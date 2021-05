Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2021: Kasvu jatkui huhtikuussa

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 7.5.2021 KLO 16.45

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2021: Kasvu jatkui huhtikuussa



Gofore Oyj:n liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa huhtikuussa 2021 (2020: 6,4 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 791 henkilöä (596 henkilöä).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Huhtikuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa, mikä merkitsee yli 30 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kasvustrategiamme on purrut hyvin viime aikoina, tuottaen kasvua niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta.

Asiakasrintamalta haluan nostaa huhtikuussa solmitun sopimuksen DigiFinland Oy:n kanssa tekoälyä hyödyntävän chatbot-ohjelmistoalustan toteutuksesta osana kansallista AuroraAI-tekoälyohjelmaa ja sen toimeenpanovaihetta vuosina 2021-2022. Olemme olleet mukana ohjelmassa sen alusta alkaen. Olemme olleet innoissamme niistä mahdollisuuksista, joita tekoälyn soveltaminen ihmiskeskeisen palvelun kehittämiseksi tarjoaa. Alustan toteutuksessa pääsemme hyödyntämään monipuolista erityisosaamistamme ketterästä ohjelmistokehityksestä ja palvelumuotoilusta tekoälyyn ja pilviteknologiaan. Sopimuksen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa kahden vuoden sopimuskaudella (1 + 1 vuoden optio).



Yhteistyömme Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa syvenee. Asiantuntijamme ovat vahvasti mukana toukokuussa käynnistyneessä pilottihankkeessa, jossa suunnataan ennakoivia kaupunkipalveluita varhaiskasvatuksen toimialalle. Hankkeen tavoitteena on saada ennakoivaa tietoa perheiltä heidän mahdollisista hoitotarpeistaan, ja tiedon avulla optimoida palvelut perheille sopiviksi hoitotarpeen alkaessa. Hanke on suoraa jatkoa aiemmin tekemällemme asioinnin tietojärjestelmän kehitystyölle ns. ASTI-hankkeessa. Pilottihanke kestää alustavasti vuoden 2021 loppuun, jonka jälkeen päätetään pilotin jatkokehittämisestä. Sopimuksen arvo on noin 0,61 miljoonaa euroa kuluvan vuoden aikana.

Tiedotimme huhtikuussa kansainvälisille ja suomalaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatusta uusien 1 000 000 osakkeiden annista. Osakeannin tuloksena keräsimme 19 miljoonaa euroa, mikä tukee yhtiön kasvustrategian toteuttamista. Strategian keskeinen osa on jatkossakin yritysostoilla kasvaminen, vahvan orgaanisen kasvun rinnalla. Tähän asti toteuttamamme kuusi yritysostoa ovat menestyksekkäästi siivittäneet kasvuamme ja tukeneet palvelutarjontamme kehitystä kohti kokonaisvaltaista, asiakkaidemme digitaalisen transformaation toteutusta tukevaa kokonaisuutta. Osakeanti mahdollistaa meille tämän toimivan strategian jatkamisen, jatkossa myös Suomen ulkopuolisilla markkinoilla.

Toinen tavoitteemme annille oli tehdä hallittu muutos yhtiön omistuspohjaan. Järjestely todella kiinnosti tavoittelemiamme kansainvälisiä sijoittajia. Yli 75 prosenttia tarjolla olleista osakkeista meni Suomen ulkopuolelle. Uskomme, että laajennettu omistuspohja palvelee yhtiön kasvua jatkossa hyvin.

Huhtikuukin oli vauhdikasta aikaa Goforessa ja arvioimme, että meno myös jatkuu sellaisena. Olemme alkuvuoden aikana onnistuneet edelleen kasvattamaan henkilöstömääräämme. Myös laskutusasteiden kautta voidaan vielä parantaa suoritusta.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja oikaistun EBITA-%:n päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.



Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

milj. euroa Henkilöstömäärä

kauden lopussa Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE1 Alihankinta, FTE2 Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112 Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.