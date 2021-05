Incap Oyj: Incap investoi kolmanteen tehtaaseen Intiassa

English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 6.5.2021 kello 13.45

Sisäpiiritieto

Incap on päättänyt investoida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa Intiassa. Rakentamisen on määrä alkaa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja uusi tehdas on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Incap laajentaa parhaillaan kahta tehdastaan Intiassa vastatakseen olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kysyntään. Meneillään olevan laajennusprojektin arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Laajennuksen valmistuttua Incapin Intian tehtaan kokonaispinta-ala on lähes 16 000 neliömetriä. Suunniteltu uusi tehdas kasvattaa tuotantokapasiteettia vielä noin 8 500 neliömetrillä.

”Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä on jatkunut vahvana, ja uskomme tämän vahvan trendin jatkuvan, vaikka koronaviruspandemia tällä hetkellä aiheuttaa tilapäisiä haasteita. Lisäkapasiteetin ansiosta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin”, Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk toteaa.

Tehdas toteutetaan kestävien rakennusperiaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota energiatehokkuuteen sekä muiden resurssien tehokkaaseen käyttöön. Uuden investoinnin arvo on noin 4,2 miljoonaa euroa.

Incapin Tumkurin tehtaat Intiassa sijaitsevat lähellä Bangalorea. Ne ovat erikoistuneet elektroniikan ja valmiiden lopputuotteiden valmistukseen erityisesti automaation, sähköntuotannon ja tietoliikenteen alalla toimiville teollisuusasiakkaille. Tehtaat palvelevat asiakkaita ympäri maailmaa ja työllistävät noin 1 400 henkilöä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Murthy Munipalli, Incap Intian toimitusjohtaja, puh. +91 98802 31431 (englanniksi)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.