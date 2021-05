JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 2021

Omsättning 29,4 MSEK (26,7)

Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)

Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)

Orderingång 28,1 MSEK (29,0)

Kommentarer från VD

Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter.

För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör datorn i sin miljö (se pressrelease den 10:e februari). En bred lansering kommer ske senare under året.

Första kvartalets omsättning slutade på 29 MSEK vilket, trots en negativ påverkan av valutan, är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 28 MSEK, med valutajustering en viss ökning. Verksamheten genererade ett rörelseresultat på 2,0 MSEK att jämföra med samma period föregående år då JLT redovisade en förlust på 0,9 MSEK.

Som en följdeffekt av Coronapandemin i samspel med andra marknadshändelser råder en omtalad global brist på elektronikkomponenter. Utvecklingen är svår att förutse men tack vare egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige har vi kunnat utföra snabba produktanpassningar och långsiktigt säkra material. Till dags dato har vi lyckats upprätthålla leveranser och ledtider mot våra kunder.

Vi har sett en ökad aktivitetsnivå på våra målmarknader, och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism mot framtiden. Med en lättnad av rådande rese- och besöksrestriktioner som hämmat oss det senaste året är vi i en god position där vi kan satsa framåt och fortsätta exekvera på vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande.

Per Holmberg, verkställande direktör



Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 29,4 MSEK (26,7) vilket är en ökning med 11 procent, justerat för valutaeffekter uppgår ökningen till 21 procent. Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Rörelsens omkostnader var 10,5 MSEK (13,7) av detta var övriga kostnader 3,6 MSEK (4,2). Personalkostnader uppgick till 6,9 MSEK (9,5).

EBITDA för perioden uppgick till 2,2 MSEK (-0,5).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,4) varav utvecklingsutgifter 0,2 MSEK (0,3) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (-0,9).

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (-0,9).

Schablonskatt för koncernen om 0,6 MSEK (+0,3) gav ett resultat efter skatt på 1,7 MSEK (-0,6).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,1 mkr (0,0) varav 0,1 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 28,1 MSEK (29,0) och orderstocken var vid periodens slut 15,4 MSEK (14,2).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 15,9 MSEK (17,8).

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021

Kv 1 2020

Helår Nettoomsättning 29,4 26,7 110,3 Aktiverat arbete för egen räkning 0,1 - 0,5 Bruttovinst 12,6 13,2 47,1 - Bruttomarginal 43,0% 49,4% 42,7% Försäljnings- och Marknadskostnader -5,1 -7,1 -23,0 Organisations- och FoU-kostnader -5,4 -6,6 -21,0 EBITDA 2,2 -0,5 3,6 - EBITDA marginal 7,4% -1,9% 3,2% Avskrivningar -0,2 -0,4 -1,5 Varav: - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,3 - Utvecklingsutgifter -0,2 -0,3 -1,2 Rörelseresultat 2,0 -0,9 2,1 - Rörelsemarginal 6,7% -3,3% 1,9%

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Bruttomarginalen ligger i nivå med föregående helår, första kvartalet 2020 påverkades bruttomarginalen positivt av en ökad USD-kurs liksom högre andel avräknade serviceintäkter.

Under andra kvartalet 2020 gjordes vissa personalneddragningar, detta tillsammans med valutaeffekter förklarar den lägre omkostnaden i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 4,5 MSEK (2,3). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 54,6 MSEK (50,2).

Soliditeten uppgick till 64 procent (62) och det egna kapitalet var 61,7 MSEK (58,9).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 med 0,27 kronor per aktie med föreslagen avstämningsdag den 10 maj.

Förslaget om utdelning av 0,27 kronor per aktie motsvarar 70 procent av 2020 års resultat motsvarande 0,04 kronor per aktie samt ursprungligt föreslagen utdelning (0,23 kronor) för 2019 vilken innehölls beroende på osäkerhet kring kommande effekter av Coronapandemin. Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Aktien

Totalt har 1,7 miljoner aktier (2,5) omsatts under perioden vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,20 SEK vid periodens början och 5,82 SEK vid periodens slut.

