Elis : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

English French

Baisse contenue du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 :

-13,3%, dont -12,8% en organique

Croissance organique positive en mars et forte amélioration attendue

au 2ème trimestre

Légère amélioration de tendance au 1er trimestre malgré une base comparable difficile, tirée par une bonne dynamique commerciale en Vêtement professionnel

Au 1 er trimestre 2021, environ 75% des activités du Groupe 1 se sont maintenues à un niveau proche de celui du 1 er trimestre 2020 : environ +3% en Santé, -2% en Industrie et -3% en Commerces & Services

trimestre 2021, environ 75% des activités du Groupe se sont maintenues à un niveau proche de celui du 1 trimestre 2020 : environ +3% en Santé, -2% en Industrie et -3% en Commerces & Services La baisse d’activité liée à la pandémie ayant débuté en mars 2020, les mois de janvier et février 2021 sont pénalisés par une base comparable difficile

L’activité a continué de bénéficier (i) du développement des nouvelles offres et services en Vêtement professionnel et en Hygiène & bien-être et (ii) de l’amélioration du taux de rétention lié à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise

L’activité en Hôtellerie-Restauration (c. 25% du chiffre d’affaires total pré-Covid) est en baisse de -55% par rapport au 1 er trimestre 2020, sans reprise du tourisme dans les grandes villes

trimestre 2020, sans reprise du tourisme dans les grandes villes L’Europe centrale et la Scandinavie sont résilientes grâce au poids de l’activité Vêtement professionnel dans leur mix ; la France, l’Europe du Sud et le Royaume-Uni & Irlande sont pénalisés par leur exposition à l’Hôtellerie-Restauration ; l’Amérique latine est toujours en croissance grâce à la bonne dynamique commerciale en Santé

Bonne tenue des prix dans toutes nos zones géographiques

Elis confirme les perspectives communiquées le 9 mars 2021

A partir du 2 ème trimestre, la base de comparaison est favorable ; la croissance organique du chiffre d’affaires est d’environ +22% au mois d’avril

trimestre, la base de comparaison est favorable ; la croissance organique du chiffre d’affaires est d’environ +22% au mois d’avril Dans un contexte où demeurent de nombreuses incertitudes autour de l’évolution de la situation sanitaire (efficacité des campagnes vaccinales, apparition de nouveaux variants, reprise des déplacements internationaux), nos hypothèses de travail se fondent toujours sur une croissance organique du chiffre d’affaires à l’équilibre au 1 er semestre et d’environ +3% sur l’année

semestre et d’environ +3% sur l’année La marge d’EBITDA devrait être en légère augmentation grâce à la capacité du Groupe à ajuster sa structure et variabiliser ses coûts dans les périodes de basse activité

Le free cash-flow après paiement des loyers devrait se situer dans une fourchette comprise entre 190m€ et 230m€, la principale inconnue étant la variation du besoin en fonds de roulement, en lien avec l’impact de l’activité de fin d’année sur les créances clients

Saint-Cloud, le 05 mai 2021 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021. Ces chiffres ne sont pas audités.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« L’évolution organique du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 est légèrement meilleure qu’attendue, à -12,8%. Nos activités en Industrie, en Santé et en Commerce & Services, soit environ 75% du chiffre d’affaires total 2019, sont à des niveaux proches de la normale sur le trimestre.

En Hôtellerie-Restauration, l’activité reste difficile et nous n’observons toujours aucune reprise du tourisme international. La performance zone par zone reste donc étroitement liée à la proportion d’Hôtellerie-Restauration dans les pays.

Sur nos autres marchés, nous enregistrons une bonne dynamique commerciale générale, tirée par de nombreuses offres de produits et de services liés aux vêtements professionnels et aux services d’hygiène. De plus, le taux de rétention clients reste bon sur le trimestre, récompensant ainsi le maintien par Elis de sa qualité de service en ces temps difficiles.

L’environnement actuel nous incite évidemment à la prudence, mais la réouverture progressive des commerces, déjà amorcée au Royaume-Uni et en Europe du Sud, et attendue dans les prochaines semaines dans nos autres géographies, est un signe positif pour notre activité. Le chiffre d’affaires du

1er trimestre nous permet ainsi de confirmer les indications données en mars : notre hypothèse de travail reste une croissance organique 2021 aux alentours de +3%, en prenant en compte un léger regain d’activité à partir du 2ème trimestre. Les efforts impressionnants réalisées en 2020 et la capacité du Groupe à variabiliser ses coûts devraient nous permettre d’à nouveau légèrement améliorer la marge d’EBITDA, et nous attendons un free cash-flow 2021 compris entre 190m€ et 230m€, en fonction de la variation du besoin de fonds de roulement à la fin de l’année.

