaande sanitaire maatregelen werden ingevoerd en de productiecapaciteit snel werd gereorganiseerd om de kosten zo variabel mogelijk te houden. In Duitsland heeft het bedrijf zo zijn industriële middelen versterkt door vanaf maart lijn 5 te sluiten om de variabele kosten te verlagen en de activiteiten te concentreren op de zeer rendabele lijn 6. In België heeft het bedrijf de exploitatie van de lijnen 1 en 2 voortgezet; lijn 3 is sinds vorig jaar buitengebruik gesteld.

Binnen deze context hebben de terugloop van de vraag, in het bijzonder op de Europese distributiemarkt, en de daaropvolgende productiedalingen invloed gehad op de resultaten van het boekjaar. Om zich te beschermen tegen een onzekere situatie heeft het bedrijf gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende regeringsprogramma’s, waaronder het uitstel van de aflossing van leningen en de toevlucht tot economische werkloosheid in Duitsland en België1.

Resultaten





De bedrijfskosten zijn grotendeels beheerst dankzij de snelle reorganisatie van de industriële capaciteit in België en Duitsland. Niettemin hebben de krimp van de activiteit en de ontwikkeling van de productmix ten gunste van het totaalpakket, rekening houdend met de hoge vaste kosten van het bedrijf, onvermijdelijk gezorgd voor een daling van de indicatoren voor rentabiliteit.

De EBITDA daalt zo met 5,2 mln. € en komt uit op 1,0 mln. €, oftewel 4,4% van de omzet tegen 21,0% in 2019. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk verklaard door een daling van de brutomarge en door de stijging van de andere bedrijfskosten waaronder niet-recurrente elementen in verband met managementvergoedingen en bonussen.

Na toevoegingen aan de voorzieningen en afschrijvingen die met 0,3 mln. € zijn afgenomen, bedraagt het bedrijfsresultaat (2,9) mln. €.

Het nettoresultaat komt op (3,3) mln. €, een daling van 4,2 mln. € in vergelijking met 2019. Het omvat met name een verbeterd financieel resultaat van 0,7 mln. € ten opzichte van 2019.

Vereenvoudigde resultatenrekening





(in miljoen euro) 2020 2019 Variatie Omzet 23,0 29,8 - 6,8 mln. € EBITDA 1,0 6,3 - 5,3 mln. € in % omzet 4,4% 21,0% Bedrijfsresultaat (2,9) 2,1 - 4,9 mln. € in % omzet (12,5)% 7,1% Resultaat vóór belasting (3,2) 1,1 - 4,3 mln. € Nettoresultaat (3,3) 1,0 - 4,2 mln. € in % omzet (14,1)% 3,3%

Balans





Rekening houdend met de resultaten van het boekjaar bedraagt het eigen vermogen 27,1 mln. €, een daling van 3,3 mln. € ten opzichte van 31 december 2019. De netto financiële schuld per 31 december 2020 bedraagt 8,6 mln. €, oftewel een niveau dat vergelijkbaar is met dat van het jaar daarvoor, en vertegenwoordigt 32% van het eigen vermogen tegen 28% op 31 december 2019 en 44% op 31 december 2018.

Omzet van het eerste kwartaal 2021 en vooruitzichten





De omzet van het eerste kwartaal 2021 bedraagt 5,9 mln. €, een stijging van 4,6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. De omzet van het totaalpakket (1,7 mln. €) groeit met 45%, terwijl de omzet van de anodisatiediensten op een laag niveau blijft (4,2 mln. €; - 6%).

Na een langdurige periode met voorraadverminderingen gaat de opleving van de vraag in de bouwsector gepaard met een aanzienlijke herbevoorrading op de distributiemarkt in Europa. Als gevolg daarvan is er een tijdelijk capaciteitstekort voor de productie van gewalst aluminium in Europa met langere levertijden. Aangezien de markten voor de auto-industrie en blikverpakkingen - de twee grootste markten voor aluminium in Europa - werken op basis van just-in-time leveringen, heeft de productie van hoogwaardig geanodiseerd aluminium tijdelijk vertraging opgelopen. Als gevolg daarvan is het bedrijf op dit moment niet in staat om te profiteren van de positieve tendens van de onderliggende vraag. De markt voor architecturale projecten blijft in Europa solide, maar is onzekerder in Azië vanwege de langere levertermijnen.

Ondanks de complexe economische context in 2021 blijft het bedrijf investeren in de ontwikkeling van haar activiteiten op lange termijn. Het bedrijf heeft in samenwerking met een plaatselijk bedrijf een belangrijk initiatief gelanceerd om een grote installatie fotovoltaïsche panelen te ontwikkelen in zijn vestiging in Bernburg in Duitsland. In combinatie met de aankoop op de lange termijn van nieuwe groene energiebronnen wil het bedrijf zijn Duitse vestiging vóór 2022 CO 2 -neutraal maken en aanzienlijke energiebesparingen realiseren.

Dankzij een flexibele en doeltreffende industriële organisatie, een groeiende geografische aanwezigheid en een solide financiële situatie blijft het bedrijf vertrouwen hebben in zijn ontwikkelingsvooruitzichten en profiteert het van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om zijn mondiale marktleiderschap te versterken.

Aanvullende informatie





De jaarrekening is op 29 april 2021 door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze wordt overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2020 die te raadplegen is op de financiële website van het bedrijf ((http://investors.coil.be).

Agenda





2 juni 2021: Algemene jaarvergadering



28 juli 2021: Omzet van het eerste halfjaar 2021

29 oktober 2021: Resultaten van het eerste halfjaar 2021





Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 120 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2020 een omzet gerealiseerd van ongeveer 23 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

1 Er dient aan herinnerd te worden dat in België economische werkloosheid deel uitmaakt van een programma voor overheidssteun dat al vele jaren bestaat, in tegenstelling tot de Duitse regeling die is ingevoerd in het kader van de pandemie en in december 2021 ten einde loopt.