Utestående optionsprogram omfattande 1 200 000 optioner med lösenkurs på 7 kr per aktie förfaller i juli 2021.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 00

info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - jun, 2021 12 augusti, 2021

Delårsrapport jan - sep, 2021 22 oktober, 2021

Bokslutskommuniké 2021 10 februari, 2022

Växjö den 6 maj, 2021

På styrelsens uppdrag:

Per Holmberg

VD

För ytterligare information:

Per Holmberg VD 070 – 361 3934

Stefan Käck vVD / CFO 073 – 531 0057

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper* Resultaträkning, MSEK 2021

Kv 1 2020

Helår Summa rörelsens intäkter 29,5 26,7 110,8 Rörelsens kostnader Handelsvaror -16,8 -13,5 -63,2 Övriga externa kostnader -3,6 -4,2 -13,1 Personalkostnader -6,9 -9,5 -30,9 Avskrivningar -0,2 -0,4 -1,5 Rörelseresultat 2,0 -0,9 2,1 Finansnetto 0,2 0,0 -0,3 Resultat efter finansiella poster 2,2 -0,9 1,8 Skatt -0,6 0,3 -0,3 Periodens resultat 1,7 -0,6 1,5 Resultat per aktie (kronor) 0,06 -0,02 0,05 Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 -0,02 0,05 Balansräkning, MSEK 2021

31 mar 2020

31 mar 2020

31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5,4 2,6 3,5 Materiella anläggningstillgångar 1,4 0,6 1,3 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,2 Summa anläggningstillgångar 7,0 3,4 5,0 Varulager 18,2 22,3 17,4 Kortfristiga fordringar 16,3 19,6 21,8 Likvida medel och finansiella placeringar 54,6 50,2 50,1 Summa omsättningstillgångar 89,0 92,1 89,2 Summa tillgångar 96,0 95,4 94,2 Eget kapital, avsättningar och skulder Aktiekapital 28,6 28,6 28,6 Bundet eget kapital 8,8 6,0 6,9 Ansamlat resultat 24,3 24,4 24,5 Summa eget kapital 61,7 58,9 60,0 Avsättningar 1,7 1,9 1,7 Kortfristiga skulder 32,5 34,7 32,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96,0 95,4 94,2 * Matematisk avrundning





Kassaflödesanalys, MSEK 2021

Kv 1 2020

Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1,5 -2,0 0,0 Förändring av rörelsekapital 5,1 4,7 5,3 Löpande verksamheten 6,6 2,7 5,4 Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar -2,2 -0,4 -3,2 Finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar 4,5 2,3 2,2 Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar 4,5 2,3 2,2 Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 54,6 50,2 50,1 Nettolåneskuld* -54,6 -50,2 -50,1 Förändring av eget kapital, (MSEK) 2021

Kv 1 2020

Helår Ingående eget kapital 60,0 58,6 58,6 Periodens resultat 1,7 -0,6 1,5 Omräkningsdifferens 0,1 0,9 -0,1 Utdelning 0,0 0,0 0,0 Belopp vid periodens utgång 61,7 58,9 60,0 Nyckeltal 2021

Kv 1 2020

Helår 2020

Helår EBITDA marginal % 7,4 -1,9 3,2 Rörelsemarginal % 6,7 -3,3 1,9 Vinstmarginal % 7,6 -3,3 1,6 Sysselsatt kapital MSEK 61,7 58,9 61,7 Avkastning på sysselsatt kapital % 15 -6 4 Eget kapital MSEK 61,7 58,9 60,0 Avkastning på eget kapital % 11 -4 3 Nettolåneskuld inklusive kortfr. placeringar* MSEK -54,6 -50,2 -50,1 Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 Soliditet % 64 62 64 Resultat per aktie kronor 0,06 -0,02 0,05 Eget kapital per aktie kronor 2,16 2,06 2,10 Nettolåneskuld per aktie* kronor -1,91 -1,76 -1,76 Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor 5,82 5.00 5,32 Antal utestående aktier .000 st 28 552 28 552 28 552 Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st 28 552 28 552 28 552 Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st 29 752 29 752 29 752 * Negativt värde = nettokassa

