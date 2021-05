Communiqué de presse Capgemini // Capgemini annonce son intention d’acquérir les services SAP de Multibook au Japon et en Asie du Sud-Est

English French

Capgemini annonce son intention d’acquérir les services SAP de Multibook

au Japon et en Asie du Sud-Est

En ligne avec l’ambition de croissance du Groupe dans la région Asie-Pacifique, cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer l’accompagnement de ses clients au Japon et contribuera, notamment, à accélérer leur transformation dans le cloud.

Paris, Tokyo, le 10 mai 2021 - Capgemini annonce la conclusion d’un accord en vue d’acquérir la ligne de services SAP mondiale de Multibook, permettant ainsi au Groupe de renforcer ses capacités dans le domaine des services SAP ainsi que son portefeuille de clientèle et de services au Japon et en Asie du Sud-Est.

Comptant une équipe de plus de 80 personnes, Multibook, dont le siège est à Tokyo, a développé une forte expertise dans le déploiement de services SAP à l’échelle mondiale, avec une présence au Japon et dans toute la région Asie-Pacifique ainsi qu’une filiale aux États-Unis. La société a établi des relations solides avec les grandes entreprises au Japon ainsi qu’avec d’autres groupes mondiaux, travaillant notamment sur le déploiement international de SAP.

Cette acquisition va renforcer le partenariat de Capgemini avec SAP au Japon. Elle permet également la mobilisation des experts SAP auprès des clients du Groupe basés en Asie du Sud-Est en s’appuyant sur le modèle de delivery mondial de Capgemini. Cette opération, incluant une présence non significative en Thaïlande, ouvre un nouveau chapitre pour Capgemini dans la région, qui sera ainsi au plus près de ses clients pour déployer localement leurs programmes de transformation mondiale.

« En conjuguant l'expertise mondiale de Capgemini avec le talent et la connaissance approfondie des équipes de Multibook, spécialistes des services SAP au Japon et en Asie du Sud-Est, cette acquisition va renforcer notre capacité à aider nos clients à accélérer leur transformation cloud avec la nouvelle génération de solutions SAP intelligentes, » déclare Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. « Cette opération nous permettra de répondre à la croissance anticipée de la demande en services SAP et cloud au Japon, à Hong Kong, à Singapour, aux Philippines et en Thaïlande. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de Capgemini. »

« Rejoindre Capgemini marque une nouvelle étape passionnante pour moi et mon équipe et constitue une reconnaissance de la valeur que nous avons créée avec SAP pour nos clients, » déclare Tadaaki Murayama, CEO de Multibook, qui rejoindra Capgemini à l’issue de cette acquisition. « Faire partie de Capgemini nous permet d’accompagner nos clients dans leur transformation mondiale de manière appropriée et ouvre de nouvelles perspectives tant en termes de croissance que de carrière pour nos collaborateurs. »

La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*Réalisez le futur que vous voulez

