Bombardier annonce l’élection des membres de son conseil d’administration

English French

MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 26 mars 2021 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui dans un format virtuel. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.



Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 12 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions Pierre Beaudoin 2,955,547,338

98.59%

42,310,815

1.41%

Joanne Bissonnette 2,964,372,425

98.88%

33,485,719

1.12%

Charles Bombardier 2,961,126,989

98.77%

36,731,164

1.23%

Diane Fontaine 2,964,113,432

98.87%

33,744,711

1.13%

Diane Giard 2,940,900,573

98.10%

56,957,570

1.90%

Anthony R. Graham 2,941,707,630

98.13%

56,150,513

1.87%

August W. Henningsen 2,975,687,105

99.26%

22,171,038

0.74%

Melinda Rogers-Hixon 2,988,318,594

99.68%

9,539,559

0.32%

Éric Martel 2,971,380,638

99.12%

26,477,505

0.88%

Douglas R. Oberhelman 2,929,308,153

97.71%

68,550,000

2.29%

Eric Sprunk 2,988,388,222

99.68%

9,469,931

0.32%

Antony N. Tyler 2,935,873,967

97.93%

61,984,176

2.07%



À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de service clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information