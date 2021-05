English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 6.5.2021 klo 11.20





Rovio Entertainment Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen Nimi: Minna Raitanen Asema: Muu ylin johto Viitenumero: 743700H95H3OPXDV6568_20210505155500_3 Liikkeeseenlaskija Nimi: Rovio Entertainment Oyj LEI: 743700H95H3OPXDV6568 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 4.5.2021 Kauppapaikka: First North Finland (FNFI) Liiketoimen luonne: Luovutus Instrumentti: Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin



ISIN: FI4000440318 Volyymi: (1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 1,5 EUR

(2): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 1,5 EUR

(3): Volyymi: 6 750 Yksikköhinta: 1,5 EUR

(4): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 1,5 EUR

(5): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 1,5 EUR

(6): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 1,5 EUR



Lisätietoja: Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi: (6): Volyymi: 10 000







Keskihinta:



1,5 Euro









Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 5.5.2021 Kauppapaikka: First North Finland (FNFI) Liiketoimen luonne: Luovutus Instrumentti: Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin



ISIN: FI4000440318 Volyymi: (1): Volyymi: 1 450 Yksikköhinta: 1,45 EUR

(2): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 1,45 EUR

(3): Volyymi: 7 450 Yksikköhinta: 1,45 EUR

(4): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 1,45 EUR



Lisätietoja: Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi: (4): Volyymi: 10 000







Keskihinta:



1,45 Euro





ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 485 8985

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

