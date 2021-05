Ledelsesændringer i Nilfisk

Danish English

Bestyrelsen har udnævnt Torsten Türling til ny administrerende direktør i Nilfisk og Reinhard Mayer som ny CFO.

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen kommenterer:

”Udnævnelserne af ​​Torsten Türling og Reinhard Mayer skal styrke Nilfisk-teamet yderligere i gennemførelsen af strategien om at forbedre de underliggende resultater og genskabe den organiske vækst, der er nødvendig for at være førende inden for den professionelle rengøringsindustri.”

Torsten Türling har stor international CEO-erfaring inden for både B2B og B2C-markeder. Han har haft ledende stillinger i Linde Group og Carrier Corporation og gennemførte med stor succes større forbedringsprogrammer som administrerende direktør for det børsnoterede selskab Franke Group og Frigoglass. Siden 2015 har han været administrerende direktør for det kapitalfondsejede selskab Ideal Standard, som er en førende producent af brandede sanitetsartikler. Torsten Türling har en kandidatgrad i Business Administration & Management fra University of Saarbrücken og fra EM Lyon Business School.

Reinhard Mayer er en erfaren finansleder med en bred international erfaring lige fra MedTech til forbrugervirksomheder. Han har haft flere CFO-stillinger i globale produktions- og teknologivirksomheder, herunder det svenske børsnoterede Getinge Group. Hans ledelseserfaring dækker også ansvarsområder som IT, Legal & Compliance, Supply Chain og M&A. Siden 2017 har Reinhard Mayer været CFO i Hansgrohe Group og medvirket til en stærk rentabel vækstrejse. Reinhard Mayer har en B.Sc. grad i Business Engineering fra Karlsruhe University of Applied Sciences.

Torsten Türling afløser administrerende direktør Hans Henrik Lund. Reinhard Mayer afløser CFO Prisca Havranek-Kosicek.

Jens Due Olsen siger:

”Hans Henrik Lund har orkestreret en stor transformation hos Nilfisk og har stået i spidsen for en betydelig omstrukturering af forretningen. Han har etableret et stærkt ledelsesteam og styrket kulturen i Nilfisk og har styret virksomheden gennem nogle vanskelige år. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Hans Henrik for hans store bidrag og stærke engagement i Nilfisk.”

”Prisca Havranek-Kosicek har ligeledes været en del af Nilfisk i en turbulent tid, hvor hun har styrket finansfunktionen og hjulpet virksomheden igennem en periode med stor usikkerhed. Bestyrelsen vil også gerne takke Prisca for hendes bidrag og stærke dedikation til Nilfisk.”

Telekonference

Nilfisk afholder en telekonference den 7. maj 2021 klokken 9.30 CET. Få adgang til opkaldet via investor.nilfisk.com. For at deltage, benyt venligst de følgende numre:

Danmark: +45 7876 8490

UK: +44 203 769 6819

USA: +1646787 0157





Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/nilfisk/investor_call_1/

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