C’est donc avec confiance que nous abordons le futur : les fondamentaux du Groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis d’affirmer son leadership dans tous les pays où le Groupe est présent. »

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 202 1

En millions d’euros 2021 2020 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 200,4 236,9 -15,4% - - -15,4% Europe centrale 169,2 180,1 -9,1% +3,7% -0,6% -6,1% Scandin. & Eur. de l’Est 117,2 127,0 -9,5% - +1,8% -7,7% Royaume-Uni & Irlande 70,3 88,9 -22,2% +2,3% -1,0% -21,0% Europe du Sud 42,6 60,5 -29,6% - - -29,6% Amérique latine 53,0 58,8 +12,1% +2,9% -25,0% -10,0% Autres 5,5 6,9 -19,5% - -0,6% -20,2% Total 658,2 759,2 -12,8% +1,4% -1,9% -13,3%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires mensuel au 1 er trimestre 202 1

Evolution organique janvier 2021 Evolution organique février 2021 Evolution organique mars 2021 France -22,8% -20,3% +0,5% Europe centrale -17,8% -10,5% +2,7% Scandinavie & Eur. de l’Est -16,6% -11,1% +0,8% Royaume-Uni & Irlande -27,9% -25,8% -10,7% Europe du Sud -36,9% -39,2% -6,5% Amérique latine +7,2% +6,9% +24,0% Autres +16,0% -10,9% -44,7% Total -19,7% -16,4% +0,4%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires est en baisse de -15,4% (intégralement organique). Nous n’observons pour le moment aucune reprise en Hôtellerie-Restauration et les mesures de confinement pèsent sur la restauration collective (principalement clients en Vêtement professionnel) et les entreprises de propreté (principalement clients en Hygiène). Néanmoins, nos activités en Santé, Industrie et Commerces & Services sont résilientes, tirées notamment par une bonne dynamique en Vêtement professionnel (clients en agro-alimentaire et en santé…).

Europe centrale

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -6,1% (-9,1% en organique). Les activités industrielles ont montré une bonne résilience, avec de nouveaux gains de contrats en Vêtement professionnel. Ainsi, la Pologne, la République Tchèque et les Pays-Bas affichent une croissance organique positive ou proche de l’équilibre sur le trimestre, portée par une forte dynamique commerciale auprès de clients des secteurs de l’agro-alimentaire, des services énergétiques ou de la pharmacie, malgré des mesures de confinement strictes. En Allemagne, le chiffre d’affaires organique est en baisse de l’ordre de -10%, avec un effet négatif de la restauration collective et de l’Hôtellerie-Restauration.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -7,7% (-9,5% en organique). La forte proportion de clients dans les secteurs de l’Industrie et des Commerces & Services a permis à cette région de se montrer relativement résiliente depuis le début de la crise. La Suède et le Danemark, plus gros contributeurs de la région, enregistrent respectivement une baisse d’environ -11% et -13% au 1er trimestre en lien avec l’Hôtellerie-Restauration. La Norvège, la Finlande et les Pays Baltes sont quant à eux en croissance organique sur le trimestre, avec une dynamique commerciale intacte en Vêtement professionnel.

Royaume-Uni & Irlande

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -21,0% (-22,2% en organique). Environ un tiers de l’activité de la zone est habituellement réalisé en Hôtellerie-Restauration, secteur en baisse de c. -70% au 1er trimestre. L’Industrie et les Commerces & Services, qui représentent un autre tiers de l’activité, sont en baisse de c. -10% sur le trimestre, en lien avec notre nombre élevé de clients dans les secteurs de la restauration collective et de la restauration rapide, durement touchés par la crise. Enfin, la Santé est stable. La bonne avancée du programme de vaccination au Royaume-Uni, ainsi que la levée progressive des restrictions (terrasses, commerces, déplacements…) devraient entraîner un regain d’activité dès le 2ème trimestre.

Europe du Sud

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -29,6% (intégralement organique). La région, très exposée au secteur de l’Hôtellerie-Restauration (plus de 60% du chiffre d’affaires total 2019) continue de subir les conséquences des mesures sanitaires, d’autant que la contribution du tourisme international y est normalement très élevée. L’allègement des mesures de confinement augure toutefois d’une reprise rapide, avec une facturation de mars 17% au-dessus de celle de février. En Vêtement professionnel, l’activité est toujours bien orientée (+13% en Espagne comparé à 2020) grâce à une bonne dynamique commerciale et à la poursuite du développement de l’externalisation.

Amérique latine

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en croissance organique de +12,1% mais l’effet change fortement négatif entraîne une baisse du chiffre d’affaires publié de -10,0%. Les secteurs sur lesquels intervient Elis (santé publique et privée, industrie agro-alimentaire) sont bien orientés et le Groupe a su développer son offre pour accompagner ses clients, entraînant le gain de contrats temporaires (surblouses étanches) ou permanents (vêtements de santé, augmentation du nombre de changes…). Ceci nous permet de continuer à gagner des parts de marchés en Santé dans les 3 pays de la zone.

Situation financière de l’entreprise

Le Groupe a obtenu en 2020 un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire au 30 juin 2021. Le covenant renégocié pour cette échéance est de 4,5 fois.

Le Groupe n’a aucune échéance de dette significative avant 2023 et a à disposition environ 1,1 milliard d’euros de liquidités, sous la forme de deux lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 900 millions d’euros et d’environ 200 millions d’euros de trésorerie au 31 mars 2021.

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA est défini comme l’EBIT, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA est définie comme l’EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, pertes de valeur sur écarts d'acquisition, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA moins ses éléments non cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.





Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du Groupe. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques, en particulier ceux décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc se traduire par un écart entre les chiffres effectifs et ceux fournis ou suggérés par les perspectives présentées dans ce document. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives, du Groupe ou des données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives figurant ci-dessus.

Prochaines informations

Résultats semestriels 2021 : 28 juillet 2021 (après bourse)

Assemblée Générale

L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société le 20 mai 2021 et sera retransmise par webcast. Les informations de connexion sont disponibles sur le site internet d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

1 Sur la base du chiffre d’affaires annuel 2019

Pièce jointe