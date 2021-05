Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred (NEP-kapital)

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 14

Som et led i de løbende bestræbelser på at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status, har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for udstedelse af nye Senior Non-Preferred (NEP-kapital).

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Danske Bank, SEB og Nordea som Joint Lead Managers til at arrangere en række virtuelle investormøder og efterfølgende undersøge markedsinteressen for en potentiel udstedelse. Med forbehold for markedsforhold og feedback fra investorer vil Spar Nord derefter udstede Senior Non-Preferred i SEK og/eller NOK med mellemlang løbetid.

Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil