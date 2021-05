Verkkokauppa.com Oyj - Managers' Transactions – Samuli Seppälä

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj MANAGERS’ TRANSACTIONS May 4, 2021 at 15:00 EEST

Verkkokauppa.com Oyj has received a notification from Samuli Seppälä, Verkkokauppa.com Oyj's Board member, of a transaction made with Verkkokauppa.com Oyj’s financial instrument, according to the Article 19 of EU Market Abuse Regulation. Detailed information about the transaction is given here under.





Person subject to the notification requirement

Name: Samuli Seppälä

Position: Member of the Board

____________________________________________

Issuer: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700QZE6B52SHHTV75_20210503103943_4

____________________________________________

Transaction date: 2021-04-29

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1) Volume: 274 Unit price: 8.480 EUR

(2) Volume: 130 Unit price: 8.480 EUR

(3) Volume: 600 Unit price: 8.480 EUR

(4) Volume: 208 Unit price: 8.470 EUR

(5) Volume: 600 Unit price: 8.470 EUR

(6) Volume: 170 Unit price: 8.480 EUR

(7) Volume: 95 Unit price: 8.480 EUR

(8) Volume: 45 Unit price: 8.480 EUR

(9) Volume: 96 Unit price: 8.480 EUR

(10) Volume: 62 Unit price: 8.480 EUR

(11) Volume: 287 Unit price: 8.470 EUR

(12) Volume: 72 Unit price: 8.490 EUR

(13) Volume: 72 Unit price: 8.490 EUR

(14) Volume: 815 Unit price: 8.460 EUR

(15) Volume: 405 Unit price: 8.460 EUR

(16) Volume: 100 Unit price: 8.470 EUR

(17) Volume: 38 Unit price: 8.470 EUR

(18) Volume: 84 Unit price: 8.470 EUR

(19) Volume: 3 Unit price: 8.470 EUR

(20) Volume: 74 Unit price: 8.470 EUR

(21) Volume: 23 Unit price: 8.470 EUR

(22) Volume: 1 Unit price: 8.470 EUR

(23) Volume: 497 Unit price: 8.470 EUR

(24) Volume: 1,277 Unit price: 8.470 EUR

(25) Volume: 1,369 Unit price: 8.470 EUR

(26) Volume: 30 Unit price: 8.460 EUR

(27) Volume: 351 Unit price: 8.460 EUR

(28) Volume: 86 Unit price: 8.470 EUR

(29) Volume: 119 Unit price: 8.460 EUR

(30) Volume: 313 Unit price: 8.460 EUR

(31) Volume: 186 Unit price: 8.470 EUR

(32) Volume: 1 Unit price: 8.470 EUR

(33) Volume: 60 Unit price: 8.470 EUR

(34) Volume: 229 Unit price: 8.460 EUR

(35) Volume: 600 Unit price: 8.460 EUR

(36) Volume: 295 Unit price: 8.485 EUR

(37) Volume: 295 Unit price: 8.485 EUR

(38) Volume: 69 Unit price: 8.460 EUR

(39) Volume: 160 Unit price: 8.460 EUR

(40) Volume: 600 Unit price: 8.460 EUR

(41) Volume: 167 Unit price: 8.460 EUR

(42) Volume: 64 Unit price: 8.460 EUR

(43) Volume: 88 Unit price: 8.460 EUR

(44) Volume: 1,000 Unit price: 8.460 EUR

(45) Volume: 71 Unit price: 8.480 EUR

(46) Volume: 292 Unit price: 8.480 EUR

(47) Volume: 54 Unit price: 8.480 EUR

(48) Volume: 30 Unit price: 8.480 EUR

(49) Volume: 83 Unit price: 8.480 EUR

(50) Volume: 100 Unit price: 8.480 EUR

(51) Volume: 488 Unit price: 8.480 EUR

(52) Volume: 502 Unit price: 8.460 EUR

