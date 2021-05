English Finnish

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

7.5.2021 klo 15.00

Muutos Vaisalan johtoryhmässä

Vaisalan henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mari Heusala on päättänyt siirtyä uusien haasteiden pariin Vaisalan ulkopuolelle. Heusala jatkaa nykyisessä tehtävässään Vaisalassa kesäkuun 2021 loppuun saakka.

”Mari on ollut avainroolissa, kun olemme menestyksekkäästi uudistaneet Vaisalan HR-prosesseja, -työkaluja ja työtapoja viime vuosien aikana. Haluan lämpimästi kiittää Maria hänen työpanoksestaan ja toivottaa menestystä tästä eteenpäin”, Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö sanoo.

Mari Heusalan seuraajan hakuprosessi on käynnistetty.