(53) Volume: 93 Unit price: 8.460 EUR

(54) Volume: 303 Unit price: 8.460 EUR

(55) Volume: 432 Unit price: 8.480 EUR

(56) Volume: 120 Unit price: 8.480 EUR

(57) Volume: 1 Unit price: 8.480 EUR

(58) Volume: 120 Unit price: 8.480 EUR

(59) Volume: 326 Unit price: 8.480 EUR

(60) Volume: 15 Unit price: 8.480 EUR

(61) Volume: 450 Unit price: 8.490 EUR

(62) Volume: 50 Unit price: 8.500 EUR

(63) Volume: 90 Unit price: 8.500 EUR

(64) Volume: 142 Unit price: 8.500 EUR

(65) Volume: 132 Unit price: 8.510 EUR

(66) Volume: 108 Unit price: 8.500 EUR

(67) Volume: 1,006 Unit price: 8.500 EUR

(68) Volume: 100 Unit price: 8.500 EUR

(69) Volume: 43 Unit price: 8.510 EUR

(70) Volume: 211 Unit price: 8.510 EUR

(71) Volume: 43 Unit price: 8.510 EUR

(72) Volume: 13 Unit price: 8.520 EUR

(73) Volume: 130 Unit price: 8.520 EUR

(74) Volume: 80 Unit price: 8.510 EUR

(75) Volume: 157 Unit price: 8.510 EUR

(76) Volume: 293 Unit price: 8.5350 EUR

(77) Volume: 134 Unit price: 8.510 EUR

(78) Volume: 118 Unit price: 8.510 EUR

(79) Volume: 224 Unit price: 8.510 EUR

(80) Volume: 29 Unit price: 8.510 EUR

(81) Volume: 25 Unit price: 8.510 EUR

(82) Volume: 3 Unit price: 8.510 EUR

(83) Volume: 131 Unit price: 8.510 EUR

(84) Volume: 490 Unit price: 8.520 EUR

(85) Volume: 171 Unit price: 8.520 EUR

(86) Volume: 869 Unit price: 8.510 EUR

(87) Volume: 69 Unit price: 8.510 EUR

(88) Volume: 27 Unit price: 8.510 EUR

(89) Volume: 492 Unit price: 8.520 EUR

(90) Volume: 539 Unit price: 8.530 EUR

(91) Volume: 293 Unit price: 8.545 EUR

(92) Volume: 4 Unit price: 8.520 EUR

(93) Volume: 200 Unit price: 8.520 EUR

(94) Volume: 3 Unit price: 8.520 EUR

(95) Volume: 113 Unit price: 8.520 EUR

(96) Volume: 145 Unit price: 8.520 EUR

(97) Volume: 600 Unit price: 8.520 EUR

(98) Volume: 200 Unit price: 8.520 EUR

(99) Volume: 213 Unit price: 8.510 EUR

(100) Volume: 550 Unit price: 8.510 EUR

(101) Volume: 100 Unit price: 8.510 EUR

(102) Volume: 42 Unit price: 8.520 EUR

(103) Volume: 27 Unit price: 8.530 EUR

(104) Volume: 30 Unit price: 8.530 EUR

(105) Volume: 250 Unit price: 8.530 EUR

(106) Volume: 36 Unit price: 8.530 EUR

(107) Volume: 5 Unit price: 8.530 EUR

(108) Volume: 160 Unit price: 8.540 EUR

(109) Volume: 4 Unit price: 8.540 EUR

(110) Volume: 11 Unit price: 8.540 EUR

(111) Volume: 106 Unit price: 8.540 EUR

(112) Volume: 16 Unit price: 8.540 EUR

(113) Volume: 54 Unit price: 8.540 EUR

(114) Volume: 126 Unit price: 8.540 EUR

(115) Volume: 33 Unit price: 8.540 EUR

(116) Volume: 10 Unit price: 8.540 EUR

(117) Volume: 483 Unit price: 8.540 EUR

(118) Volume: 322 Unit price: 8.540 EUR

(119) Volume: 137 Unit price: 8.540 EUR

(120) Volume: 221 Unit price: 8.540 EUR

(121) Volume: 8 Unit price: 8.540 EUR

(122) Volume: 49 Unit price: 8.540 EUR

(123) Volume: 73 Unit price: 8.550 EUR

(124) Volume: 57 Unit price: 8.550 EUR

(125) Volume: 600 Unit price: 8.550 EUR

(126) Volume: 445 Unit price: 8.550 EUR

(127) Volume: 55 Unit price: 8.550 EUR

(128) Volume: 503 Unit price: 8.550 EUR

(129) Volume: 773 Unit price: 8.550 EUR

(130) Volume: 75 Unit price: 8.550 EUR

(131) Volume: 525 Unit price: 8.550 EUR

(132) Volume: 293 Unit price: 8.555 EUR

(133) Volume: 36 Unit price: 8.555 EUR

(134) Volume: 149 Unit price: 8.540 EUR

(135) Volume: 97 Unit price: 8.540 EUR

(136) Volume: 422 Unit price: 8.540 EUR

(137) Volume: 57 Unit price: 8.540 EUR

(138) Volume: 73 Unit price: 8.540 EUR

(139) Volume: 227 Unit price: 8.540 EUR

(140) Volume: 22 Unit price: 8.540 EUR

(141) Volume: 139 Unit price: 8.540 EUR

(142) Volume: 122 Unit price: 8.540 EUR

(143) Volume: 600 Unit price: 8.540 EUR

(144) Volume: 10 Unit price: 8.540 EUR

(145) Volume: 4 Unit price: 8.540 EUR

(146) Volume: 266 Unit price: 8.540 EUR

(147) Volume: 22 Unit price: 8.560 EUR

(148) Volume: 27 Unit price: 8.560 EUR

(149) Volume: 191 Unit price: 8.560 EUR

(150) Volume: 1,009 Unit price: 8.560 EUR

(151) Volume: 301 Unit price: 8.570 EUR

(152) Volume: 79 Unit price: 8.570 EUR

(153) Volume: 25 Unit price: 8.570 EUR

(154) Volume: 454 Unit price: 8.580 EUR

(155) Volume: 525 Unit price: 8.580 EUR

(156) Volume: 72 Unit price: 8.600 EUR

(157) Volume: 114 Unit price: 8.600 EUR

(158) Volume: 514 Unit price: 8.610 EUR

(159) Volume: 109 Unit price: 8.610 EUR

(160) Volume: 593 Unit price: 8.600 EUR

(161) Volume: 589 Unit price: 8.570 EUR

(162) Volume: 463 Unit price: 8.540 EUR

(163) Volume: 15 Unit price: 8.500 EUR

(164) Volume: 120 Unit price: 8.500 EUR

(165) Volume: 100 Unit price: 8.500 EUR

(166) Volume: 49 Unit price: 8.500 EUR

(167) Volume: 190 Unit price: 8.500 EUR

(168) Volume: 110 Unit price: 8.500 EUR

(169) Volume: 16 Unit price: 8.500 EUR

(170) Volume: 190 Unit price: 8.500 EUR

(171) Volume: 106 Unit price: 8.500 EUR

(172) Volume: 145 Unit price: 8.500 EUR

(173) Volume: 144 Unit price: 8.500 EUR

(174) Volume: 167 Unit price: 8.490 EUR

(175) Volume: 10 Unit price: 8.490 EUR

(176) Volume: 50 Unit price: 8.460 EUR

(177) Volume: 500 Unit price: 8.460 EUR

(178) Volume: 110 Unit price: 8.450 EUR

(179) Volume: 200 Unit price: 8.450 EUR

(180) Volume: 121 Unit price: 8.450 EUR

(181) Volume: 1,374 Unit price: 8.440 EUR

(182) Volume: 82 Unit price: 8.460 EUR

(183) Volume: 14 Unit price: 8.460 EUR

(184) Volume: 161 Unit price: 8.460 EUR

(185) Volume: 40 Unit price: 8.490 EUR

(186) Volume: 1,000 Unit price: 8.495 EUR

(187) Volume: 60 Unit price: 8.465 EUR

(188) Volume: 60 Unit price: 8.465 EUR

(189) Volume: 2,000 Unit price: 8.465 EUR

(190) Volume: 1,000 Unit price: 8.440 EUR

(191) Volume: 1,236 Unit price: 8.450 EUR

(192) Volume: 156 Unit price: 8.450 EUR

(193) Volume: 20 Unit price: 8.450 EUR

(194) Volume: 40 Unit price: 8.450 EUR

(195) Volume: 123 Unit price: 8.450 EUR

(196) Volume: 572 Unit price: 8.430 EUR

(197) Volume: 37 Unit price: 8.430 EUR

(198) Volume: 162 Unit price: 8.430 EUR

(199) Volume: 130 Unit price: 8.430 EUR

(200) Volume: 162 Unit price: 8.430 EUR

(201) Volume: 180 Unit price: 8.420 EUR

(202) Volume: 1,249 Unit price: 8.400 EUR

(203) Volume: 154 Unit price: 8.400 EUR

(204) Volume: 32 Unit price: 8.460 EUR

(205) Volume: 584 Unit price: 8.460 EUR

(206) Volume: 239 Unit price: 8.470 EUR

(207) Volume: 144 Unit price: 8.470 EUR

(208) Volume: 120 Unit price: 8.470 EUR

(209) Volume: 600 Unit price: 8.470 EUR

(210) Volume: 209 Unit price: 8.470 EUR

(211) Volume: 139 Unit price: 8.460 EUR

(212) Volume: 131 Unit price: 8.460 EUR

(213) Volume: 159 Unit price: 8.460 EUR

(214) Volume: 95 Unit price: 8.460 EUR

(215) Volume: 6 Unit price: 8.460 EUR

(216) Volume: 118 Unit price: 8.460 EUR

(217) Volume: 219 Unit price: 8.460 EUR

(218) Volume: 131 Unit price: 8.460 EUR

(219) Volume: 383 Unit price: 8.460 EUR

(220) Volume: 89 Unit price: 8.460 EUR

(221) Volume: 130 Unit price: 8.460 EUR

(222) Volume: 157 Unit price: 8.450 EUR

(223) Volume: 443 Unit price: 8.450 EUR

(224) Volume: 171 Unit price: 8.450 EUR

(225) Volume: 178 Unit price: 8.450 EUR

(226) Volume: 6 Unit price: 8.450 EUR

(227) Volume: 120 Unit price: 8.620 EUR

(228) Volume: 5 Unit price: 8.620 EUR

(229) Volume: 7 Unit price: 8.620 EUR

(230) Volume: 83 Unit price: 8.620 EUR

(231) Volume: 137 Unit price: 8.620 EUR

(232) Volume: 3 Unit price: 8.620 EUR

(233) Volume: 143 Unit price: 8.620 EUR

(234) Volume: 2 Unit price: 8.620 EUR

(235) Volume: 26 Unit price: 8.670 EUR

(236) Volume: 117 Unit price: 8.670 EUR

(237) Volume: 19 Unit price: 8.670 EUR

(238) Volume: 215 Unit price: 8.670 EUR

(239) Volume: 45 Unit price: 8.670 EUR

(240) Volume: 128 Unit price: 8.670 EUR

(241) Volume: 20 Unit price: 8.670 EUR

(242) Volume: 35 Unit price: 8.670 EUR

(243) Volume: 36 Unit price: 8.670 EUR

(244) Volume: 249 Unit price: 8.670 EUR

(245) Volume: 143 Unit price: 8.720 EUR

(246) Volume: 501 Unit price: 8.810 EUR

(247) Volume: 92 Unit price: 8.810 EUR

(248) Volume: 32 Unit price: 8.810 EUR

(249) Volume: 22 Unit price: 8.810 EUR

(250) Volume: 14 Unit price: 8.810 EUR

Aggregated transactions

(250): Volume: 55,802 Volume weighted average price: 8.50123 EUR

More information:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

marja.makinen@verkkokauppa.com

Tel. +358 40 671 2999

Distribution:

Nasdaq Helsinki

Key media

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com is Finland’s most popular and most visited Finnish online retailer, with the aim to sell to products to its customer at probably always cheaper prices. Depending on the season, the Company markets, sells, and distributes some 60,000–70,000 products in 26 different main product categories through its webstore, retail stores, and network of pick-up points. The Company has four megastores: in Oulu, Pirkkala, Raisio, and Helsinki, in addition to which products can be collected at more than 3,000 pick-up points. Verkkokauppa.com was founded in 1992 and it is headquartered in Jätkäsaari, Helsinki. The Company’s shares are listed on the official list of Nasdaq Helsinki under the ticker symbol VERK.